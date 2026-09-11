Pedofil iskolaőrt ítéltek nyolc év fegyházra Budapesten: direkt kereste a kiskorúak társaságát

A bíróság döntése értelmében a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra: szándékosan vállalt olyan munkát, ahol kiskorúak közelébe férkőzhetett.

Első fokon nyolc év fegyházbüntetésre ítéltek egy volt iskolaőrt és gyermekotthoni nevelőt, aki helyzetével visszaélve két kiskorút is szexuális cselekményekre kényszerített.

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság kiskorú veszélyeztetése, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak, valamint gyermekprostitúció kihasználása miatt mondta ki bűnösnek a férfit. Bár az ítélet indoklása nem nyilvános, a vádirat szerint az elkövető tudatosan olyan intézményekben vállalt munkát, ahol hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott fiatalok közelébe férkőzhetett.

Első áldozatával még iskolaőrként ismerkedett meg, és bizalmi viszonyt alakított ki vele. A fiút később a lakására vitte, ahol alkoholt és bódítószert adott neki, majd a helyzetét és fizikai erőfölényét kihasználva szexuális cselekményekre kényszerítette.

A férfi ezt követően egy budapesti gyermekotthonban helyezkedett el felügyelőként, ahol a rábízott fiatalok gondozása és felügyelete volt a feladata. Ebben a munkakörében, 2023 tavaszán a hatalmi helyzetével visszaélve egy tizennégy életévét betöltött lányt is szexuális cselekményre kényszerített, majd arra utasította az áldozatot, hogy senkinek ne beszéljen a történtekről.