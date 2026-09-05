Dübörögnek tovább a topligák: itt a szombati focimenetrend

Ma az OTP Bank Liga mellett a Premier League, a Serie A, a La Liga, a Bundesliga és a Ligue 1 csapatai is pályára lépnek, a nap csúcsmeccsei között az Inter–Napoli, a Schalke 04–Bayern München és az Athletic Club–Atletico Madrid rangadójával.

Izgalmas szombat vár a labdarúgás szerelmeseire: az OTP Bank Liga mellett a Premier League, a Serie A, a La Liga, a Bundesliga és a Ligue 1 csapatai is pályára lépnek. A nap csúcsmeccsei közé tartozik az Inter Milan–Napoli, a Schalke 04–Bayern München és az Athletic Club–Atletico Madrid rangadó.

A hétvége bővelkedik rangadókban és különleges párosításokban. Az olasz élvonalban a bajnoki címért is versengő csapatok csapnak össze, míg a Bundesligában a visszatérő Schalke 04 a rekorder bajnok Bayern Münchent fogadja.

OTP Bank Liga: győzelemre ácsingózik az MTK

Az MTK a kora esti órákban a Kisvárdát fogadja. A hazaiak hullámzó formában érkeznek, az elmúlt öt meccsükön mindössze egy győzelmet szereztek. A Kisvárda sem büszkélkedhet stabil teljesítménnyel, legutóbbi két mérkőzésén csak remizni tudott. A tavaszi bajnokin az MTK hazai pályán 2–1-re nyert, így a vendégek revansra készülnek.

A nap magyar rangadóját 20:00-kor a Paks és a Debrecen játssza. A Paks változatos eredményekkel a háta mögött készül, míg a Debrecen komoly beragadással kezdte a bajnokságot, így mindenképp szüksége lenne most a győzelemre.

Premier League: kijönne a rossz rajtból a Tottenham

A Manchester City a feljutó Coventry Cityt fogadja ma délután a Premier League-ben, és papíron egyértelmű hazai siker körvonalazódik. A City remek formában kezdte a szezont, két győzelemmel áll, míg a vendégek két vereséggel rajtoltak az élvonalban. A két csapat legutóbb 2001-ben találkozott egymással, így ez a meccs a történelmi jelentőségén túl komoly próbatétel is lesz az újonc számára a bajnokaspiráns ellen.

A Nottingham Forest a Tottenham Hotspurt fogadja egy kifejezetten izgalmasnak ígérkező összecsapáson. A Forest eddig vegyes formát mutatott, míg a Spurs két vereséggel kezdte a szezont, ráadásul még gólt sem rúgtak. A tavaszi fordulóban a Forest meglepetésre 3–0-ra győzött a Tottenham otthonában, ami különösen nyomasztó emlék lehet a londoniaknak.

A visszatérő Hull City az Aston Villát fogadja. A feljutó remek rajtot vett két győzelemmel, míg a Villa meglepő módon mindkét eddigi meccsét elveszítette. A két csapat legutóbb 2019-ben találkozott, így most különleges újbóli találkozóra kerül sor.

A további Premier League-mérkőzések:

Serie A: Milánóba mennek Allegriék

A nap egyik legrangosabb olasz mérkőzésén az Inter a Napolit fogadja a San Siróban. A nápolyiak legutóbb kikaptak a Comótól, így mindenképp javítani akarnak, az Inter ugyanakkor még hibátlan. A januári összecsapásuk 2–2-es döntetlennel zárult.

Az AS Roma az Atalantát látja vendégül egy másik kiemelt rangadón. Mindkét együttes hibátlan mérleggel érkezik, két-két győzelem áll a nevük mellett. A tavaszi mérkőzésük 1–1-es döntetlent hozott, így a mostani összecsapás döntő lehet a tabella élcsoportjának alakulása szempontjából.

La Liga: Baszkföldön az Atleti

Spanyolországban az Athletic Bilbao a San Mamésben az Atletico Madridot fogadja. A baszkok vegyes formában vannak, míg a madridiaktól jó teljesítményt láthattunk az elmúlt hetekben. A tavaszi összecsapáson az Atletico otthonában drámai meccsen 3–2-re nyert úgy, hogy a félidőben még hátrányban volt. Az Athletic most hazai pályán keresheti a revansot.

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A további spanyol mérkőzések:

Bundesliga: régi rivalizálás támadhat fel újra

A Schalke 04 évek után visszatért a Bundesligába, és a szezon elején mindjárt régi riválisát, a Bayern Münchent fogadja. A Schalke vereséggel kezdte a szezont, míg a bajorok győzelemmel rajtoltak. Legutóbbi Bundesliga-meccsükön, 2023-ban, a Bayern 6–0-ra győzött. A Schalke szurkolói azonban bíznak benne, hogy a visszatérés eufóriája meglepetést hozhat.

A Bayer Leverkusen az Union Berlint fogadja. A címvédő Leverkusen vereséggel kezdte a szezont, míg az Union döntetlennel rajtolt. Érdekesség, hogy az Union tavasszal 1–0-ra legyőzte hazai pályán a Leverkusent, így a mostani találkozó revanslehetőség a gyógyszergyáriak számára.

A Hoffenheim a Borussia Dortmundot fogadja. A Hoffenheim vereséggel, a BVB győzelemmel a háta mögött érkezik. A tavaszi meccsen a Hoffenheim 2–1-re nyert, így a Dortmundnak van mit visszafizetnie.

A további német meccsek:

Mönchengladbach - SV 07 Elversberg (15:30)

SV Werder Bremen - RB Leipzig (15:30)

SC Paderborn 07 - SC Freiburg (15:30)