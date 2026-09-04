Szólt, hogy menne, bosszút álltak rajta: sztárjátékost hagyott ki a Spurs keretéből De Zerbi

Richarlison nem tudott visszatérni az Evertonhoz, de most, hogy a PL-keretbe sem került be, vélhetően napokon belül elhagyja a Tottenhamet - jelentette a BBC Sport.

A Tottenham Hotspur kihagyta Richarlisont a Premier League-keretéből az évad első felére, miután a brazil csatár klubváltása az átigazolási időszak zárónapján meghiúsult. A 29 éves támadó közel állt ahhoz, hogy visszatérjen korábbi klubjához, az Evertonhoz, az üzlet azonban a keddi határidő lejárta előtt kútba esett. Roberto de Zerbi, a Spurs vezetőedzője már a múlt héten jelezte, hogy Richarlison távozni szeretne, és a játékossal még a zárás előtt közölték, hogy a klub nem számol vele a mostani szezonban.

Richarlison várhatóan a következő napokban elhagyja a londoni együttest, mivel a török és a szaúdi átigazolási piac még nyitva áll. A csatár a szerződése utolsó évét tölti a fővárosi egyesületnél.

A brazil válogatott támadó a Tottenham Brentford elleni nyitómérkőzésén még a kezdőcsapatban kapott helyet, a Newcastle ellen 2–0-ra elveszített hazai találkozón viszont már a keretben sem szerepelt. De Zerbi a mérkőzés után nyíltan kijelentette, maga sem tudja, mi lesz a játékos sorsa, mivel Richarlison túl sokszor hangoztatta távozási szándékát.

Korábban a vezetőedző még úgy nyilatkozott, hogy nem könnyű hasonló képességű csatárt találni, a Spurs azonban azóta kölcsönvette a Manchester City támadóját, Omar Marmoush-t, ő pedig a Newcastle ellen már a brazil támadó helyén lépett pályára. Richarlison az előző szezonban a Tottenham házi gólkirálya volt a bajnokságban, 32 mérkőzésen elért 11 góljával és 4 gólpasszával kulcsszerepet vállalt abban, hogy a csapat az utolsó fordulóban biztosítsa bennmaradását a Premier League-ben.