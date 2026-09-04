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A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Sport

Szólt, hogy menne, bosszút álltak rajta: sztárjátékost hagyott ki a Spurs keretéből De Zerbi

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 17:22

Richarlison nem tudott visszatérni az Evertonhoz, de most, hogy a PL-keretbe sem került be, vélhetően napokon belül elhagyja a Tottenhamet - jelentette a BBC Sport.

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A Tottenham Hotspur kihagyta Richarlisont a Premier League-keretéből az évad első felére, miután a brazil csatár klubváltása az átigazolási időszak zárónapján meghiúsult. A 29 éves támadó közel állt ahhoz, hogy visszatérjen korábbi klubjához, az Evertonhoz, az üzlet azonban a keddi határidő lejárta előtt kútba esett. Roberto de Zerbi, a Spurs vezetőedzője már a múlt héten jelezte, hogy Richarlison távozni szeretne, és a játékossal még a zárás előtt közölték, hogy a klub nem számol vele a mostani szezonban.

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Richarlison várhatóan a következő napokban elhagyja a londoni együttest, mivel a török és a szaúdi átigazolási piac még nyitva áll. A csatár a szerződése utolsó évét tölti a fővárosi egyesületnél.

Richarlison
Posztja: támadó
Nemzetisége: brazil
Életkora: 29 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 25M €
Adatlap létrehozva: 2026.09.04.

A brazil válogatott támadó a Tottenham Brentford elleni nyitómérkőzésén még a kezdőcsapatban kapott helyet, a Newcastle ellen 2–0-ra elveszített hazai találkozón viszont már a keretben sem szerepelt. De Zerbi a mérkőzés után nyíltan kijelentette, maga sem tudja, mi lesz a játékos sorsa, mivel Richarlison túl sokszor hangoztatta távozási szándékát.

Korábban a vezetőedző még úgy nyilatkozott, hogy nem könnyű hasonló képességű csatárt találni, a Spurs azonban azóta kölcsönvette a Manchester City támadóját, Omar Marmoush-t, ő pedig a Newcastle ellen már a brazil támadó helyén lépett pályára. Richarlison az előző szezonban a Tottenham házi gólkirálya volt a bajnokságban, 32 mérkőzésen elért 11 góljával és 4 gólpasszával kulcsszerepet vállalt abban, hogy a csapat az utolsó fordulóban biztosítsa bennmaradását a Premier League-ben.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #premier league #átigazolási szezon #átigazolás #tottenham #brazil #angol foci #manchester city #angol bajnokság
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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