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Brutálisat bukott az ötszörös Tour-győztes: műteni kell Pogacart, oda a vb-címvédés
Tadej Pogačar a kórházi ágyából jelentkezett be, miután szombaton egy súlyos bukás miatt feladni kényszerült a spanyol körversenyt. Eközben Enric Mas a kilencedik szakasz megnyerésével tovább növelte az előnyét az összetett élén a Vuelta a Españán - számolt be a The Guardian.
Az ötszörös Tour de France-győztes szlovén kerékpáros az Instagram-oldalán osztott meg egy fotót, amelyen nyakmerevítőben, a jobb szemöldökén és a kezén ragtapaszokkal látható. A jó kedélyről tanúskodó bejegyzés alá a Bee Gees Stayin' Alive című számát vágta be aláfestésként. Pogačar jelenleg a kulcscsonttörése miatti műtétre vár.
A UAE Team Emirates közleménye szerint a 27 éves versenyző agyrázkódást, elmozdulásos bal kulcscsonttörést, stabil C7-es csigolyatörést és több horzsolást szenvedett. A csapat hozzátette, hogy szerencsére egyéb súlyos sérülést vagy neurológiai károsodást nem állapítottak meg nála.
A bukás a nyolcadik szakaszon, mintegy 30 kilométerrel a cél előtt történt. Pogačar ekkor 3 perc 50 másodperces előnnyel vezetett az összetettben, és jó úton haladt afelé, hogy egyazon évben mindhárom Grand Tourt megnyerje, ami pályafutása során először sikerülhetett volna neki. A csapat egyelőre nem közölte, mennyi ideig tart majd a felépülése, de szinte kizárt, hogy szeptember végén megvédhesse világbajnoki címét Kanadában. A bukásról itt mutatunk egy videót:
A vasárnapi kilencedik szakaszon a hazai közönség előtt szereplő Enric Mas vette át az irányítást. A Villajoyosából az Alto de Aitanára vezető, 187,4 kilométeres hegyi etapon a cél előtti sprintben előzte meg a brit Oscar Onleyt. A korábbi négyszeres győztes Primož Roglič harmadikként, 12 másodperces hátránnyal ért célba. "Most már értem Tadejt, a piros trikó tényleg szárnyakat ad" – nyilatkozta mosolyogva Mas, aki szerint élete formájában teker. Győzelmével a Movistar ötéves nyeretlenségi sorozatát törte meg a spanyol Grand Touron.
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Az összetett versenyben Mas előnye 1 perc 18 másodpercre nőtt Rogličcsal szemben, míg a harmadik helyen az osztrák Felix Gall áll 1 perc 39 másodperces hátránnyal. A legjobb fiatalnak járó fehér mezben tekerő Onley a negyedik helyre lépett előre, míg a korábbi győztes Sepp Kuss három pozíciót rontva a hetedik helyre csúszott vissza.
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