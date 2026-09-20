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Európa kulturális sokszínűségét nemcsak az egyes országok nemzeti hagyományai adják, hanem azok a kisebbségi népcsoportok is, amelyek saját nyelveiket, szokásaikat és kulturális örökségüket őrzik a kontinens különböző részein. Egyes közösségek több ország területén élnek, mások egy-egy régióhoz kötődnek szorosan, hagyományaik pedig évszázadok óta formálják Európa kulturális arculatát. Szeptember 20. az európai kultúra napja – ennek apropóján összeállított kvízünkben most azt tesztelheted, mennyire ismered ezeket a népeket, nyelveket és hagyományokat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered Európa népeit, népcsoportjait? Teszteld, mennyit tudsz a kontinens kulturális sokszínűségéről! 1/10 kérdés Melyik erdélyi magyar népcsoport híres a gazdagon faragott kapuiról és a rovásírás őrzéséről? Matyók Csángók Palócok Székelyek Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik népcsoport őshonos Észak-Európa Lappföldként ismert területén? Baszkok Katalánok Számik Szorbok Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik országban él a legtöbb katalán? Görögországban Lengyelországban Spanyolországban Németországban Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik európai nép nyelve különleges, mert nem ismert rokona egyetlen ma élő nyelvnek sem? Skót Katalán Breton Baszk Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik országban élnek a walesiek? Észtország Ausztria Egyesült Királyság Olaszország Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik magyarországi városban élnek a busójárás hagyományát őrző sokácok? Mohácson Hollókőn Gyulán Szentendrén Következő kérdés 7/10 kérdés Kik a szefárdok? Az Ibériai-félszigetről származó zsidó közösségek leszármazottai Közép-Európában letelepedett buddhista népcsoport Észak-Afrikában élő keresztény népcsoport Közel-Keletről származó muszlim népcsoport Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik két országban élnek a mai angol egyik legközelebbi rokonának számító fríz nyelv beszélői? Hollandia és Németország Egyesült Királyság és Írország Dánia és Svédország Franciaország és Belgium Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik hazai nemzetiséghez kötődik a történelmi „sváb” elnevezés? németek horvátok szlovákok románok Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik a romániai Bákó megyében élő, ősi magyar dialektust és hagyományokat őrző népcsoport? Palócok Kunok Székelyek Csángók Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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