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Kvíz: Jól ismered Európa népeit, népcsoportjait? Teszteld, mennyit tudsz a kontinens kulturális sokszínűségéről!

Pénzcentrum
2026. szeptember 20. 17:55

Európa kulturális sokszínűségét nemcsak az egyes országok nemzeti hagyományai adják, hanem azok a kisebbségi népcsoportok is, amelyek saját nyelveiket, szokásaikat és kulturális örökségüket őrzik a kontinens különböző részein. Egyes közösségek több ország területén élnek, mások egy-egy régióhoz kötődnek szorosan, hagyományaik pedig évszázadok óta formálják Európa kulturális arculatát. Szeptember 20. az európai kultúra napja – ennek apropóján összeállított kvízünkben most azt tesztelheted, mennyire ismered ezeket a népeket, nyelveket és hagyományokat.

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Kvíz: Jól ismered Európa népeit, népcsoportjait? Teszteld, mennyit tudsz a kontinens kulturális sokszínűségéről!

1/10 kérdés
Melyik erdélyi magyar népcsoport híres a gazdagon faragott kapuiról és a rovásírás őrzéséről?
Matyók
Csángók
Palócok
Székelyek
2/10 kérdés
Melyik népcsoport őshonos Észak-Európa Lappföldként ismert területén?
Baszkok
Katalánok
Számik
Szorbok
3/10 kérdés
Melyik országban él a legtöbb katalán?
Görögországban
Lengyelországban
Spanyolországban
Németországban
4/10 kérdés
Melyik európai nép nyelve különleges, mert nem ismert rokona egyetlen ma élő nyelvnek sem?
Skót
Katalán
Breton
Baszk
5/10 kérdés
Melyik országban élnek a walesiek?
Észtország
Ausztria
Egyesült Királyság
Olaszország
6/10 kérdés
Melyik magyarországi városban élnek a busójárás hagyományát őrző sokácok?
Mohácson
Hollókőn
Gyulán
Szentendrén
7/10 kérdés
Kik a szefárdok?
Az Ibériai-félszigetről származó zsidó közösségek leszármazottai
Közép-Európában letelepedett buddhista népcsoport
Észak-Afrikában élő keresztény népcsoport
Közel-Keletről származó muszlim népcsoport
8/10 kérdés
Melyik két országban élnek a mai angol egyik legközelebbi rokonának számító fríz nyelv beszélői?
Hollandia és Németország
Egyesült Királyság és Írország
Dánia és Svédország
Franciaország és Belgium
9/10 kérdés
Melyik hazai nemzetiséghez kötődik a történelmi „sváb” elnevezés?
németek
horvátok
szlovákok
románok
10/10 kérdés
Melyik a romániai Bákó megyében élő, ősi magyar dialektust és hagyományokat őrző népcsoport?
Palócok
Kunok
Székelyek
Csángók
Címlapkép: Getty Images
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