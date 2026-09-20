A forint csütörtökön ledolgozta a szerdai amerikai kamatdöntést követő gyengülését.
Durva vádak miatt zuhant meg a közkedvelt bank árfolyama: az oroszokkal hozták összefüggésbe őket
Egyre nagyobb veszteséget mutattak az európai részvénypiacok szeptember 18-án, pénteken, miközben az amerikai tőzsdék alig mozdultak a nyitás után. Budapesten elsősorban a Mol esése terhelte az indexet. A Raiffeisen részvényei a csütörtöki zuhanás után részben korrigáltak, az Eli Lilly pedig kedvező elemzői ajánlást kapott.
A német DAX és a francia CAC péntek délutánra egyaránt 1,2 százalékos mínuszba került, miután délelőtt még 0,7 százalék körüli veszteséget mutattak. A BUX a kora délutáni adatok szerint 0,8 százalékkal esett, a magyar blue chipek közül a Mol teljesített a leggyengébben. Az amerikai piacokon ezzel szemben visszafogottan indult a kereskedés, a nyitás után a Dow Jones 0,2 százalékos mínuszban, az S&P 500 pedig 0,2 százalékos pluszban állt.
Budapesten a Mol délelőtti 1,7 százalékos vesztesége kora délutánra 2,1 százalékra nőtt. Az OTP 0,9, a Magyar Telekom 0,7 százalékkal került lejjebb, míg a Richter a vezető hazai részvények közül egyedüliként emelkedett, 0,6 százalékkal.
A Zwack árfolyama dél körül 1,7 százalékos mínuszban járt. A társaság részvényei azután kerültek eladói nyomás alá, hogy kiderült, az újabb indexfelülvizsgálaton sem teljesítették a BUX-tagság feltételeit, ezért október 1-jével kikerülnek a hazai benchmarkból.
A Raiffeisen Bank International papírjai a csütörtöki 6 százalékos zuhanás után pénteken napközben 2,7 százalékkal is emelkedtek, délutánra azonban 0,7 százalék körülire mérséklődött a nyereségük.
Bevásárolt a Raiffeisenből a Petrus Advisers
Az osztrák bank csütörtöki esését a Grizzly Research jelentése váltotta ki. A shortos befektetési cég azt állította, hogy a Raiffeisen olyan kereskedelmi ügyleteknek lehet kitéve, amelyek import- és exportkorlátozások alá eső orosz árukhoz kapcsolódnak. A Grizzly a bank részvényeinek esésére játszik, vagyis shortpozíciója révén közvetlenül profitálhat az árfolyam csökkenéséből.
A Petrus Advisers ezzel szemben vételi lehetőséget látott a zuhanásban, és csütörtökön Raiffeisen-részvényeket vett. A befektető szerint a Grizzly jelentése kevés tényszerű bizonyítékot tartalmaz, gyenge kutatómunkára és megalapozatlan állításokra épül.
A Raiffeisen szintén visszautasította a vádakat. A bank szerint a jelentés több ténybeli hibát, valamint félrevezető és sugalmazó állításokat tartalmaz, ezért jogi lépéseket is fontolgat a készítőivel szemben.
További emelkedést vár az Eli Lillytől a Berenberg
Az Eli Lilly árfolyama közel 300 százalékkal emelkedett a Mounjaro 2022-es engedélyezése óta, a Berenberg szerint azonban még maradt felértékelődési potenciál a részvényben. A bank elemzője, Kerry Holford tartásról vételre javította ajánlását, és 1400 dolláros célárat határozott meg. Ez a csütörtöki záróárhoz képest 21 százalékos felértékelődési lehetőséget jelentene.
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A gyógyszergyártó a testsúlycsökkentő készítmények iránti kereslet megugrásának egyik legnagyobb nyertese. A 2-es típusú cukorbetegség kezelésére engedélyezett Mounjaro hatóanyagát később Zepbound néven az elhízás kezelésére is jóváhagyták. A Zepbound azóta az Egyesült Államok legtöbbször felírt testsúlycsökkentő gyógyszerévé vált, megelőzve a Novo Nordisk Wegovy készítményét.
A Lilly piaci kapitalizációja már meghaladta az ezermilliárd dollárt, de a részvény árazása is magas. Az előremutató, tizenkét havi P/E rátája mintegy 26-szoros, ezzel drágábban forog gyógyszeripari szektortársainál. A Berenberg szerint ezt a dinamikus növekedés, a hatékony kutatás-fejlesztés és az új készítményekben rejlő lehetőségek indokolhatják.
A következő fontos mérföldkő a cukorbetegség kezelésére engedélyezésre váró Foundayo tabletta lehet. Emellett a bank számításai szerint a Lilly 2026-ban közel 60 milliárd dollárt költ több mint 25 felvásárlásra és M&A-ügyletre. Ezekkel többek között az alvászavarok és az onkológiai betegségek kezelését célzó fejlesztéseit erősíti. Az elemző szerint a piac az elhízás elleni szerekre fókuszál, miközben más fejlesztésekből is több milliárd dolláros blockbuster gyógyszerek születhetnek.
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