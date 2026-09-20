Durva vádak miatt zuhant meg a közkedvelt bank árfolyama: az oroszokkal hozták összefüggésbe őket

Egyre nagyobb veszteséget mutattak az európai részvénypiacok szeptember 18-án, pénteken, miközben az amerikai tőzsdék alig mozdultak a nyitás után. Budapesten elsősorban a Mol esése terhelte az indexet. A Raiffeisen részvényei a csütörtöki zuhanás után részben korrigáltak, az Eli Lilly pedig kedvező elemzői ajánlást kapott.

A német DAX és a francia CAC péntek délutánra egyaránt 1,2 százalékos mínuszba került, miután délelőtt még 0,7 százalék körüli veszteséget mutattak. A BUX a kora délutáni adatok szerint 0,8 százalékkal esett, a magyar blue chipek közül a Mol teljesített a leggyengébben. Az amerikai piacokon ezzel szemben visszafogottan indult a kereskedés, a nyitás után a Dow Jones 0,2 százalékos mínuszban, az S&P 500 pedig 0,2 százalékos pluszban állt.

Budapesten a Mol délelőtti 1,7 százalékos vesztesége kora délutánra 2,1 százalékra nőtt. Az OTP 0,9, a Magyar Telekom 0,7 százalékkal került lejjebb, míg a Richter a vezető hazai részvények közül egyedüliként emelkedett, 0,6 százalékkal.

A Zwack árfolyama dél körül 1,7 százalékos mínuszban járt. A társaság részvényei azután kerültek eladói nyomás alá, hogy kiderült, az újabb indexfelülvizsgálaton sem teljesítették a BUX-tagság feltételeit, ezért október 1-jével kikerülnek a hazai benchmarkból.

A Raiffeisen Bank International papírjai a csütörtöki 6 százalékos zuhanás után pénteken napközben 2,7 százalékkal is emelkedtek, délutánra azonban 0,7 százalék körülire mérséklődött a nyereségük.

Bevásárolt a Raiffeisenből a Petrus Advisers

Az osztrák bank csütörtöki esését a Grizzly Research jelentése váltotta ki. A shortos befektetési cég azt állította, hogy a Raiffeisen olyan kereskedelmi ügyleteknek lehet kitéve, amelyek import- és exportkorlátozások alá eső orosz árukhoz kapcsolódnak. A Grizzly a bank részvényeinek esésére játszik, vagyis shortpozíciója révén közvetlenül profitálhat az árfolyam csökkenéséből.

A Petrus Advisers ezzel szemben vételi lehetőséget látott a zuhanásban, és csütörtökön Raiffeisen-részvényeket vett. A befektető szerint a Grizzly jelentése kevés tényszerű bizonyítékot tartalmaz, gyenge kutatómunkára és megalapozatlan állításokra épül.

A Raiffeisen szintén visszautasította a vádakat. A bank szerint a jelentés több ténybeli hibát, valamint félrevezető és sugalmazó állításokat tartalmaz, ezért jogi lépéseket is fontolgat a készítőivel szemben.

További emelkedést vár az Eli Lillytől a Berenberg

Az Eli Lilly árfolyama közel 300 százalékkal emelkedett a Mounjaro 2022-es engedélyezése óta, a Berenberg szerint azonban még maradt felértékelődési potenciál a részvényben. A bank elemzője, Kerry Holford tartásról vételre javította ajánlását, és 1400 dolláros célárat határozott meg. Ez a csütörtöki záróárhoz képest 21 százalékos felértékelődési lehetőséget jelentene.

A gyógyszergyártó a testsúlycsökkentő készítmények iránti kereslet megugrásának egyik legnagyobb nyertese. A 2-es típusú cukorbetegség kezelésére engedélyezett Mounjaro hatóanyagát később Zepbound néven az elhízás kezelésére is jóváhagyták. A Zepbound azóta az Egyesült Államok legtöbbször felírt testsúlycsökkentő gyógyszerévé vált, megelőzve a Novo Nordisk Wegovy készítményét.

A Lilly piaci kapitalizációja már meghaladta az ezermilliárd dollárt, de a részvény árazása is magas. Az előremutató, tizenkét havi P/E rátája mintegy 26-szoros, ezzel drágábban forog gyógyszeripari szektortársainál. A Berenberg szerint ezt a dinamikus növekedés, a hatékony kutatás-fejlesztés és az új készítményekben rejlő lehetőségek indokolhatják.

A következő fontos mérföldkő a cukorbetegség kezelésére engedélyezésre váró Foundayo tabletta lehet. Emellett a bank számításai szerint a Lilly 2026-ban közel 60 milliárd dollárt költ több mint 25 felvásárlásra és M&A-ügyletre. Ezekkel többek között az alvászavarok és az onkológiai betegségek kezelését célzó fejlesztéseit erősíti. Az elemző szerint a piac az elhízás elleni szerekre fókuszál, miközben más fejlesztésekből is több milliárd dolláros blockbuster gyógyszerek születhetnek.

A Singapore Airlines végzett a légitársasági rangsor élén

A légiközlekedési ágazatban a Singapore Airlines került az első helyre a Skytrax 2026-os rangsorában, megelőzve a tavalyi győztes Qatar Airwayst. A pénteken Londonban kihirdetett eredményt közel 25 millió utas véleménye alapján állították össze.

Az első tíz helyezett között egyetlen európai légitársaság, az Air France szerepelt, amerikai vállalat pedig nem került az élmezőnybe. Az Air France La Première szolgáltatása a világ legjobb első osztályának járó díjat is elnyerte.

A prémium utazások iránti kereslet erősödésével egyre élesebb a verseny a tehetősebb utasokért. A légitársaságok új kabinokkal, exkluzív várókkal és magasabb színvonalú fedélzeti kiszolgálással igyekeznek megszerezni ezt az ügyfélkört. Az Air France is bővíti első osztályú szolgáltatásának elérhetőségét, amiben fontos szerepet játszik az Egyesült Államokból érkező robusztus kereslet.