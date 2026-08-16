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Hamburg, 2024. július 5.A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntõjében játszott Portugália - Franciaország mérkõzésen a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.MTI/Koszticsák
Sport

Ennyi volt, most látjuk utoljára Cristiano Ronaldot: elárulta a szupersztár, ez az utolsó éve

Pénzcentrum
2026. augusztus 16. 18:33

A 41 éves csatár a Vogue-nak adott interjújában úgy fogalmazott, valószínűleg ez az utolsó éve a futballban, és látványos örökséget szeretne maga után hagyni.

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Cristiano Ronaldo minden eddiginél egyértelműbben utalt arra, hogy a jelenlegi, 2026–2027-es szezon végén visszavonulhat a labdarúgástól.

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A portugál sztár Al-Nasszrral kötött szerződése 2027 júniusáig szól. Bár korábban is többször utalt a pályafutása végére, konkrét időpontot soha nem jelölt meg. Tavaly novemberben még arról beszélt, hogy egy-két évig biztosan folytatja, de megerősítette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája a válogatottal. Portugália végül a nyolcaddöntőben búcsúzott Spanyolországgal szemben a vb-n, ahol Ronaldo három gólt szerzett összesen.

Az ötszörös Aranylabda-győztes elmondta, hogy már megtervezte a futball utáni jövőjét. Úgy vélte, a sportág elhagyása nagy űrt hagyhat maga után, ezért többféle elfoglaltsággal kell majd kitöltenie az idejét. A jövőben többet szeretne utazni, szórakozni, padelt játszani, és élvezni mindazt, amit 25 év alatt, komoly áldozatok árán megkeresett.

Cristiano Ronaldo
Csapata: Portugal
Posztja: támadó
Nemzetisége: portugál
Életkora: 41 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 10M €
Adatlap létrehozva: 2026.08.16.

Az interjú öt nappal azelőtt készült, hogy Ronaldo feleségül vette hosszú ideje vele élő társát, Georgina Rodríguezt a portugáliai Cascaisban. Ronaldo bejelentése szinte egybeesik nagy riválisa, Lionel Messi nyilatkozatával. Az argentin klasszis a héten szintén bizonytalannak nevezte a jövőjét édesapja, Jorge Messi halálát követően. Erről itt írtunk: 

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A Sporting CP-nél indult karrierje során Ronaldo a Manchester United, a Real Madrid és a Juventus mezét is viselte, mielőtt 2023 januárjában az Al-Nasszrhoz szerződött. Pályafutásának legtermékenyebb időszaka a Madridban töltött kilenc év volt, amely alatt 438 mérkőzésen 450 gólt szerzett, ami a mai napig klubrekordnak számít.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
#foci #sport #labdarúgás #világbajnokság #visszavonulás #portugália #manchester united #real madrid #cristiano ronaldo #lionel messi
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