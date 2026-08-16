Az Arsenal már a legelső percben vezetést szerzett, és domináns játékkal simán átlépett riválisán.
Ennyi volt, most látjuk utoljára Cristiano Ronaldot: elárulta a szupersztár, ez az utolsó éve
A 41 éves csatár a Vogue-nak adott interjújában úgy fogalmazott, valószínűleg ez az utolsó éve a futballban, és látványos örökséget szeretne maga után hagyni.
Cristiano Ronaldo minden eddiginél egyértelműbben utalt arra, hogy a jelenlegi, 2026–2027-es szezon végén visszavonulhat a labdarúgástól.
A portugál sztár Al-Nasszrral kötött szerződése 2027 júniusáig szól. Bár korábban is többször utalt a pályafutása végére, konkrét időpontot soha nem jelölt meg. Tavaly novemberben még arról beszélt, hogy egy-két évig biztosan folytatja, de megerősítette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája a válogatottal. Portugália végül a nyolcaddöntőben búcsúzott Spanyolországgal szemben a vb-n, ahol Ronaldo három gólt szerzett összesen.
Az ötszörös Aranylabda-győztes elmondta, hogy már megtervezte a futball utáni jövőjét. Úgy vélte, a sportág elhagyása nagy űrt hagyhat maga után, ezért többféle elfoglaltsággal kell majd kitöltenie az idejét. A jövőben többet szeretne utazni, szórakozni, padelt játszani, és élvezni mindazt, amit 25 év alatt, komoly áldozatok árán megkeresett.
Az interjú öt nappal azelőtt készült, hogy Ronaldo feleségül vette hosszú ideje vele élő társát, Georgina Rodríguezt a portugáliai Cascaisban. Ronaldo bejelentése szinte egybeesik nagy riválisa, Lionel Messi nyilatkozatával. Az argentin klasszis a héten szintén bizonytalannak nevezte a jövőjét édesapja, Jorge Messi halálát követően. Erről itt írtunk:
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A Sporting CP-nél indult karrierje során Ronaldo a Manchester United, a Real Madrid és a Juventus mezét is viselte, mielőtt 2023 januárjában az Al-Nasszrhoz szerződött. Pályafutásának legtermékenyebb időszaka a Madridban töltött kilenc év volt, amely alatt 438 mérkőzésen 450 gólt szerzett, ami a mai napig klubrekordnak számít.
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
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