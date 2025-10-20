A Svájci Legfelsőbb Bíróság nem adott igazat az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamásnak, akinek így érvényben marad doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása.
Másodszor is bocsánatot kért a Fradi kapusa: súlyos eltiltással néz szembe Gróf Dávid
A zöld-fehérek kapusa fellökött egy labdaszedőt a vasárnap esti Derbin, így várhatóan több meccses eltiltást kap majd.
A mérkőzés hevében gyorsan akarta játékba hozni a labdát, de esze ágában nem volt sérülést okozni a labdaszedőnek - így kért bocsánatot a Ferencváros kapusa, Gróf Dávid a klub hivatalos oldalára feltöltött videoüzenetében.
A zöld-fehérek hálóőre tegnap este, az Újpest elleni derbi utolsó perceiben gyorsan akart elvégezni egy kirúgást, azonban ennek az lett a vége, hogy fellökött egy labdaszedőt - ennek az lett a vége, hogy Bogár Gergő játékvezető habozás nélkül kiállította. Itt egy videó az esetről:
Gróf Dávid a videóban elmondta, hogy természetesen nagyon sajnálja az esetet, és belátta azt is, hogy nem lett volna szabad így reagálnia. Korábban már elmondta, hogy kész személyesen is bocsánatot kérni a 14 éves újpesti labdaszedőtől, amennyiben az érintett hajlandó rá.
A kiállítás legalább kétmeccses eltiltást hozott a kapusnak, de az már a Fegyelmi Bizottságon múlik, hogy pontosan ez mennyi lesz. A szabálykönyv rögzíti, hogy aki a "mérkőzés hivatalos résztvevőjének bántalmazását" elköveti - a labdaszedő is ezek közé tartozik - az akár egy teljes évnyi eltiltást is kaphat. A megbánást azonban várhatóan "pluszpontként" bírálják el, így valószínűleg csak pár meccsen nem lép majd pályára Gróf.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
