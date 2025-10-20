2025. október 20. hétfő Vendel
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. október 19.Bogár Gergő játékvezető (j2) kiállítja Gróf Dávidot, a Ferencváros kapusát (b6) a Fizz Liga 10. fordulójában az Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. október 19-én. A vég
Sport

Másodszor is bocsánatot kért a Fradi kapusa: súlyos eltiltással néz szembe Gróf Dávid

Pénzcentrum
2025. október 20. 12:54

A zöld-fehérek kapusa fellökött egy labdaszedőt a vasárnap esti Derbin, így várhatóan több meccses eltiltást kap majd.

A mérkőzés hevében gyorsan akarta játékba hozni a labdát, de esze ágában nem volt sérülést okozni a labdaszedőnek - így kért bocsánatot a Ferencváros kapusa, Gróf Dávid a klub hivatalos oldalára feltöltött videoüzenetében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A zöld-fehérek hálóőre tegnap este, az Újpest elleni derbi utolsó perceiben gyorsan akart elvégezni egy kirúgást, azonban ennek az lett a vége, hogy fellökött egy labdaszedőt - ennek az lett a vége, hogy Bogár Gergő játékvezető habozás nélkül kiállította. Itt egy videó az esetről:

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért és statisztikákért a Sportonlinera!

Gróf Dávid a videóban elmondta, hogy természetesen nagyon sajnálja az esetet, és belátta azt is, hogy nem lett volna szabad így reagálnia. Korábban már elmondta, hogy kész személyesen is bocsánatot kérni a 14 éves újpesti labdaszedőtől, amennyiben az érintett hajlandó rá.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kiállítás legalább kétmeccses eltiltást hozott a kapusnak, de az már a Fegyelmi Bizottságon múlik, hogy pontosan ez mennyi lesz. A szabálykönyv rögzíti, hogy aki a "mérkőzés hivatalos résztvevőjének bántalmazását" elköveti - a labdaszedő is ezek közé tartozik - az akár egy teljes évnyi eltiltást is kaphat. A megbánást azonban várhatóan "pluszpontként" bírálják el, így valószínűleg csak pár meccsen nem lép majd pályára Gróf.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
#kiállítás #foci #sport #bántalmazás #magyar foci #újpest #NB I #eltiltás #ferencváros #kapus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:54
12:45
12:32
12:15
12:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 20.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
2025. október 19.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
2025. október 19.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
NAPTÁR
Tovább
2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
1 hete
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
6 napja
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
4
2 hete
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
5
7 napja
Teljesen tönkrement a volt Premier League-edző: jön a csődeljárás, ebből hogy mászik ki?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító
biztosítási tevékenység folytatására jogosult szervezet. Szervezeti forma szerint háromféle lehet: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet vagy biztosító egyesület.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 12:45
Ennyi volt, komoly szigorításról döntött a főváros: betiltják az e-rollereket, ekkortól él a szabály
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 12:15
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
Agrárszektor  |  2025. október 20. 12:36
Súlyos kijelentést tett Áder János az illegálisan fúrt kutakról