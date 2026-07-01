Lelép a Lakerstől Lebron James: még nem vonul vissza, de véget ér egy korszak az NBA-ben

A 41 éves klasszis már jelezte a klub vezetőségének a távozási szándékát, és könnyen lehet, hogy a Warriorshoz igazol, ahol Steph Curry csapattársa lehetne - jelentette a The Guardian.

James a 2026–2027-es szezonban tölti be a 42. életévét, ám ügynöke, a Klutch Sportsot vezető Rich Paul szerint a 22-szeres All-Star-játékos még nem tervez visszavonulni. Az azonban már biztosnak tűnik, hogy a pályafutását nem a Lakersnél folytatja, amellyel 2020-ban bajnoki címet szerzett.

A hétfői hírek szerint a Golden State Warriors szeretné szerződtetni a szupersztárt, így James korábbi nagy riválisaival, Stephen Curryvel és Draymond Greennel játszhatna egy csapatban. A beszámolók alapján a Golden State emellett Anthony Davis megszerzésén is dolgozik. A szabadügynök-piac kedden, washingtoni idő szerint 18 órakor nyílik meg.

James pályafutása rendkívüli: 2005 és 2026 között minden évben beválasztották az All-Star-csapatba, és négyszer nyerte el az alapszakasz legértékesebb játékosának járó MVP-díjat. Ennél többször csak Michael Jordan, Bill Russell és Kareem Abdul-Jabbar érdemelte ki ezt az elismerést. Kimagaslóan hosszú karrierjének köszönhetően ő tartja a legtöbb NBA-rekordot, egyebek mellett a lejátszott percek, a szerzett pontok és az All-Star-szereplések számát tekintve.

Karrierje során mérkőzésenként átlagosan 26,8 pontot, 7,5 lepattanót és 7,4 gólpasszt jegyzett. James már olyan régóta szerepel az észak-amerikai profiligában, hogy az előző szezonban az idősebbik fia, Bronny is a csapattársa lett a Lakersnél.