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Sport

Sima éjszakai meccsek a vébén, 16 között Franciaország és Mexikó: ez történt kedden

Pénzcentrum
2026. július 1. 07:30

A francia és a társházigazda mexikói válogatott is magabiztos győzelemmel jutott be a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe, miután a keddi játéknapon az előbbi Svédországot, az utóbbi pedig Ecuadort búcsúztatta.

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A legutóbbi világbajnokságon ezüst-, nyolc évvel ezelőtt pedig aranyérmes francia válogatott könnyed, 3–0-s győzelmet aratott a svédek ellen New Yorkban. Kylian Mbappé az első félidő végén szerzett vezetést, majd a második játékrész elején Bradley Barcola növelte az előnyt.

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A végeredményt ismét Mbappé állította be, aki ezzel már hat gólnál jár az idei tornán, és a góllövőlistán utolérte az argentin Lionel Messit. A franciák eddig mind a négy mérkőzésüket megnyerték a világbajnokságon, ráadásul mindegyik találkozójukon legalább háromszor találtak be az ellenfél kapujába. A legjobb tizenhat között Paraguay vár rájuk szombaton Philadelphiában.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
9
2.
Dél-Afrika
4
3.
Dél-Korea
3
4.
Csehország
1
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
6
2.
Lionel Messi
(Argentína)
6
3.
Erling Haaland
(Norvégia)
5
4.
Ousmane Dembélé
(Franciaország)
4
5.
Vinícius
(Brazília)
4
Teljes lista
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A Mexikóvárosban rendezett összecsapáson a házigazdák már az első félidőben eldöntötték a továbbjutást Julián Quiñones és Raúl Jiménez góljaival, amivel beállították a 2–0-s végeredményt. A közép-amerikai csapat negyven év után tudott ismét mérkőzést nyerni az egyenes kieséses szakaszban; ez a bravúr legutóbb szintén hazai közönség előtt sikerült nekik. Az ecuadori válogatott története ötödik világbajnokságán másodszor játszott kieséses meccset, de a továbbjutást ezúttal sem tudta kivívni.

A négy találkozó után százszázalékos mérleggel és kapott gól nélkül álló mexikóiak vasárnap, ugyancsak a fővárosban lépnek pályára a nyolcaddöntőben, ahol az Anglia és a Kongói Demokratikus Köztársaság közötti párharc győztesével mérkőznek meg.
Címlapkép: Getty Images
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