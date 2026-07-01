Kijött a leggazdagabb fociklubok listája: döbbenetes összegeket kaszáltak a nagyok 2025-ben

A Real Madrid többek közt új stadionjának is köszönhetően átlépte az egymilliárd eurós bevételt tavaly, de közvetlen riválisa, a Barcelona üldözi. Az angol klubok túlsúlya most már egyre nyomasztóbb a toplistán, jóllehet meglepő klub is be tudott férkőzni a top 20-ba.

Újabb mérföldkőhöz érkezett az európai klubfutball: a Deloitte által közzétett, 2025-ös bevételi rangsor szerint a Real Madrid lett az első olyan futballklub, amely egyetlen szezon alatt több mint egymilliárd eurós bevételt tudott termelni. A spanyol sztárcsapat 2024/25-ben 1,161 milliárd eurós bevételt könyvelhetett el, amivel jelentős előnnyel előzte meg a második helyezett FC Barcelona együttesét.

A rangsor ugyanakkor számos érdekes részletet is tartogat. Miközben az angol klubok továbbra is uralják a pénzügyi elitmezőnyt, több hagyományos nagycsapat meglepően hátul szerepel, és akad olyan klub is a top 20-ban, amely a pályán kifejezetten gyenge szezont futott.

Új szuperstadionnal könnyű: tarolt a Real Madrid és a Barcelona

A lista élén a Real Madrid áll, amely már jócskán maga mögött hagyta az üldözőket. A királyi gárda több mint 186 millió euróval előzi meg a Barcelonát, amely 974,8 millió eurós bevétellel zárt. A dobogó harmadik fokára a Bayern München került 860,6 millió euróval, közvetlenül megelőzve a Paris Saint-Germaint.

A legszembetűnőbb jelenség továbbra is a Premier League elképesztő, és mostanra valóban behozhatatlan pénzügyi fölénye. A húsz leggazdagabb klub közül nyolc angolt találunk a listán: többek között a Liverpool, a Manchester City, az Arsenal és a Manchester United is szerepel itt.

Ez azt jelenti, hogy a top 20 klub 40 százaléka egyetlen bajnokságból érkezik.

Kiesett a PL-ből, mégis a bevételi toplistán a West Ham

Különösen érdekes a West Ham jelenléte a toplistán. A londoni együttes ugyan csak a 20. helyet foglalja el 276 millió eurós bevételével, mégis figyelemre méltó, hogy a klub egy olyan idényben került be a leggazdagabbak közé, amelyet végül kieséssel zárt a Premier League-ben. Ez is jól mutatja, hogy a modern futball gazdasági ereje már sokszor független a rövid távú sportsikerektől: a televíziós bevételek, a kereskedelmi szerződések és a stadionüzemeltetés önmagukban is hatalmas összegeket generálhatnak.

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A lista helyezései az olasz futball visszaesésére is rávilágítanak. Bár az Inter a legelkőkelőbb olasz helyezettként a 11. helyen szerepel, az beszédes, hogy az olasz klubok közül egyik sem tudott bekerülni a legjobb tíz közé. Az Inter mögött a Milan csupán a 15., míg a Juventus a 16. helyen található. Az elmúlt két évtizedben az olasz klubfutball gazdasági értelemben egyértelműen leszakadt az angol és részben a spanyol élvonaltól; erről sokkal többet is beszélgettünk nemrégiben Mártha Bencével, amit most felidézhetsz a lenti linkre kattintva.

EZ IS ÉRDEKELHET A bőrt lehúzta a szakértő az olasz fociról: nincs jövő idő, csak rövid távú gondolkodás Mártha Bencével beszélgettünk az olasz válogatott és bajnokság egyre súlyosabb válságáról: mi okozza, hogy az azzurri már harmadszor nincs ott a vébén?

Négy német a top20-ban: utolérhetetlenek az angol csapatok?

A német futballnak négy képviselője is van a rangsorban, közülük azonban a Bayern harmadik helyével és 860 milliós tavalyi bevételével messze kiemelkedik. Érdekes ugyanakkor, hogy a VfB Stuttgart egészen a 18. helyig jutott, megelőzve például a Benficát vagy a már említett West Hamet. A stuttgarti klub szereplése azt jelzi, hogy a jó nemzetközi szereplés és a Bundesliga stabil gazdasági háttere továbbra is komoly bevételeket biztosíthat a német kluboknak - egyetlen lehetőségként arra, hogy legalább minimálisan megmaradjon az esély gazdaságilag versenyezni az angol csapatokkal.

A lista földrajzi eloszlása is beszédes. Az első húsz helyezett között angol, spanyol, német, olasz, francia és portugál klubokat találunk, vagyis a leggazdagabb futballpiacok továbbra is Nyugat-Európában koncentrálódnak. Franciaországot kizárólag a Paris Saint-Germain képviseli, Portugáliából pedig csak a Benfica tudott bekerülni az elitbe.