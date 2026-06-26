A következő napokban tovább fokozódik az extrém kánikula Magyarországon.
Amikor megjön az étvágy: nagyon túlteng a bizalom Hamiltonban, aratna Spielbergben is
A Spanyol Nagydíjon aratott győzelmét követően Lewis Hamilton rendkívül bizakodóan várja a hőségriadó miatt különleges intézkedéseket igénylő osztrák versenyhétvégét - írja a The Guardian.
Lewis Hamilton magabiztosan érkezik az Osztrák Nagydíjra, miután Barcelonában megszerezte első győzelmét a Ferrari színeiben, ami egyben az első sikere a 2024-es Belga Nagydíj óta. A hétszeres világbajnok kiemelte, hogy a csapat Fred Vasseur csapatfőnök vezetésével minden korábbinál egységesebben és szorosabban dolgozik együtt. A spanyolországi fejlesztési csomag kiválóan bevált, így a Ferrari valós tempóelőnyt tudott felmutatni a bajnokságot vezető Mercedesszel szemben. Hamilton jelenleg a pontverseny második helyét foglalja el, 41 pontos lemaradással a listavezető Kimi Antonelli mögött.
Ausztriában a Ferrari beveti az első engedélyezett motorfejlesztését egy olyan pályán, ahol ismét erős szereplésre számítanak. Hamilton elmondása szerint nagyszerű érzés, hogy az autó végre úgy viselkedik, ahogy azt elvárja, és most már képes kihozni belőle a maximumot. Hangsúlyozta, hogy jelenleg nem a bajnoki cím lebeg a szeme előtt, hanem kizárólag a soron következő hétvége megnyerésére összpontosít. A pilóta azt is elárulta, hogy hősnek kijáró fogadtatásban részesült a maranellói gyárban, és a csapaton belüli, eleve jó hangulat most még tovább fokozódott.
A hétvégi spielbergi futamra a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) hivatalosan is hőségriadót rendelt el az Európát sújtó kánikula miatt. Mivel a hőmérséklet várhatóan meghaladja a szabályzatban rögzített 31 Celsius-fokot, a versenyzők speciális hűtőmellényt viselhetnek a tűzálló overáljuk alatt. Bár tavaly Szingapúrban és Texasban már volt példa hasonló intézkedésre, Európában most először lépett életbe ez a protokoll.
A mezőny tagjai ugyanakkor igyekeztek tompítani a hőség várható hatásait. A Red Bullnál versenyző Isack Hadjar szerint az egy helyben állás a legrosszabb, menet közben azonban a nyitott pilótafülkében már teljesen elviselhető a helyzet. Úgy véli, a magas hőmérséklet sokkal jobban megviseli majd az autókat és a gumiabroncsokat, mint magukat a pilótákat. Az Alpine-nál versenyző Pierre Gasly hozzátette, hogy célzottan készült a körülményekre, és az elmúlt időszakban a 36 fokos milánói hőségben végzett futóedzésekkel akklimatizálódott.
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Eközben George Russell határozottan cáfolta azokat a pletykákat, amelyek szerint Max Verstappen jövőre átvehetné a helyét a csapatnál. A brit pilóta teljes magabiztossággal jelentette ki, hogy a következő szezonban is a Mercedesnél versenyez majd. Hozzátette, hogy a szerződése egyáltalán nem képezte vita tárgyát a vezetőséggel, és nem is igényel további egyeztetést, így a jövőjével kapcsolatos kérdéseket végérvényesen lezártnak tekinti.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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