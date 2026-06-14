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Két évet várt rá csapat és pilóta is: végre megvan Hamilton első Ferrari-győzelme
Hamilton és a Ferrari és két éve vártak az újabb futamgyőzelemre - a csapat és a pilóta most együtt az első sikerüket érték el.
Lewis Hamilton nyerte a vasárnapi Forma–1-es Katalán Nagydíjat, amivel megszerezte első futamgyőzelmét a Ferrari pilótájaként. A 41 éves, hétszeres világbajnoknak a mostani az első idei sikere, míg pályafutása során már a 106. alkalommal állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
Hamilton legutóbb a 2024-es Belga Nagydíjon diadalmaskodott, a maranellói istálló pedig a 2024 októberében rendezett mexikói futam óta először ünnepelhetett győzelmet.
A barcelonai versenyen a Mercedes brit pilótája, George Russell ért célba a második helyen, míg a dobogó harmadik fokára a McLaren címvédő versenyzője, Lando Norris állhatott fel. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ugyanakkor műszaki hiba miatt kénytelen volt feladni a futamot. A világbajnoki szezon két hét múlva Ausztriában folytatódik.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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