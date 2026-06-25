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kapus, foci, labdarúgás, goalkeeper, kapu, védés,
Sport

Tudományosan is megerősítették: ezért van ennyi kapushiba a vébén, a labda lenne a hibás?

Pénzcentrum
2026. június 25. 15:42

A világbajnokságon több kapus is látványos hibákat vétett, amiért a szakértők és egy friss tudományos kutatás szerint is a torna új labdája, az Adidas Trionda a felelős. Egy sajátos aerodinamikai jelenség miatt ugyanis a labda a levegőben hirtelen felgyorsul, ami teljesen kiszámíthatatlan helyzetbe hozza a hálóőröket - tudósított a The Guardian.

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Az algériai válogatott kapusa, Luca Zidane különösen nehéz időszakon megy keresztül - két mérkőzésen öt gólt kapott. Ebből kettő – előbb Lionel Messi, majd a jordániai Nizár ar-Raszán lövése – a kezei között csúszott a hálóba. Nem ő az egyetlen, aki nehézségekkel küzd, hiszen a szenegáli Édouard Mendy és az iraki Ahmed Bászil is hiába értek bele a labdába, hárítani már nem tudtak.

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Joe Hart, a BBC szakértője, egykori angol válogatott futballista szerint a kapusoknak egyszerűen nehézséget okoz az Adidas Trionda sebességének felmérése, mivel a játékszer sokkal gyorsabban érkezik meg a kapuhoz, mint ahogy az az elrúgás pillanatában látszik. Állítását a Szöuli Női Egyetem és a japán Cukubai Egyetem kutatói által készített tanulmány is megerősíti: a szakemberek szélcsatornában, hat különböző szögből vizsgálták a labdát érő aerodinamikai erőket, és egyértelmű eredményre jutottak.

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FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
9
2.
Dél-Afrika
4
3.
Dél-Korea
3
4.
Csehország
1
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lionel Messi
(Argentína)
5
2.
Vinícius
(Brazília)
4
3.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
4
4.
Erling Haaland
(Norvégia)
4
5.
Deniz Undav
(Németország)
3
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.06.25.

A tesztek során kiderült, hogy amint a labda elér egy bizonyos sebességet, a körülötte lévő légáramlás laminárisról turbulensre vált. Ez az úgynevezett ellenállás-krízis lecsökkenti a mozgó test mögötti ellenállást, így a labda hirtelen felgyorsul.

A kutatók megállapították, hogy a Trionda kialakítása – különösen a varratok és a barázdák elrendezése – miatt ez a jelenség már alacsonyabb sebességnél is fellép. A gyorsulás mértéke attól is függ, hogy a rúgás a labda varratát vagy a paneljét éri-e, ráadásul a tengerszint feletti magasság is befolyásolja a folyamatot, vagyis minél magasabban játsszák a mérkőzést, annál kisebb az esély a jelenség kialakulására.

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Bár a kutatók szerint az aerodinamikai jelenség a röppályára és a sebességre egyaránt hatással van, a világbajnokságon egyértelműen a váratlan felgyorsulás okozza a fő problémát. A 'Fluids' című tudományos folyóiratban közzétett tanulmány éppen ezért kifejezetten hasznos olvasmány lehet a kapusok számára a mérkőzések közötti pihenőidőben.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a torna történetében először használ ún. "négypaneles" labdát. A hivatalos kommunikáció szerint a szándékosan mélyre tervezett varratok egyenletes légellenállást és optimális repülési stabilitást biztosítanak. Az Adidas hangsúlyozta, hogy a Trionda több mint 300 laboratóriumi teszten esett át, amelyek a sokat kritizált, 2010-es Jabulanival ellentétben kiszámítható röppályát garantálnak.
Címlapkép: Getty Images
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