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Sport

Pályabírót vágott pofon a MotoGP versenyzője: el is tiltották rögtön, de aztán más is történt

Pénzcentrum
2026. június 23. 15:14

Utólag kizárták a MotoGP pontversenyét vezető Marco Bezzecchit, miután a szombati sprintfutamon megütött egy pályabírót. A brnói főfutamot így a spanyol Marc Márquez nyerte meg magabiztosan.

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A 27 éves olasz versenyző, az Aprilia Racing pilótája két körrel a sprint vége előtt esett ki. A TNT Sports felvételein jól látható, ahogy Bezzecchi a kavicságyban álló pályabíróhoz rohan, meglöki, majd arcul csapja, miközben az a motorja felett áll. A Nemzetközi Motoros Szövetség (FIM) versenybíróságának döntése szerint Bezzecchi megsértette a szabályzat 3.3.2.2-es pontját, amely a sport érdekeire nézve sérelmes cselekedetekről szól. Bár az Aprilia fellebbezett a szombati döntés ellen, a másodfokú testület helybenhagyta az ítéletet, így a csapat nem vitte tovább az ügyet.

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Bezzecchi közleményben kért bocsánatot az Aprilia Racingtől, a szurkolóitól és a teljes MotoGP-közösségtől. Mint írta, tisztában van azzal, hogy a pályabírók mekkora erőfeszítést és áldozatot hoznak a versenyzők biztonságáért, így viselkedésére semmilyen mentség sincs. Vasárnap a MotoGP egy videót is közzétett, amelyen az olasz motoros személyesen kér bocsánatot az érintett pályabírótól, majd megölelik egymást.

Az eltiltás újabb komoly csapást mér az olasz versenyző bajnoki címvédő reményeire. Két héttel korábban a Magyar Nagydíjon csapattársa, Jorge Martín sodorta ki őt az első kanyarban – amiért Martín két hosszúkörös büntetést kapott –, most pedig a sprintből való kiesés mellé a vasárnapi futam kihagyása is társult.

A főfutamot a tikkasztó hőségben Marc Márquez nyerte meg Brnóban, ezzel a magyarországi diadal után sorozatban a második győzelmét aratta. A pole-pozícióból induló japán Ogura Ai már az első körben elveszítette a vezetést Francesco Bagnaiával szemben, akit hamarosan Márquez is megelőzött. A hétszeres MotoGP-világbajnok spanyol versenyző türelmesen várakozott csapattársa mögött, majd a tizenhatodik körben az élre állt, és magabiztosan szerezte meg ötödik brnói győzelmét. Ogura végül a második helyen zárt Bagnaia előtt.

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A világbajnoki pontversenyben Bezzecchi 180 ponttal továbbra is az élen áll Martín (172), Fabio Di Giannantonio (157) és Márquez (140) előtt, ám az előnye a brnói hétvége után jelentősen lecsökkent.
Címlapkép: Getty Images
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