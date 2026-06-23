Előfordult, hogy Szőnyi Ferenc egy nap alatt négyszer kapott defektet, de az önellátás is komoly kihívások elé állította.
Pályabírót vágott pofon a MotoGP versenyzője: el is tiltották rögtön, de aztán más is történt
Utólag kizárták a MotoGP pontversenyét vezető Marco Bezzecchit, miután a szombati sprintfutamon megütött egy pályabírót. A brnói főfutamot így a spanyol Marc Márquez nyerte meg magabiztosan.
A 27 éves olasz versenyző, az Aprilia Racing pilótája két körrel a sprint vége előtt esett ki. A TNT Sports felvételein jól látható, ahogy Bezzecchi a kavicságyban álló pályabíróhoz rohan, meglöki, majd arcul csapja, miközben az a motorja felett áll. A Nemzetközi Motoros Szövetség (FIM) versenybíróságának döntése szerint Bezzecchi megsértette a szabályzat 3.3.2.2-es pontját, amely a sport érdekeire nézve sérelmes cselekedetekről szól. Bár az Aprilia fellebbezett a szombati döntés ellen, a másodfokú testület helybenhagyta az ítéletet, így a csapat nem vitte tovább az ügyet.
Bezzecchi közleményben kért bocsánatot az Aprilia Racingtől, a szurkolóitól és a teljes MotoGP-közösségtől. Mint írta, tisztában van azzal, hogy a pályabírók mekkora erőfeszítést és áldozatot hoznak a versenyzők biztonságáért, így viselkedésére semmilyen mentség sincs. Vasárnap a MotoGP egy videót is közzétett, amelyen az olasz motoros személyesen kér bocsánatot az érintett pályabírótól, majd megölelik egymást.
Az eltiltás újabb komoly csapást mér az olasz versenyző bajnoki címvédő reményeire. Két héttel korábban a Magyar Nagydíjon csapattársa, Jorge Martín sodorta ki őt az első kanyarban – amiért Martín két hosszúkörös büntetést kapott –, most pedig a sprintből való kiesés mellé a vasárnapi futam kihagyása is társult.
A főfutamot a tikkasztó hőségben Marc Márquez nyerte meg Brnóban, ezzel a magyarországi diadal után sorozatban a második győzelmét aratta. A pole-pozícióból induló japán Ogura Ai már az első körben elveszítette a vezetést Francesco Bagnaiával szemben, akit hamarosan Márquez is megelőzött. A hétszeres MotoGP-világbajnok spanyol versenyző türelmesen várakozott csapattársa mögött, majd a tizenhatodik körben az élre állt, és magabiztosan szerezte meg ötödik brnói győzelmét. Ogura végül a második helyen zárt Bagnaia előtt.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A világbajnoki pontversenyben Bezzecchi 180 ponttal továbbra is az élen áll Martín (172), Fabio Di Giannantonio (157) és Márquez (140) előtt, ám az előnye a brnói hétvége után jelentősen lecsökkent.
A franciák egy közel kétórás viharszünettel megszakított mérkőzésen múlták felül magabiztosan Irakot, míg a norvégok szoros küzdelemben kerekedtek felül Szenegálon.
Az építtető kérésére június 8-tól legfeljebb hat hónapra felfüggesztik az Újpest FC új stadionjának építését.
Nyolc éves eltiltása után egy április nyílt versenyen tért vissza az olasz atléta - csakhogy szinte azonnal lebukott, immár harmadszor is.
Miközben a csapatok a pálya keménységére és a fű minőségére panaszkodnak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerint a gyepszőnyeg minden szempontból megfelelő és biztonságos.
A csoportkör második meccsén a Zöld-foki Köztársaság 2-2-es döntetlent játszott, így története első vb-szereplésén reális eséllyel pályázik a továbbjutásra.
LeBron James egyelőre nem kötelezte el magát a következő szezonra, és Giannis Antetokunmpo jövőjéről is egyre intenzívebb tárgyalások zajlanak.
Nem csak a brazilok az ellenfelek: pusztító hőségre készülnek a skótok, vajon ez meg is pecsételi a sorsukat?
Miamiban a hőmérséklet meghaladhatja a 30 Celsius-fokot, a páratartalom pedig elérheti a 80 százalékot - ilyen körülmények között kéne játszania Skóciának.
A sportfogadók egyértelmű papírformát, sőt gólzáport és mesterhármasokat várnak a világbajnokságon pályára lépő legnagyobb sztároktól, Messitől, Mbappétól és Haalandtól.
Ősztől a férfiak mezőnyében új, bővített lebonyolítási rendszert vezetnek be a kézilabda BL-ben, míg a nőknél egyelőre változatlan marad a versenyformátum.
Messi már ma este egyedülálló rekorderré léphet elő, de nem tétlenkedik a többi sztár sem, ha rekordokról van szó a vébén.
Angyalföldön kezd a címvédő Győr, a Ferencváros pedig Paksra megy. A szezon első derbijét már szeptemberben megrendezik.
Kifakadt a Magyar Kerékpárosklub elnöke: Budapest ziccerhelyzetben van, mégis elbukja a bringás forradalmat
Tavasszal és nyáron szabályosan kirajzanak Budapest utcáira a kerékpárosok, meglepő lehet tehát az az adat, hogy a budapestiek fele soha nem ül bringára.
A játéknap meglepetését a Zöld-foki Köztársaság szolgáltatta, a belga válogatott viszont emberhátrányban, és csak egy ponttal fejezte be az Irán elleni meccsét.
Forma-1 Osztrák Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az edzés és a verseny kezdete Spielberg, Ausztria helyszínen
Máris következik a Forma-1-es világbajnokság nyolcadik futama: a következő nagydíjhétvégét Spielbergben, Ausztriában tartják. Itt van minden fontos tudnivaló!
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
Egyetlen kérdés, amely képes pillanatok alatt két, egymással szinte kibékíthetetlen táborra szakítani a magyar közvéleményt: kell-e Magyarországnak olimpia?
A török válogatott eddig a legnagyobb bukást mutatja be, ráadásul egy elképesztő negatív rekorddal búcsúzik a világbajnokságtól.
A világbajnokság nemcsak a magas jegyárakkal terheli meg a szurkolók pénztárcáját, hanem a stadionokban tapasztalható hatalmas büféár-különbségekkel is.
Thomas Tuchel szövetségi kapitány szerint Bukayo Saka várhatóan nem lép pályára kezdőként a Ghána elleni világbajnoki mérkőzésen.