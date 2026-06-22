Borulhat minden az NBA-ben: tényleg nem látjuk többet LeBron Jamest?

Az NBA-ben jelenleg két kiemelkedő horderejű történet tartja lázban a szurkolókat: LeBron James egyelőre nem kötelezte el magát a következő szezonra, és Giannis Antetokunmpo jövőjéről is egyre intenzívebb tárgyalások zajlanak.

A kosárügyekben jól informált Ramona Shelburne értesülései szerint a Lakers ugyan már felvette a kapcsolatot LeBron James képviselőjével, ám a negyvenéves klasszis még azt sem jelentette ki egyértelműen, hogy folytatni kívánja a pályafutását a következő idényben.

A források a felek közötti egyeztetéseket mindössze úgy jellemezték, hogy folyamatosan tartják a kapcsolatot, vagyis sem a játékos esetleges visszatéréséről, sem pedig konkrét fizetési igényekről nem esett még szó.

LeBron James has not fully committed to returning to the Lakers next season, per @ramonashelburne



“My understanding, had initial conversations with LeBron James' representative, but he has not even fully committed to returning next year in these conversations. The conversations… pic.twitter.com/pl0B3moxbl — NBA Base (@TheNBABase) June 22, 2026

A másik meghatározó szálat Giannis Antetokunmpo jövője jelenti. Ligaforrások szerint a Miami Heat teljes gőzzel dolgozik azon, hogy megszerezze a görög sztárt a Milwaukee Buckstól, de a Boston Celtics sem mondott le egy esetleges csereügylet lebonyolításáról. Jelenleg ez a két csapat folytatja a legkomolyabb tárgyalásokat a Milwaukee-val, más klub ugyanis egyelőre nem jutott ilyen előrehaladott fázisba a megbeszélések során.

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A két történet együttesen az idei nyár legnagyobb dominóhatását vetíti előre, hiszen ha Antetokunmpo csapatot vált, az nemcsak a keleti, hanem a nyugati főcsoport erőviszonyait is alaposan átrajzolhatja, különösen akkor, ha LeBron James jövője is nyitott kérdés marad a Lakersnél - vagy egyáltalán nem tér vissza, és lezárja több mint húsz éves pályafutását.

Giannis Antetokunmpo az NBA egyik legnagyobb sztárjának számít, ám a most véget ért idényben sorozatos sérülések hátráltatták, és csapata, Bucks még a rájátszásba sem tudott bejutni. A görög sztárról Dávid Kornéllal, a máig egyetlen magyar NBA-játékossal is beszélgettünk nemrég nagyinterjúnkban, amit itt olvashatsz el újra: