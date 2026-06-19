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Nem várt csapás érte a világbajnokságon küzdő marokkói sztárt: bíróság elé kell állnia a súlyos vádak miatt
A francia bíróság nemi erőszakkal vádolja a marokkói sztárfocistát, aki azonban következetesen tagad - számolt be a France24.
Bíróság elé kell állnia nemi erőszak vádjával Achraf Hakiminek, a Paris Saint-Germain és a marokkói válogatott labdarúgójának. A vád szerint a bűncselekmény 2023 elején történt. Egy akkor 24 éves nő 2023 februárjában tett feljelentést a Párizstól délkeletre fekvő Val-de-Marne megyében, azt állítva, hogy a labdarúgó megerőszakolta őt.
A nő vallomása alapján januárban ismerkedtek meg az Instagramon, majd a játékos taxit küldött érte, hogy a lakására vigye. A sértett állítása szerint a futballista a beleegyezése nélkül csókolta meg, fogdosta, végül pedig megerőszakolta. A nőnek végül sikerült eltolnia magától a sportolót, majd üzenetet küldött egy barátnőjének, aki elvitte őt a helyszínről.
Hakimi mindvégig tagadta a vádakat. Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, alig várja a tárgyalást, amely végre lehetőséget biztosít számára, hogy elmondhassa a saját álláspontját. Ügyvédje, Fanny Colin hangsúlyozta, hogy a bírósági szakaszba utaló döntés várható volt, és álláspontja szerint semmilyen bizonyíték nem utal védence bűnösségére.
A sértett Jeanne álnéven csütörtökön nyilatkozott először a sajtónak. A Mediapart hírportálnak kifejtette, azért ragaszkodott a bírósági eljáráshoz, hogy megvédhesse magát, és végre meghallgassák. A nőt képviselő Rachel-Flore Pardo ügyvéd szerint a döntés megkönnyebbülést és reményt hozott ügyfelének.
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A Hauts-de-Seine megyei büntetőbíróság előtti tárgyalás időpontját egyelőre nem tűzték ki: Hakimi a marokkói válogatott csapatkapitányaként jelenleg a labdarúgó-világbajnokságon szerepel, csapata éppen pénteken játssza második csoportmérkőzését Skócia ellen.
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