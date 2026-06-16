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Itt lehet az újabb vízumbotrány a vébén: most iráni az illető, ebből még komoly baj lehet

Pénzcentrum
2026. június 16. 16:23

Az iráni játékos vízumának meghosszabbítására már tettek lépéseket, de ettől még a csapatnál nem nyugodtak.

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Az iráni válogatott szélsője, Mehdi Torabi az Új-Zéland elleni, 2–2-es döntetlennel zárult nyitómérkőzést követően vízumproblémákkal szembesült, ugyanis lejárt az amerikai vízuma.

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A labdarúgó a többszöri belépésre jogosító engedély helyett csupán egyszeri beutazásra szóló vízummal rendelkezett, ez pedig azért okozott problémát, mert az iráni csapat szállása Mexikóban volt, és onnan utazott át az Egyesült Államokba a mérkőzésekre - ez volt a feltétele annak, hogy részt vehessenek a tornán. Az IRNA iráni állami hírügynökség tájékoztatása szerint a nemzeti együttes Los Angeles-i utazását, valamint az Új-Zéland elleni találkozót követően Torabi vízuma érvényét vesztette.

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A hírek szerint az Iráni Labdarúgó-szövetség már megtette a szükséges lépéseket az új vízum beszerzésére annak érdekében, hogy a játékos a kerettel maradhasson a következő mérkőzéseken is. A világbajnokság szervezői és az amerikai hatóságok egyelőre nem reagáltak az esetre.

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Címlapkép: Getty Images
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