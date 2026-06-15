Hatalmas levegőt vehetett végre Lewis Hamilton: sokkal boldogabb első ferraris győzelme után

A 41 esztendős brit pilóta elismerte, hogy az elmúlt időszakban többször is kétségek gyötörték azzal kapcsolatban, képes-e még győzni - számolt be a The Guardian.

Lewis Hamilton a Spanyol Nagydíjon aratott diadalával megszerezte pályafutása 106. futamgyőzelmét, ezzel egy 41 versenyen át tartó nyeretlenségi szériának vetett véget.

A hétszeres világbajnok a barcelonai Circuit de Catalunyán a második rajthelyről, George Russell mögül indulva, hibátlan versenyzéssel és a Ferrari kulcsfontosságú, háromkiállásos stratégiájának köszönhetően diadalmaskodott.

Egy olyan év után, mint a tavalyi, voltak pillanatok, amikor azt gondoltam, talán tényleg igaz, hogy egy bizonyos kor felett az ember elveszíti a képességeit. Most azonban bebizonyítottam, hogy ez nem így van. Karácsony óta egyetlen cél lebegett a szemem előtt, és keményebben edzettem, mint eddig bármikor

– vallotta be Hamilton.

A hétszeres világbajnok nem titkolta, hogy a Ferrarinál töltött kezdeti időszakát övező kritikák, különösen a közösségi médiában megjelenő negatív hangok mélyen érintették. Mint elmondta, a családja és a barátai nyújtottak neki támaszt a nehéz pillanatokban, miközben lelkileg is újjáépítette önmagát.

Fred Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke kiemelte, hogy Hamilton győzelme elsősorban a pilóta rendkívüli mentális erejét és küzdőszellemét dicséri.

A közös munka kezdete nálunk sem volt zökkenőmentes. Akadtak időszakok, amikor nehezebben találtuk meg a közös hangot a csapattal, de ő mindennap ugyanolyan elszántsággal és energiával dolgozott a közös sikerekért

– nyilatkozta a francia csapatvezető.

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A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff szintén gratulált korábbi pilótájának. Úgy fogalmazott, ha nem ők nyernek, akkor örül, hogy Lewis állhatott a dobogó legfelső fokára, mert teljesen megérdemelte a sikert. Wolff azt is elismerte, hogy Fernando Alonso kiesése miatt életbe lépő virtuális biztonsági autós fázis a legmegfelelőbb pillanatban jött Hamilton számára.

Ez a győzelem új reményt adhat Hamiltonnak a világbajnoki címért folyó küzdelemben, bár csapattársát, a futam utolsó köreiben kieső, mindössze 19 éves Kimi Antonellit még így is 41 pontos hátránnyal követi az összetett pontversenyben.

Sikerült rendeznem a gondolataimat, hogy ismét a legjobb formámat hozzam. Csodálatos érzés volt felállni a dobogó legfelső fokára, és valószínűleg ebben a piros felsőben fogok aludni

– tette hozzá mosolyogva Hamilton.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA