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Sport

Itt az újabb szuperjóslat a vb győztesére: kétszer már bejött, harmadszorra benézik?

Pénzcentrum
2026. június 10. 14:13

Egy befektetési kutatócég statisztikai modellje szerint Franciaország nyeri meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, miután a döntőben legyőzi Portugáliát. A kutatócég korábban már sikeresen jelezte előre a 2018-as és a 2022-es vb győztesét is - írta meg az euronews.

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A kanadai BCA Research befektetési kutatócég immár harmadik alkalommal készítette el világbajnoki előrejelzését: saját bevallásuk szerint a sporteseményt ugyanolyan módszertani szigorral elemzik, mint az államkötvényeket vagy a részvénypiacokat.

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A kétlépcsős modell első szakasza öt korábbi világbajnokság adataira épít, és figyelembe veszi többek között az átlagos játékosértékeléseket, a támadósor gyorsaságát, valamint a hazai pálya előnyét, amely átlagosan 24 százalékkal növeli a rendező országok győzelmi esélyeit.

A második szakasz egy kifejezetten a 2006 óta lejátszott egyenes kieséses mérkőzésekre kalibrált modellt alkalmaz. Ebben a fázisban a klubszintű összeszokottság és a csatárok tapasztalata – amelyet nem az életkoruk, hanem a válogatottban lejátszott mérkőzéseik száma alapján mérnek – számít a legfontosabb tényezőnek.

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Az Opta szuperszámítógépe tízezerszer szimulálta le a világbajnokságot, az eredmények alapján pedig Spanyolország a legesélyesebb a végső győzelemre.

A modell beépíti az úgynevezett "győztesek átka" hatást is, emiatt Argentína esélyeit mérkőzésenként 20 százalékkal csökkenti, mivel a címvédők a tapasztalatok szerint alulteljesítenek. Az elemzők emlékeztetnek arra, hogy Spanyolország 2014-ben, Németország pedig 2018-ban pontosan ennek a mintázatnak esett áldozatául.

A prognózis alapján Franciaország egy rendkívül szoros mérkőzésen, 52,5 százalékos továbbjutási valószínűséggel győzi le Spanyolországot az elődöntőben, míg a másik ágon Portugália 55,2 százalékos eséllyel búcsúztatja Angliát. Az angolok esélyeit a modell szerint jelentősen rontotta Thomas Tuchel szövetségi kapitány azon döntése, amellyel kihagyta a keretből Cole Palmert, Phil Fodent és Harry Maguire-t.

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A francia csapat favorit szerepét a piaci adatok is alátámasztják, hiszen a Transfermarkt értékelése alapján a francia keret piaci értéke 1,476 milliárd euró, ami több mint háromszorosa a 48 résztvevős torna átlagának. Ebből egyedül Kylian Mbappé értéke eléri a 200 millió eurót. Amennyiben Franciaország diadalmaskodik, Didier Deschamps lesz a futballtörténelem második olyan edzője az olasz Vittorio Pozzo után, aki kétszer is világbajnoki címig vezetett egy válogatottat. Portugália esetében a 41 éves Cristiano Ronaldo tehetné fel a koronát a pályafutására a vélhetően utolsó világbajnokságán.

A fogadási piacok némileg eltérő képet mutatnak a modellhez képest. A Polymarket előrejelzései szerint Franciaország és Spanyolország győzelmére egyaránt 16-16 százalék az esély, Angliát 11 százalékra, Portugáliát viszont mindössze 10 százalékra tartják, miközben a BCA elemzése 16,4 százalékos portugál sikert valószínűsít. A Kalshi platformján Spanyolország vezet 16,5 százalékkal, amelyet szorosan követ Franciaország 16,3 százalékkal. A világbajnokság csütörtökön veszi kezdetét Mexikóvárosban.
Címlapkép: Getty Images
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