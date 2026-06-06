Mi történt? Kórházba került a Ferrari csapatfőnöke, nem lesz ott a paddockban

Bár a francia szakember pénteken még a helyszínen tartózkodott, és a csapat kiemelkedően jól szerepelt a szabadedzéseken, a hétvége további részében már nem lehet ott az istállóval - közölte a BBC Sport.

A Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur egészségügyi okok miatt kihagyja a Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését. A Ferrari hivatalos tájékoztatása alapján a csapatfőnök Vasseur az orvosi vizsgálatokat követően egy helyi egészségügyi intézményben marad megfigyelés alatt. Az istálló nem osztott meg részleteket az 58 éves csapatfőnök állapotáról, csupán annyit közölt, hogy mielőbbi visszatérését várják a paddockba.

A monacói hétvége az olasz csapat számára az idei szezon eddigi legígéretesebb fordulójának ígérkezik, miután Lewis Hamilton és Charles Leclerc is az első két helyen zárt a pénteki szabadedzéseken. A Ferrari legutóbb 2024 októberében ünnepelhetett futamgyőzelmet.

Vasseur pénteken még nyilatkozott a sajtónak, amikor a megnövekedett mezőnylétszám kihívásairól beszélt. Véleménye szerint a tíz százalékkal több autó a pályán tíz százaléknál lényegesen nagyobb nehézséget okoz, különösen Monacóban, ahol a tiszta mért kör és a megfelelő kivezető kör kulcsfontosságú az időmérő edzésen.

A pályán kívül a Ferrari jelenleg komoly vitában áll a többi motorgyártóval, a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) és a Formula–1 kereskedelmi jogait birtokló szervezettel az új motorformuláról. Bár a felek tavaly megállapodtak abban, hogy a 2027-es erőforrások esetében csökkentik az energiamenedzsment szerepét, és a jelenlegi, közel fele-fele arányú belső égésű és elektromos teljesítménymegosztást az üzemanyag-átfolyás növelésével 60-40 százalékra módosítanák a belső égésű motor javára, a Ferrari most blokkolja ezt a változtatást.

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Az olasz gyártónak az az érdeke, hogy a jelenlegi szabályozás maradjon érvényben, így ugyanis kihasználhatja a lemaradóknak biztosított fejlesztési kedvezményeket, miközben megakadályozhatja, hogy az éllovas Mercedes tovább fejlessze a saját erőforrását. A módosítási javaslatot az Audi szintén ellenzi.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA