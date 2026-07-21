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Sport

Luxemburgba megy a magyar bajnok: a BL-kiesés után javítana az ETO

Pénzcentrum
2026. július 21. 16:44

A Győr feledtetné a BL-selejtezőben esett csúfós kudarcot, és szeretne főtáblára kerülni a Konferencialigában - ehhez először luxemburgi ellenfél áll az útjukban.

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A Bajnokok Ligája-selejtezőből való kiesést követően a Győr labdarúgócsapata a Konferencia-ligában javíthat a luxemburgi Atert Bissen ellen. A magyar bajnok új vezetőedzővel és egy frissen igazolt csatárral vág neki a párharcnak, amelynek tétje a harmadik számú európai kupasorozat főtáblájára jutás.

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Az izlandi Víkingur ellen 3–2-es összesítéssel elveszített BL-párharcot követően a folytatás papíron kedvezőbbnek ígérkezik a zöld-fehérek számára. Míg a korábbi ellenfél már játékban volt és komolyabb nemzetközi tapasztalattal rendelkezett, addig a luxemburgi együttes – a Győrhöz hasonlóan – még a hazai bajnoki rajt előtt áll. Az Atert Bissen ráadásul abszolút újonc a nemzetközi porondon, hiszen története első európai kupaszereplése alkalmával két 2–1-es vereséggel azonnal búcsúzott a feröeri Klaksvík ellenében.

Efraín Juárez, a csapat új mexikói vezetőedzője számára komoly könnyebbséget jelent, hogy a klub időközben megoldotta a csatárproblémát. Mivel a sérült Nadir Benbuali nem volt bevethető, Olekszandr Piscsur pedig már a nyár elején távozott, a Győr klasszikus középcsatár nélkül kényszerült lejátszani az izlandiak elleni mérkőzéseket. Pénteken azonban kölcsönvették – és vásárlási opciót is szereztek rá – a svéd Hammarby 22 éves montenegrói támadóját, Viktor Gyukanovicsot, aki az elmúlt másfél évet a szlovákiai Dunaszerdahelyen töltötte.

A Konferencia-liga selejtezőjének második fordulóját is idegenben kezdi a magyar bajnok. Az első mérkőzést kedden 20 óra 15 perckor rendezik a luxemburgiak otthonában, a találkozót az M4 Sport közvetíti. A visszavágóra jövő csütörtökön 19 órától kerül sor Győrben. A csapat számára nincs több hibázási lehetőség, ugyanis sorozatban három párharcot kell megnyerniük ahhoz, hogy feljussanak a kupasorozat főtáblájára.
Címlapkép: Getty Images
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