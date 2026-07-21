Ezrével lőtték le az illegális oldalakat a vébé alatt: döbbenet, mennyi kalózkodás történt

Az Egyesült Államokban több mint ezer domainnevet kapcsoltak le a torna ideje alatt, és nagyjából ugyanennyit blokkoltak Kolumbiában is - közölte a BBC.

Az Amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) tájékoztatása szerint csaknem háromezer weboldalt tiltottak le vagy foglaltak le a labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseinek illegális közvetítése miatt. Az akciót az amerikai és több dél-amerikai hatóság közösen hajtotta végre az "Offsides" (Lesállás) és a "Red Card" (Piros lap) elnevezésű nyomozások keretében.

Ivan J. Arvelo, a Nemzeti Szellemi Tulajdonjog-védelmi Koordinációs Központ (NIPRCC) igazgatója kifejtette, hogy a mérkőzések engedély nélküli közvetítése sérti a szellemi tulajdonjogokat, és közvetlenül bűnszervezeteket finanszíroz. A tárca már a múlt hónap végén beszámolt négyszáz weboldal leállításáról, mostanra azonban újabb több száz oldalt kapcsoltak le vagy blokkoltak.

A. Tysen Duva helyettes szövetségi ügyész szerint az ezernél is több domainnév lefoglalása egyértelműen bizonyítja a kormányzat elkötelezettségét a szellemi tulajdonjogok védelme és a 2026-os labdarúgó-világbajnokság sikeres lebonyolítása mellett. Az intézkedéseket elsősorban a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) koordinálta, amelynek a koordinációs központ is a részét képezi.

EZ IS ÉRDEKELHET Cseng a kassza a világbajnokság után Infantinoéknak: elképesztő, mennyit keresett a tornán a FIFA A FIFA elnöke szerint minden eddigi rekordot megdönthet a világbajnokság által termelt bevétel, ami természetesen nem gazdasági csoda, mivel a vébét az amerikai kontinensen rendezték.

A sportesemények illegális közvetítése gyakran kifejezetten az adott rendezvényre létrehozott weboldalakon történik, ami a jogtulajdonos vállalatok és a műsorszolgáltatók becslései szerint évente több milliárd dolláros veszteséget okoz. Elemzők rámutattak, hogy a labdarúgás globális népszerűsége miatt a kalózkodás ipari méreteket öltött. Ráadásul a közvetítési jogok drágulása a szurkolók költségeit is növeli, különösen akkor, ha több különböző szolgáltatásra kell előfizetniük kedvenc csapatuk követéséhez, emiatt pedig sokan az illegális streamelést választják.

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A fellépést a világbajnokságot szervező FIFA mellett olyan óriáscégek támogatták, mint a beIN Media Group, az NBCUniversal, az Ultimate Fighting Championship és a Warner Bros., valamint az online kalózkodás ellen küzdő szövetség, az Alliance for Creativity and Entertainment (ACE). A szervezet elnöke, Charles Rivkin hangsúlyozta, hogy a világbajnokság pontosan az a típusú globális, élő esemény, amelyet a kalózhálózatok a leggyorsabban igyekeznek kihasználni.

A kolumbiai főügyészség több letartóztatásról is beszámolt, amelyek során a "Los Ciberinfiltrados" nevű kiberbűnözői csoport négy tagját vették őrizetbe, akik a gyanú szerint illegálisan szereztek és osztottak meg hozzáférést a közvetítésekhez. Argentínában, Ecuadorban, Peruban, Brazíliában és a Dominikai Köztársaságban további 830 weboldalt tettek elérhetetlenné. Az illegális online közvetítések elleni harc mellett a kolumbiai rendőrség a hamisított sportruházati termékek kereskedelmére is lecsapott, az amerikai igazságügyi tárca tájékoztatása szerint pedig eddig tizenegy embert tartóztattak le és ítéltek el hamis termékek gyártása és terjesztése miatt.