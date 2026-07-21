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Buenos Aires, Argentína, 2024. február 5.: A 9 de Julio sugárút közepén felavatott impozáns Lionel Messi-freskóról készült fotó.
Sport

Hiába kapott ki a döntőben, sokak szerint mégis Lionel Messi a legjobb: különös eredmény jött ki a vb-szavazáson

Pénzcentrum
2026. július 21. 13:34

Bár a döntőt csapata, a gólkirályi címet pedig ő maga vesztette el, a szakírók szerint mégis az argentin legenda lett a vb legjobb játékosa.

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A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották a spanyol győzelemmel zárult labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosának.

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A 121 ország 472 újságírójának részvételével zajló voksoláson a nyolcszoros aranylabdás futballista fölényes győzelmet aratott, és összesen 1179 pontot gyűjtött. Az újságíróknak egy húszfős szűkített listáról kellett kiválasztaniuk és pontozniuk a három legjobbnak ítélt játékost, Messi pedig 301 szavazónál került fel a képzeletbeli dobogóra. A szavazás második és harmadik helyén a Real Madrid két labdarúgója végzett, a francia Kylian Mbappé 717, az angol Jude Bellingham pedig 470 pontot kapott.

A 39 éves argentin klasszis kiemelkedő teljesítményt nyújtott a tornán, amelyen nyolc gólt szerzett és négy gólpasszt adott. Utóbbi mutatóban – összesen tizenkét gólpasszával – immár ő a rekorder. Emellett szintén ő tartja a csúcsot a legtöbb vb-pályára lépés (34), a legtöbb megnyert mérkőzés (23), valamint a legtöbb egyenes kieséses szakaszban lejátszott találkozó (17) tekintetében is.

Ráadásul egyedülálló módon sorozatban kilenc világbajnoki mérkőzésen talált be az ellenfelek kapujába, emellett a sportág történetében ő az egyetlen, aki tinédzserként, illetve a húszas és a harmincas éveiben egyaránt eredményes tudott lenni a világbajnokságokon.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
9
2.
Dél-Afrika
4
3.
Dél-Korea
3
4.
Csehország
1
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
10
2.
Lionel Messi
(Argentína)
8
3.
Jude Bellingham
(Anglia)
7
4.
Erling Haaland
(Norvégia)
7
5.
Ousmane Dembélé
(Franciaország)
6
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.07.21.
Címlapkép: Getty Images
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