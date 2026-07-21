Elképesztő szerencse: 3 dollárért találta meg a kosárlegenda melegítőjét, 89 ezerért vették meg tőle

A legendás kosárlabdázó a ritkaságnak számító ruhadarabot az 1972-es bajnoki döntőben viselte, a megtaláló 3 dollárból csinált vele 89 ezret.

Csaknem 90 ezer dollárért kelt el egy árverésen Wilt Chamberlain egykori NBA-sztár melegítőfelsője, amelyet egy tinédzser mindössze három dollárért vásárolt meg egy használtruha-boltban.

Az online ruhakereskedéssel foglalkozó fiatal egy oregoni adományboltban figyelt fel a Chamberlain nevével ellátott Lakers-felsőre, miután egy másik vásárló visszadobta azt egy ruhahalom tetejére. Azonnal megvette mindössze 3 dollárért, majd kutatni kezdett a darab eredete után- ekkor jött rá, hogy a melegítőfelsőt a legendás kosaras viselte.

Később a fiatal megerősítésért a Sotheby's aukciósházhoz fordult, amelynek szakértői megerősítették, hogy a melegítőt valóban az 1999-ben elhunyt sportoló hordta. Bár az értékét előzetesen 150 ezer és 200 ezer dollár közé becsülték, a végső, 89 ezer dolláros leütési ár így is hatalmas profitot jelentett a megtalálónak. Az 1972-es, New York Knicks elleni finálé relikviái rendkívül értékesnek számítanak, amit jól mutat, hogy a Sotheby's 2023-ban 4,9 millió dollárért értékesített egy olyan mezt, amelyet Chamberlain ugyanebben a döntőben viselt.

A 2,16 méter magas kosárlabdázó az 1960-as és 1970-es évek meghatározó alakja volt. Pályafutása során 31 419 pontot szerzett, amivel jelenleg is a nyolcadik helyet foglalja el az NBA örökranglistáján, az 1962-es mérkőzésen elért 100 pontos teljesítménye pedig a mai napig megdöntetlen rekordnak számít. Chamberlain 1967-ben a Philadelphia 76ers, majd 1972-ben a Los Angeles Lakers csapatával nyert bajnoki címet. A most elárverezett melegítőfelső eszmei értékét tovább növeli, hogy a játékos abban a döntőben viselte, amelyben a finálé legértékesebb játékosának (MVP) választották.