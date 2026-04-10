Szőnyeg szélén áll a Liverpool edzője: Slot mintha más bolygón élne, a szurkolók tüntetni készülnek
Arne Slot, a Liverpool menedzsere a sorozatos vereségek és a jegyáremelés elleni szurkolói tiltakozás ellenére is úgy érzi, hogy a klub vezetése, valamint a drukkerek teljes mértékben támogatják őt - erről ír a Reuters.
A holland edző csapata minden versenysorozatot figyelembe véve az utóbbi három mérkőzését elveszítette. Egy megalázó verés után kiesett az FA-kupából a Manchester Cityvel szemben, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében pedig a PSG 2–0-s előnyben van ellenük.
A Premier League-ben a Liverpool jelenleg az ötödik helyen áll, ami az utolsó Bajnokok Ligája-indulást érő pozíció. Eközben a Chelsea mindössze egy ponttal lemaradva fenyegeti a csapatot a tabellán: ebben a helyzetben a szombati, Fulham elleni hazai mérkőzés kiemelt jelentőségűvé válik.
Slot a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, hogy Richard Hughes sportigazgató és Michael Edwards vezérigazgató egyaránt mögötte áll.
Tudom, hogy ismétlem magam, de rengeteg támogatást érzek. Nemcsak a tulajdonosoktól, hanem Richardtól és Michaeltől is. Bármilyen furcsán hangzik, a szurkolóktól is érzem a támogatást
- fogalmazott a tréner. Felidézte, hogy a City elleni 4–0-s vereség után a drukkerek azonnal a "We love Liverpool" dalba kezdtek. Az ellenfél 90 percen át tartó, egyértelmű fölénye ellenére is megtapsolták a csapatot.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
4.
Aston Villa
|
31
|
16
|
6
|
9
|
42
|
37
|
5
|
54
|
5.
Liverpool
|
31
|
14
|
7
|
10
|
50
|
42
|
8
|
49
|
6.
Chelsea
|
31
|
13
|
9
|
9
|
53
|
38
|
15
|
48
A szurkolók egy része ugyanakkor tiltakozást szervez az Anfielden a tervezett jegyáremelés miatt. 2016-ban egy hasonló helyzetben mintegy tízezer szurkoló hagyta el a stadiont egy Premier League-mérkőzés közben. Ennek hatására az amerikai tulajdonosok akkor visszavonták a drágítást. Slot reméli, hogy az Anfield legendás hangulata a tiltakozás ellenére sem szenved csorbát.
Remélem, hogy a tiltakozás közepette is ugyanolyan segítséget nyújtanak nekünk, mint mindig
- mondta a holland szakember.
A sérülteket illetően Alisson továbbra sem áll rendelkezésre, ugyanakkor a 125 millió fontért igazolt Alexander Isak visszatérése bizakodásra ad okot. A támadó a PSG ellen lépett pályára 15 percre, ami több mint három hónapos kihagyás után az első mérkőzése volt.
Nagyon jó, hogy visszatért. Csak 15 perc volt, de reméljük, fokozatosan növelhetjük a játékperceit. Legutóbb időbe telt, mire formába lendült. Most azonban bízunk benne, hogy a remek rehabilitáció után gyorsabban eléri a megfelelő szintet
- nyilatkozta Slot.
