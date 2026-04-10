2026. április 10. péntek Zsolt
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Liverpool, Merseyside. Egyesült Királyság. 08.28.2024 Liverpool Football Club, Anfield Stadion. Légi felvétel. 2024. augusztus 28.
Szőnyeg szélén áll a Liverpool edzője: Slot mintha más bolygón élne, a szurkolók tüntetni készülnek

Pénzcentrum
2026. április 10. 18:43

Arne Slot, a Liverpool menedzsere a sorozatos vereségek és a jegyáremelés elleni szurkolói tiltakozás ellenére is úgy érzi, hogy a klub vezetése, valamint a drukkerek teljes mértékben támogatják őt - erről ír a Reuters.

A holland edző csapata minden versenysorozatot figyelembe véve az utóbbi három mérkőzését elveszítette. Egy megalázó verés után kiesett az FA-kupából a Manchester Cityvel szemben, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében pedig a PSG 2–0-s előnyben van ellenük.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Premier League-ben a Liverpool jelenleg az ötödik helyen áll, ami az utolsó Bajnokok Ligája-indulást érő pozíció. Eközben a Chelsea mindössze egy ponttal lemaradva fenyegeti a csapatot a tabellán: ebben a helyzetben a szombati, Fulham elleni hazai mérkőzés kiemelt jelentőségűvé válik.

Slot a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, hogy Richard Hughes sportigazgató és Michael Edwards vezérigazgató egyaránt mögötte áll.

Tudom, hogy ismétlem magam, de rengeteg támogatást érzek. Nemcsak a tulajdonosoktól, hanem Richardtól és Michaeltől is. Bármilyen furcsán hangzik, a szurkolóktól is érzem a támogatást

- fogalmazott a tréner. Felidézte, hogy a City elleni 4–0-s vereség után a drukkerek azonnal a "We love Liverpool" dalba kezdtek. Az ellenfél 90 percen át tartó, egyértelmű fölénye ellenére is megtapsolták a csapatot.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 020M
Edző: Arne Slot
Jelenlegi helyezés: #5
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
4.
Aston Villa
31
16
6
9
42
37
5
54
5.
Liverpool
31
14
7
10
50
42
8
49
6.
Chelsea
31
13
9
9
53
38
15
48
Adatlap létrehozva: 2026.04.10.

A szurkolók egy része ugyanakkor tiltakozást szervez az Anfielden a tervezett jegyáremelés miatt. 2016-ban egy hasonló helyzetben mintegy tízezer szurkoló hagyta el a stadiont egy Premier League-mérkőzés közben. Ennek hatására az amerikai tulajdonosok akkor visszavonták a drágítást. Slot reméli, hogy az Anfield legendás hangulata a tiltakozás ellenére sem szenved csorbát.

Remélem, hogy a tiltakozás közepette is ugyanolyan segítséget nyújtanak nekünk, mint mindig

- mondta a holland szakember.

A sérülteket illetően Alisson továbbra sem áll rendelkezésre, ugyanakkor a 125 millió fontért igazolt Alexander Isak visszatérése bizakodásra ad okot. A támadó a PSG ellen lépett pályára 15 percre, ami több mint három hónapos kihagyás után az első mérkőzése volt.

Nagyon jó, hogy visszatért. Csak 15 perc volt, de reméljük, fokozatosan növelhetjük a játékperceit. Legutóbb időbe telt, mire formába lendült. Most azonban bízunk benne, hogy a remek rehabilitáció után gyorsabban eléri a megfelelő szintet

- nyilatkozta Slot.
Címlapkép: Getty Images
#jegyárak #sport #tüntetés #bajnokok ligája #premier league #liverpool #chelsea #angol foci #szurkolók #manchester city #arne slot

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:43
18:31
18:14
18:03
17:45
NAPTÁR
Tovább
2026. április 10. péntek
Zsolt
15. hét
Április 10.
Nemzeti rákellenes nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kár legvalószínűbb maximuma (PML)
azt mutatja, hogy a gyakorlatban mekkora lehet az a "rész" ami egy káresemény következtében még valószínűsíthető. (Pl. Egy üzemen belül a legmagasabb értékű épület a PML)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
