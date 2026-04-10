Szőnyeg szélén áll a Liverpool edzője: Slot mintha más bolygón élne, a szurkolók tüntetni készülnek

Arne Slot, a Liverpool menedzsere a sorozatos vereségek és a jegyáremelés elleni szurkolói tiltakozás ellenére is úgy érzi, hogy a klub vezetése, valamint a drukkerek teljes mértékben támogatják őt - erről ír a Reuters.

A holland edző csapata minden versenysorozatot figyelembe véve az utóbbi három mérkőzését elveszítette. Egy megalázó verés után kiesett az FA-kupából a Manchester Cityvel szemben, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében pedig a PSG 2–0-s előnyben van ellenük.

A Premier League-ben a Liverpool jelenleg az ötödik helyen áll, ami az utolsó Bajnokok Ligája-indulást érő pozíció. Eközben a Chelsea mindössze egy ponttal lemaradva fenyegeti a csapatot a tabellán: ebben a helyzetben a szombati, Fulham elleni hazai mérkőzés kiemelt jelentőségűvé válik.

Slot a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, hogy Richard Hughes sportigazgató és Michael Edwards vezérigazgató egyaránt mögötte áll.

Tudom, hogy ismétlem magam, de rengeteg támogatást érzek. Nemcsak a tulajdonosoktól, hanem Richardtól és Michaeltől is. Bármilyen furcsán hangzik, a szurkolóktól is érzem a támogatást

- fogalmazott a tréner. Felidézte, hogy a City elleni 4–0-s vereség után a drukkerek azonnal a "We love Liverpool" dalba kezdtek. Az ellenfél 90 percen át tartó, egyértelmű fölénye ellenére is megtapsolták a csapatot.

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 020M Edző: Arne Slot Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #5 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 4. Aston Villa 31 16 6 9 42 37 5 54 5. Liverpool 31 14 7 10 50 42 8 49 6. Chelsea 31 13 9 9 53 38 15 48 Adatlap létrehozva: 2026.04.10.

A szurkolók egy része ugyanakkor tiltakozást szervez az Anfielden a tervezett jegyáremelés miatt. 2016-ban egy hasonló helyzetben mintegy tízezer szurkoló hagyta el a stadiont egy Premier League-mérkőzés közben. Ennek hatására az amerikai tulajdonosok akkor visszavonták a drágítást. Slot reméli, hogy az Anfield legendás hangulata a tiltakozás ellenére sem szenved csorbát.

Remélem, hogy a tiltakozás közepette is ugyanolyan segítséget nyújtanak nekünk, mint mindig

- mondta a holland szakember.

A sérülteket illetően Alisson továbbra sem áll rendelkezésre, ugyanakkor a 125 millió fontért igazolt Alexander Isak visszatérése bizakodásra ad okot. A támadó a PSG ellen lépett pályára 15 percre, ami több mint három hónapos kihagyás után az első mérkőzése volt.

Nagyon jó, hogy visszatért. Csak 15 perc volt, de reméljük, fokozatosan növelhetjük a játékperceit. Legutóbb időbe telt, mire formába lendült. Most azonban bízunk benne, hogy a remek rehabilitáció után gyorsabban eléri a megfelelő szintet

- nyilatkozta Slot.