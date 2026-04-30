Még mindig nem ért véget a sportban sem az amerikai-iráni csörte: vajon most már végleg eldőlt minden?

Az iráni labdarúgó-szövetség küldöttsége kénytelen volt visszafordulni a torontói repülőtérről, miután konfliktusba keveredett a kanadai bevándorlási hatóságokkal. A delegáció így nem tud részt venni a vancouveri FIFA-kongresszuson, amely a két hónap múlva kezdődő világbajnokság előkészítésének egyik fontos állomása lenne - írta a Reuters.

A félhivatalos Taszním hírügynökség beszámolója szerint a küldöttség tagjai érvényes vízummal érkeztek Torontóba. A delegációban helyet kapott Mehdi Tadzs szövetségi elnök, Hedájat Mombeni főtitkár és helyettese, Hamed Momeni is. A bevándorlási tisztviselők "elfogadhatatlan magatartása" miatt azonban az első elérhető járattal visszautaztak Törökországba. Az iráni szövetség közleménye szerint az incidens során "az iráni nemzet fegyveres erőinek egyik legtiszteletreméltóbb szervét" is sérelem érte. Ez arra utal, hogy Tadzs az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) korábbi tagja volt.

A kanadai kormány válaszában közölte, hogy az adatvédelmi jogszabályok miatt egyedi eseteket nem kommentálhat. Azt ugyanakkor egyértelművé tették, hogy az IRGC tisztségviselői nem kívánatos személyek Kanadában.

Az észak-amerikai ország 2024-ben nyilvánította terrorszervezetté a Forradalmi Gárdát. A Raoul Wallenberg Emberi Jogi Központ közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy Tadzs eredetileg külön engedélyt kapott a beutazásra. A szervezet szerint már maga ez a döntés is "mélyen aggasztó" volt, mivel aláássa Kanada saját terrorszervezeti minősítését.

Az ügy rávilágít azokra a politikai és gyakorlati akadályokra, amelyek Irán világbajnoki részvételét övezik. Ez különösen azóta jelent problémát, hogy az Egyesült Államok és Izrael februárban háborút indított Irán ellen. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a múlt héten közölte, hogy Washington nem ellenzi az iráni játékosok világbajnoki szereplését. Hozzátette azonban, hogy a csapat tagjai nem hozhatnak magukkal az IRGC-hez kötődő személyeket.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) felvette a kapcsolatot az iráni küldöttséggel, és sajnálatát fejezte ki az incidens miatt. Jelezték továbbá, hogy Gianni Infantino elnök találkozót szervez velük a szervezet svájci központjában. A Reuters értesülései szerint a FIFA egy közvetítőt is küldött Torontóba, ám a személyes egyeztetés eredménytelen maradt. A nemzetközi szövetség a hírügynökség megkeresésére nem reagált.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az iráni tisztségviselők így az Ázsiai Labdarúgó-szövetség szintén Vancouverben tartott kongresszusáról is lemaradtak. Az eset a FIFA-kongresszusra is árnyékot vetett. Dzsibríl Radzsúb, a Palesztin Labdarúgó-szövetség elnöke a Reutersnek úgy fogalmazott, hogy a vízumkérdés teljesen uralta a rendezvény hangulatát.

Egy ázsiai szövetségi küldött névtelenül nyilatkozva feltette a kérdést: "Ha már Kanadában is ez a helyzet, ahol pedig könnyebbnek kellene lennie a beutazásnak, mi lesz a világbajnokságon az Egyesült Államokban?" A FIFA egyelőre ragaszkodik ahhoz, hogy a mérkőzéseket az eredetileg tervezett helyszíneken és menetrend szerint rendezzék meg.