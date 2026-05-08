Nem csitul a teniszbotrány: Janik Sinner is beszállhat a Grand Slam-bojkottba

A férfi világranglistát vezető Jannik Sinner nem zárta ki, hogy csatlakozna egy esetleges Grand Slam-játékosbojkott­hoz, és tiszteletlenséggel vádolta a négy nagy torna szervezőit a díjazásról szóló vita kapcsán tanúsított hallgatásuk miatt - tudósított a The Guardian.

Sinner szerint a konfliktus középpontjában a megbecsülés hiánya áll. A férfi világranglista éllovasa kifejtette: ha nem történik valami a pénzdíjak körül, akkor ő maga is bojkottálhatja a Grand Slam-tornákatm ez pedig súlyos érvágás lenne a tenisznek.

"Ez leginkább a tiszteletről szól" – fogalmazott. "Úgy érzem, sokkal többet adunk, mint amennyit visszakapunk. Ez nem csak a világranglista élén álló játékosokról szól, hanem mindannyiunkról. A férfi és a női világranglista első tíz helyezettje közösen írt levelet, és nem éppen hízelgő, hogy egy év után még közel sem jutottunk ahhoz, amit szeretnénk elérni. Más sportágakban, ha a legjobb sportolók ilyen levelet küldenek, 48 órán belül nemcsak választ kapnak, hanem egyeztetés is történik."

Sinner nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a női világelső Aryna Szabalenka kedden felvetette a Grand Slam-tornák bojkottjának lehetőségét a díjazási vita miatt, amelyhez Coco Gauff is csatlakozott.

Tavaly márciusban a férfi és a női világranglista első tíz helyezettje közös levélben fordult a Grand Slam-tornák szervezőihez: tárgyalásokat kértek a bevételekből való nagyobb játékosrészesedésről, a játékosok jóléti juttatásainak növeléséről, valamint a szorosabb együttműködésről.

Arra a kérdésre, hogy hajlandó lenne-e kihagyni egy jelentős tornát, az olasz teniszező óvatosan fogalmazott.

Nem tudom megjósolni a jövőt, de ugyanakkor hiszem, hogy valamikor el kell kezdeni. Megértem azokat a játékosokat, akik nem játszanak. Most először érzem azt, hogy a játékosok tényleg mind ugyanúgy látják a helyzetet

- mondta Sinner.

Novak Djokovic, aki az ATP játékostanácsának korábbi elnökeként, majd a Hivatásos Teniszezők Szövetsége (PTPA) társalapítójaként évek óta küzd a játékosok összefogásáért, elmondta, hogy az új kezdeményezésben személyesen nem vesz részt, de teljes mértékben támogatja a teniszezőket.

Már sokszor elmondtam, amit kellett. A játékosok tudják, hogy mindig számíthatnak rám. Örülök, hogy a sportágunk meghatározó alakjai, mint Szabalenka, hajlandók kiállni és megérteni a teniszpolitika működését – nemcsak a saját érdekükben, hanem mindenkiéért. Ez számomra az igazi vezetői hozzáállás

- mondta a szerb csillag.