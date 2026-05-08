2026. május 8. péntek Mihály
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tenisz a vörös salakos pályán
Sport

Nem csitul a teniszbotrány: Janik Sinner is beszállhat a Grand Slam-bojkottba

Pénzcentrum
2026. május 8. 11:14

A férfi világranglistát vezető Jannik Sinner nem zárta ki, hogy csatlakozna egy esetleges Grand Slam-játékosbojkott­hoz, és tiszteletlenséggel vádolta a négy nagy torna szervezőit a díjazásról szóló vita kapcsán tanúsított hallgatásuk miatt - tudósított a The Guardian.

Sinner szerint a konfliktus középpontjában a megbecsülés hiánya áll. A férfi világranglista éllovasa kifejtette: ha nem történik valami a pénzdíjak körül, akkor ő maga is bojkottálhatja a Grand Slam-tornákatm ez pedig súlyos érvágás lenne a tenisznek. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ez leginkább a tiszteletről szól" – fogalmazott. "Úgy érzem, sokkal többet adunk, mint amennyit visszakapunk. Ez nem csak a világranglista élén álló játékosokról szól, hanem mindannyiunkról. A férfi és a női világranglista első tíz helyezettje közösen írt levelet, és nem éppen hízelgő, hogy egy év után még közel sem jutottunk ahhoz, amit szeretnénk elérni. Más sportágakban, ha a legjobb sportolók ilyen levelet küldenek, 48 órán belül nemcsak választ kapnak, hanem egyeztetés is történik."

Sinner nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a női világelső Aryna Szabalenka kedden felvetette a Grand Slam-tornák bojkottjának lehetőségét a díjazási vita miatt, amelyhez Coco Gauff is csatlakozott.

Tavaly márciusban a férfi és a női világranglista első tíz helyezettje közös levélben fordult a Grand Slam-tornák szervezőihez: tárgyalásokat kértek a bevételekből való nagyobb játékosrészesedésről, a játékosok jóléti juttatásainak növeléséről, valamint a szorosabb együttműködésről.

Arra a kérdésre, hogy hajlandó lenne-e kihagyni egy jelentős tornát, az olasz teniszező óvatosan fogalmazott.

Nem tudom megjósolni a jövőt, de ugyanakkor hiszem, hogy valamikor el kell kezdeni. Megértem azokat a játékosokat, akik nem játszanak. Most először érzem azt, hogy a játékosok tényleg mind ugyanúgy látják a helyzetet

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

 - mondta Sinner.

Novak Djokovic, aki az ATP játékostanácsának korábbi elnökeként, majd a Hivatásos Teniszezők Szövetsége (PTPA) társalapítójaként évek óta küzd a játékosok összefogásáért, elmondta, hogy az új kezdeményezésben személyesen nem vesz részt, de teljes mértékben támogatja a teniszezőket.

Már sokszor elmondtam, amit kellett. A játékosok tudják, hogy mindig számíthatnak rám. Örülök, hogy a sportágunk meghatározó alakjai, mint Szabalenka, hajlandók kiállni és megérteni a teniszpolitika működését – nemcsak a saját érdekükben, hanem mindenkiéért. Ez számomra az igazi vezetői hozzáállás

- mondta a szerb csillag.
Címlapkép: Getty Images
#sport #jövedelem #bevétel #tárgyalás #sportoló #tenisz #bojkott #teniszező #novak djokovic #grand slam #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:28
12:14
12:02
11:44
11:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 8.
Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni
2026. május 7.
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2026. május 7.
Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni
NAPTÁR
Tovább
2026. május 8. péntek
Mihály
19. hét
Május 8.
A Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold mozgalmak napja
Május 8.
Fagylalt nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban
2
2 hete
Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak
3
1 hete
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
4
2 hete
F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen
5
3 napja
Falatnyi bikiniben bulizik a szuperdögös olimpiai bajnok: leesik az állad a szettjétől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pro rata
alulbiztosítás esetén a biztosító a kárt csak arányosan téríti meg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 10:05
Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 06:32
Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron
Agrárszektor  |  2026. május 8. 11:31
Nem akármi történt a magyar boltokban: ez sokkolhatja a vásárlókat
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!