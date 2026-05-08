Pénteki futballest: a Bundesliga rangadója vezeti a programot

A hét utolsó munkanapján négy európai topliga kínál izgalmas összecsapásokat, a fő attrakció pedig egyértelműen a Dortmund és a Frankfurt csatája a Signal Iduna Parkban.

A péntek esti program a szezon hajrájához méltó mérkőzéseket tartogat, a meccsek szorosan követik egymást, így az este folyamatos futballélményt ígér. Lássuk a ma esti meccseket a topligákból!

Bundesliga: behúzná az ezüstöt a Dortmund

A nap rangadóját Dortmundban rendezik, ahol a házigazda Borussia az Eintracht Frankfurtot fogadja a Bundesligában. A két együttes decemberi összecsapása parádés, 3-3-as döntetlennel zárult, így most a visszavágás lehetősége is plusz motivációt jelent mindkét fél számára.

Serie A: megmarad a zöldek jó formája?

Az olasz bajnokság pénteki nyitómeccsén a Torino a Sassuolót látja vendégül. A zöld-feketék az utóbbi időben remek formában futballoznak, több győzelmet is begyűjtöttek. A Torino az elmúlt fordulókban kezdett magára találni, két egymást követő sikerrel. Az őszi összecsapáson a Torino minimális különbséggel, 1-0-ra nyert idegenben, így a Sassuolo revansra éhesen érkezik a piemonti fővárosba.

Ligue 1: pazar felvezetés ígérkezik

Lens-ben a hazai csapat a Nantes-ot fogadja a Ligue 1 nyitányán. Az RC Lens mostanában vegyes teljesítményt nyújt, de hazai pályán mindig veszélyes ellenfél. A Nantes nehezebb időszakon megy keresztül, a vendégek gyengébb formában érkeznek északra. A decemberi fordulóban a Lens idegenben 2-1-re győzött, ami további lélektani előnyt jelenthet számára.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

La Liga: alsóházi derbi a bennmaradásért

A spanyol élvonalban a Levante és az Osasuna párharca nyitja a hétvégét. Mindkét csapat változó teljesítményt mutat az utóbbi fordulókban, egyik sem tud tartósan egyenletes formát hozni. Az Osasuna ősszel hazai pályán magabiztosan, 2-0-ra győzte le a Levantét, ám azóta mindkét oldalon sokat változott a helyzet.