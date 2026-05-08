Tettlegességig fajult a feszültség a Real Madrid öltözőjében Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni között. Az argentin védőt a hírek szerint kórházba szállították.
Pénteki futballest: a Bundesliga rangadója vezeti a programot
A hét utolsó munkanapján négy európai topliga kínál izgalmas összecsapásokat, a fő attrakció pedig egyértelműen a Dortmund és a Frankfurt csatája a Signal Iduna Parkban.
A péntek esti program a szezon hajrájához méltó mérkőzéseket tartogat, a meccsek szorosan követik egymást, így az este folyamatos futballélményt ígér. Lássuk a ma esti meccseket a topligákból!
Bundesliga: behúzná az ezüstöt a Dortmund
A nap rangadóját Dortmundban rendezik, ahol a házigazda Borussia az Eintracht Frankfurtot fogadja a Bundesligában. A két együttes decemberi összecsapása parádés, 3-3-as döntetlennel zárult, így most a visszavágás lehetősége is plusz motivációt jelent mindkét fél számára.
Serie A: megmarad a zöldek jó formája?
Az olasz bajnokság pénteki nyitómeccsén a Torino a Sassuolót látja vendégül. A zöld-feketék az utóbbi időben remek formában futballoznak, több győzelmet is begyűjtöttek. A Torino az elmúlt fordulókban kezdett magára találni, két egymást követő sikerrel. Az őszi összecsapáson a Torino minimális különbséggel, 1-0-ra nyert idegenben, így a Sassuolo revansra éhesen érkezik a piemonti fővárosba.
Ligue 1: pazar felvezetés ígérkezik
Lens-ben a hazai csapat a Nantes-ot fogadja a Ligue 1 nyitányán. Az RC Lens mostanában vegyes teljesítményt nyújt, de hazai pályán mindig veszélyes ellenfél. A Nantes nehezebb időszakon megy keresztül, a vendégek gyengébb formában érkeznek északra. A decemberi fordulóban a Lens idegenben 2-1-re győzött, ami további lélektani előnyt jelenthet számára.
La Liga: alsóházi derbi a bennmaradásért
A spanyol élvonalban a Levante és az Osasuna párharca nyitja a hétvégét. Mindkét csapat változó teljesítményt mutat az utóbbi fordulókban, egyik sem tud tartósan egyenletes formát hozni. Az Osasuna ősszel hazai pályán magabiztosan, 2-0-ra győzte le a Levantét, ám azóta mindkét oldalon sokat változott a helyzet.
