Brit befektető szerezte meg a Debreceni VSC többségi tulajdonrészét: a Stott Capital Hungary Kft. került irányító pozícióba a hajdúságiaknál.
Újra megszólalt a rendőrség Dudás Miklós halálának körülményeiről: ezt már a helyszínen sejtették
Dudás Miklós világbajnok kajakos halálát halált okozó testi sértésként vizsgálja a rendőrség, miután a boncolás során olyan sérüléseket találtak, amelyek idegenkezűségre utalnak. A kezdetben rendkívüli halálesetként kezelt ügy nyomozássá alakult - írta meg a Telex.
A 34 éves Dudás Miklós halálhíréről január 5-én számoltunk be. A sportoló 18. kerületi házánál a rendőrség helyszínelést végzett, de aznap még azt közölték, hogy "a halálesettel összefüggésben idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja eddig nem merült fel". A hatóság akkor közigazgatási eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálta az esetet.
Egy nappal később azonban fordulat következett be: a rendőrség tájékoztatása szerint "a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható". Ennek következtében halált okozó testi sértés miatt indult nyomozás ismeretlen tettes ellen.
A két közlemény között nincs ellentmondás. Rendkívüli haláleseteknél előfordul, hogy a helyszíni szemle során nem találnak idegenkezűségre utaló nyomokat, csak a későbbi boncolás során derülnek ki olyan részletek, amelyek bűncselekményre utalnak.
Rendkívüli haláleset esetén a helyszíni szemlebizottság minimum két főből áll: a bűnügyi technikusból és a szemlebizottság vezetőjéből, akikhez igazságügyi orvosszakértő is csatlakozik. A technikus feladata a fényképezés, videófelvételek készítése és a nyomrögzítés, míg a bizottság vezetője felel a szemle jogszerűségéért, szakszerűségéért és a jegyzőkönyv elkészítéséért.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az, hogy Dudás esetében soron kívüli boncolást rendeltek el, arra utal, hogy halálának körülményei már kezdettől fogva gyanúsak lehettek. A boncolás olyan sérüléseket is feltárhat, amelyek szabad szemmel nem láthatók, és amelyeket a helyszínen még az orvos sem vesz észre.
A halált okozó testi sértés azt jelenti, hogy a sportolót valaki bántalmazhatta, és halálát ez a bántalmazás okozta. A nyomozás során a rendőrség olyan technológiákat alkalmazhat, amelyekkel látens nyomok is kimutathatók, biológiai anyagmaradványokból DNS-nyomok nyerhetők ki, és akár szagminták rögzítésével is segíthetik a nyomozást.
Az influenzaszerű megbetegedésekre jellemző a magas láz, izomfájdalom (nyak, hát, végtagok), erős gyengeség és rossz közérzet.
Az NNGYK legfrissebb jelentése szerint az év utolsó hetéig 2048 megbetegedést regisztráltak, ami messze meghaladja az előző évek adatait.
Hányást, hasmenést okozhatnak a baktériummal fertőzött termékek, a cég azonnal együttműködött a hatósággal.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
Egyes műtétek esetében csökkent a várólista hossza, míg más beavatkozásoknál sokat nőtt a várakozási idő.
Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
A hideg évszakokban sokak hangulata mélypontra kerül – a pszichológus elárulta, mi zajlik ilyenkor a szervezetben.
2026-tól így pontosan havi 16 100 forintra nőtt az összeg, mely éves szinten 193 ezer forint visszaigényelhető adót is jelenthet.
Tizenkét esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz, arc, szemsérülésekhez.
Éjfél után négy perccel született 2026-ban az első fővárosi baba a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben.
Budapesten a két ünnep között sok orvos már csak telefonon volt elérhető.
Egy új influenza variáns terjed az országban, de a szakember szerint nem veszélyesebb a korábbiaknál.
A WHO december 21-ig összesen 19 MERS-CoV fertőzést regisztrált, amelyek közül négy halálos kimenetelű volt.
5 egészségtipp 2025-ből, ami többet árt, mint használ: ezt az 5 szokást vedd fel helyette, hogy egészségben teljen az új év
Összeszedtünk néhány olyan életmódtanácsot, amit jobb nem megfogadni.
Jó, ha az ünnepeket követő napokban kímélő ételek kerülnek az asztalra, ehhez adunk néhány tippet.
Karácsonyi intelmeit osztotta meg Zacher Gábor: sokan nem tudják, mi minden lehet veszélyes karácsonykor, ezekre érdemes figyelni
Karácsonykor is érdemes odafigyelni az apróságokra, és vigyázni magunkra.
Drasztikusan nő a pénisztörések száma Magyarországon: ezért nagyon hibás a pornó is, ez az egyik legnagyobb baj
Összegyűjtöttük a Pénzcentrum 2025-ben készült pszichológiai interjúinak legfontosabb tanulságait.
A kormány új rendelettel vezeti be az automatikus SMS- és e-mail-emlékeztetők küldését az egészségügyi vizsgálatokról.
Akut légúti fertőzés tüneteivel 250 500-an keresték fel orvosukat, 46 ezren influenzaszerű tünetekkel mentek.
Már a mindössze néhány napig tartó túlevés is képes tartósan megzavarni az agy és a bélrendszer közötti finom egyensúlyt.