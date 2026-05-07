A volt dartsozóval januárban közölték az orvosok, hogy a vérrák egy ritka fajtáját diagnosztizálták szervezetében, ő maga azonban optimista.
Hatalmasat kaszált a focibajnokság vezetője: jóval túllőtte tavalyi keresétét
A PL-vezérigazgató Richard Masters a tavalyi évben többet keresett két és fél millió fontnál is - tudósított a The Guardian.
A Premier League legfrissebb, 2025. július 31-ével záruló üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámolója szerint Richard Masters vezérigazgató összesen 2,6 millió fontos éves javadalmazásban részesült. Ez jelentős emelkedést jelent a korábbi évekhez viszonyítva
A brit cégnyilvántartásban (Companies House) kedden közzétett dokumentumokból kiderül, hogy Masters egy hosszú távú ösztönző program keretében 1,1 millió fontos teljesítményalapú bónuszt kapott. A vezérigazgató 2024-ben még 1,9 millió fontot keresett, az újabb juttatással azonban a teljes javadalmazása 2,6 millió fontra emelkedett.
Masters közel hét éve tölti be a vezérigazgatói posztot. Pályafutását az Angol és Walesi Krikettszövetségnél (ECB) kezdte 1994-ben. Később az Angol Labdarúgó-ligánál (EFL) dolgozott, majd 2006-ban csatlakozott a Premier League-hez. 2018 végén ideiglenes vezérigazgatóvá nevezték ki, egy évvel később pedig véglegesítették a pozíciójában.
Hivatali ideje alatt többek között a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetet is kezelnie kellett. Ezenkívül kulcsszerepet vállalt a 2021-es Európai Szuperliga tervezetének megakadályozásában.
