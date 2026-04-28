Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen

Lehet-e maratont futni egy szupermarketben vásárolt cipővel? Egy brit futó a londoni maratonon tette próbára a Lidl saját márkás, karbonlemezes futócipőjét, és az eredmény meglepően jól sikerült - számolt be róla a Telegraph.

Will Macpherson, a The Telegraph újságírója idén másodszor állt rajthoz a londoni maratonon. Ezúttal azonban nem egy ismert sportmárka csúcsmodelljét választotta, hanem a Lidl saját sportmárkájának, a Crivitnek a CarbonLite 1.0 cipőjében futott. A lábbelit a német diszkontlánc akciós soráról szerezte be, mindössze 39,99 fontért, ami nagyjából 19 ezer forintnak felel meg. A rajtnál egyetlen másik futón sem látott ugyanilyen cipőt.

A CarbonLite 1.0 az úgynevezett szupercipők kategóriájába tartozik. Beépített karbonlemezzel rendelkezik, amely a Nike Vaporfly megjelenése óta forradalmasította a futást. Macpherson az edzések során kipróbálhatott egy 450 fontos Adidas Adizero Pro Eco 2 modellt is. Ennek a típusnak az utódját viselte Sabastian Sawe is, amikor világrekordot futott. Az újságíró az Adidas cipőben való futást a trambulinozáshoz hasonlította. Ezzel szemben a Lidl lábbelije háromszor nehezebb volt, és messze nem nyújtott hasonló élményt.

A verseny első felében a Crivit remekül teljesített: rugalmas és kényelmes volt, a futó pedig jó tempóban haladt. A Tower Bridge-nél, nagyjából féltávnál azonban a lába egyre jobban fájni kezdett, és a cipő tartása érezhetően csökkent. Az utolsó öt mérföldön már úgy érezte, mintha közvetlenül az aszfaltot taposná. Ennek ellenére végül 2 óra 58 perc 51 másodperces idővel ért célba. Ezzel nemcsak a háromórás álomhatárt törte át, de a korábbi, 2021-es egyéni csúcsát is jelentősen megjavította.

A cipőt értékelve Macpherson a kényelmet és a stabilitást emelte ki erősségként. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a talajérzet és a csillapítás a verseny második felére jelentősen romlott. Összességében tízből hetesre értékelte a lábbelit. A futó szerint a Lidl sikeresen lépett be a szupercipők piacára. Aki nem versenyszerűen fut, annak a töredékáron kínált karbonlemezes cipő valódi alternatíva lehet a több százezres csúcsmodellekkel szemben.

