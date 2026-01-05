2026. január 5. hétfő Simon
Piros és fehér színben úszó labdák jelzik a célvonalat a tavon egy evezős regatta során, másolt tér, kiválasztott fókusz, szűk mélységélesség
Sport

Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”

Pénzcentrum
2026. január 5. 19:18

Tragikus hirtelenséggel, 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós, olimpiai hatodik helyezett, világbajnok kajakozó. Holttestét hétfőn találták meg otthonában, a rendőrség szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

A halálesetet a hatóságok közigazgatási eljárás keretében vizsgálják, mivel a rendőrség tájékoztatása szerint sem bűncselekmény, sem idegenkezűség gyanúja nem vetődött fel az ügyben.

Az egykori élsportoló barátai szerint Dudást különösen megviselte édesapja tavaly bekövetkezett tragédiája. Az 56 éves, rokkantnyugdíjas férfit 2024-ben egy hattagú társaság támadta meg egy töltőállomáson. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy eszméletét vesztette és kómába került, majd fél évvel később a támadás következtében szerzett sérülései miatt hunyt el.

Bozai Gyula bokszedző így emlékezett tanítványára: „Miki mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait, és a terembe csak a jókedvét hozta. Én így emlékszem rá! És őrzöm annak a csodás és jókedvű srácnak az emlékét, akit ismerhettem!". A Magyar Kajak-Kenu Szövetség közösségi oldalán búcsúzott el a sportolótól, felidézve olimpiai és világbajnoki eredményeit, és részvétét fejezve ki a gyászoló családnak.

Tóth Dávid szövetségi kapitány megdöbbenésének adott hangot: „A sportágon keresztül ismertük egymást Mikivel. Teljesen ledöbbentem a hír hallatán, nem tudom hová tenni ezt az egészet, fel sem tudom fogni, mi történhetett. Megdöbbentő, rettenetes. Részvétem az egész családnak."

Hasonló megrendüléssel emlékezett Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok is: „Ez borzasztó. Fiatal, életerős ember, családos ember. Tavaly nyáron beszéltünk utoljára, egy sporttárs halála mindig megrettentő. Kitartást kívánok az édesanyjának, a családjának, a feleségének és két gyerekének. Borzasztó, nem tudok mit mondani."

Dudás az elmúlt években több televíziós produkcióban is feltűnt. Visváder Tamás, aki a Farm VIP forgatásán került vele közelebbi kapcsolatba, közösségi oldalán osztotta meg gyászát: „Sok vidám pillanatot értünk meg, Isten óvjon téged!" A színész elmondása szerint először el sem akarta hinni a tragikus hírt: „Reménykedtem benne, hogy ez csak valami rosszízű tréfa. Aztán megbizonyosodtam róla, hogy ez sajnos a kőkemény valóság, összeszorult a szívem."

Szabó András Csuti szintén a realityműsor forgatásán barátkozott össze Dudással, és azóta is tartották a kapcsolatot. „A forgatás végeztével is kapcsolatban maradtunk: rengetegszer beszéltünk, többször találkoztunk a gyermekeink születésnapjain. Úgy tudtam, hogy igyekszik rendezni az életét, hiszen nemrég egy sportműsorban is szerepelt, és a családja is mellette volt. Nyilván az édesapukája halála egy óriási dráma volt az életében. Emlékszem, abban az időben rengeteget beszélgettünk erről" – nyilatkozta a Borsnak.
