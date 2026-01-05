95 éves korában távozott Colin McDonald, a Burnley legendás kapusa, az angol válogatott egykori játékosa.
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
Tragikus hirtelenséggel, 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós, olimpiai hatodik helyezett, világbajnok kajakozó. Holttestét hétfőn találták meg otthonában, a rendőrség szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel.
A halálesetet a hatóságok közigazgatási eljárás keretében vizsgálják, mivel a rendőrség tájékoztatása szerint sem bűncselekmény, sem idegenkezűség gyanúja nem vetődött fel az ügyben.
Az egykori élsportoló barátai szerint Dudást különösen megviselte édesapja tavaly bekövetkezett tragédiája. Az 56 éves, rokkantnyugdíjas férfit 2024-ben egy hattagú társaság támadta meg egy töltőállomáson. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy eszméletét vesztette és kómába került, majd fél évvel később a támadás következtében szerzett sérülései miatt hunyt el.
Bozai Gyula bokszedző így emlékezett tanítványára: „Miki mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait, és a terembe csak a jókedvét hozta. Én így emlékszem rá! És őrzöm annak a csodás és jókedvű srácnak az emlékét, akit ismerhettem!". A Magyar Kajak-Kenu Szövetség közösségi oldalán búcsúzott el a sportolótól, felidézve olimpiai és világbajnoki eredményeit, és részvétét fejezve ki a gyászoló családnak.
Tóth Dávid szövetségi kapitány megdöbbenésének adott hangot: „A sportágon keresztül ismertük egymást Mikivel. Teljesen ledöbbentem a hír hallatán, nem tudom hová tenni ezt az egészet, fel sem tudom fogni, mi történhetett. Megdöbbentő, rettenetes. Részvétem az egész családnak."
Hasonló megrendüléssel emlékezett Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok is: „Ez borzasztó. Fiatal, életerős ember, családos ember. Tavaly nyáron beszéltünk utoljára, egy sporttárs halála mindig megrettentő. Kitartást kívánok az édesanyjának, a családjának, a feleségének és két gyerekének. Borzasztó, nem tudok mit mondani."
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Dudás az elmúlt években több televíziós produkcióban is feltűnt. Visváder Tamás, aki a Farm VIP forgatásán került vele közelebbi kapcsolatba, közösségi oldalán osztotta meg gyászát: „Sok vidám pillanatot értünk meg, Isten óvjon téged!" A színész elmondása szerint először el sem akarta hinni a tragikus hírt: „Reménykedtem benne, hogy ez csak valami rosszízű tréfa. Aztán megbizonyosodtam róla, hogy ez sajnos a kőkemény valóság, összeszorult a szívem."
Szabó András Csuti szintén a realityműsor forgatásán barátkozott össze Dudással, és azóta is tartották a kapcsolatot. „A forgatás végeztével is kapcsolatban maradtunk: rengetegszer beszéltünk, többször találkoztunk a gyermekeink születésnapjain. Úgy tudtam, hogy igyekszik rendezni az életét, hiszen nemrég egy sportműsorban is szerepelt, és a családja is mellette volt. Nyilván az édesapukája halála egy óriási dráma volt az életében. Emlékszem, abban az időben rengeteget beszélgettünk erről" – nyilatkozta a Borsnak.
Will Courtenay, a Red Bull korábbi vezető stratégája a McLarennél sportigazgatóként folytatja pályafutását, miután korábbi csapatával megállapodtak idő előtti távozásáról.
Novak Djokovic kilép a saját maga alapította Profi Teniszezők Szövetségéből (PTPA), mert már nem tud azonosulni a szervezet jelenlegi irányvonalával.
Mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakozó.
Luke Littler 18 éves korára nyert egymást követő két dartsvilágbajnokságot, most arról beszélt, elérhetőnek tartja-e a legendás Phil Taylor 16 világbajnoki címének megdöntését.
A Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt, miután a csapat jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League-ben
Az utolsó perceket tölti állásában a United edzője? Most már tényleg lejárhatott a türelem, utódot keres a klub
Rúben Amorim helyzete egyre bizonytalanabb a Manchester Unitednél, miután nyílt konfliktus alakult ki közte és Jason Wilcox sportigazgató között.
Drámai mezőnygól-kihagyás, nagy győzelmek és egymás eredményinek fontossága: így alakult az NFL legutolsó alapszakaszhete.
A többszörös világbajnok brit nehézsúlyú ökölvívó, Tyson Fury ismét visszatérésre készül: közösségi oldalán jelezte, hogy Thaiföldön kezdte meg felkészülését következő mérkőzésére.
Az IFFHS közzétette 2025-ös góllövőlistáját, amelynek élén a Real Madrid francia csatára, Kylian Mbappé végzett 39 bajnoki találattal.
Bombaként robbant a hír Andalúziában: Sergio Ramos befektetői csoport élén a Sevilla FC megvásárlására készül.
Nagyon nagy bajban van ez a népszerű sport 2026 elején: egyre több szupersztár sokall be, itt a vég kezdete?
Több teniszcsillag is egyre hangosabban követeli a teniszidény lerövidítését, alig pár nappal az első idei Grand Slam-torna kezdése előtt.
Súlyos bokasérülés miatt nem játszhat a január 15-én kezdődő férfi kézilabda Európa-bajnokságon Krakovszki Zsolt.
80 éves korában elhunyt Dimitar Penev, a bolgár labdarúgás legendás alakja, aki szövetségi kapitányként az 1994-es világbajnokságon a negyedik helyig vezette csapatát.
Venus Williams 45 évesen pályára lép az Australian Openen, ezzel ő lesz a torna történetének legidősebb női versenyzője
A bokszbajnok az utolsó pillanatban ült át másik helyre a kocsiban - a vizsgálat szerint ez mentette meg az életét
A PDC dartsvilágbajnokság szombat esti döntőjében a holland Gian van Veen és a címvédő angol Luke Littler csap össze este kilenckor.
Megelégelték a diósgyőri szurkolók a nihilt: komolyat léptek az ultrák, mindenkit csatlakozni hívnak
A diósgyőri szurkolók határozatlan időre bojkottálják a csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit, miután a klubvezetés elutasította a követeléseiket.
Wilfried Nancy szerint igazságtalanul ítélik meg a Celticnél eltöltött első hetei alapján, de elismeri, hogy az állása veszélyben lehet egy újabb vereség után.