Meg is van, ki nyeri a focivébét? Komoly elemzést tettek közzé a torna előtt

A Bank of America előrejelzése szerint Franciaország nyeri a soron következő, észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságot. Bár a minden eddiginél nagyobbra bővített torna a FIFA történetének legjövedelmezőbb eseménye lehet, a kezdés közeledtével a magas jegyárak és a beutazási nehézségek komoly aggodalomra adnak okot - jelentette a Portfolio.

A pénzintézet elemzői úgy vélik, a franciák a döntőben a spanyolokat győzik majd le, ezzel megszerezve harmadik világbajnoki címüket. A felmérés alapján a torna gólkirálya Kylian Mbappé, míg a legjobb játékosa a spanyol Lamine Yamal lehet. A végső győzelemre esélyesek listáján Argentína és Brazília követi a franciákat, míg lehetséges meglepetéscsapatként Japánt, Norvégiát és Marokkót emelték ki.

Azt érdemes észben tartani, hogy a bankok sporteseményekkel kapcsolatos jóslatai a múltban a bonyolult szimulációk ellenére is gyakran tévesnek bizonyultak. Az idei esélylatolgatást tovább nehezíti az új lebonyolítási formátum: a tornán ugyanis rekordszámú, 48 nemzet válogatottja vesz részt, és összesen 104 mérkőzést játszanak majd.

A Bank of America szerint a június 11. és július 19. között az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló esemény a valaha volt legnagyobb sportrendezvény lesz. A 16 vendéglátó városba mintegy 6,5 millió szurkolót várnak. Pénzügyi szempontból ez lehet a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) eddigi legsikeresebb tornája. A katari vb 7,6 milliárd dolláros bevételével szemben a mostani üzleti ciklusban közel 50 százalékos növekedéssel, 11 milliárd dollárral számolnak. A FIFA és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) becslései szerint a torna akár 40,9 milliárd dollárral is növelheti a globális GDP-t.

A lenyűgöző gazdasági kilátások ellenére néhány hátráltató tényező beárnyékolja a rendezést. A szállodaipari szereplők már jelezték, hogy egyelőre elmarad a várt foglalási roham. Az Amerikai Utazási Szövetség arra figyelmeztetett, hogy a szigorodó amerikai beutazási szabályok – köztük a megemelt vízumdíjak és a közösségimédia-profilok ellenőrzése – visszatarthatják a külföldi szurkolókat.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ezzel párhuzamosan Gianni Infantino FIFA-elnök is magyarázkodásra kényszerült, miután a szurkolók és az amerikai törvényhozók egyaránt élesen bírálták a kirívóan magas jegyárakat. Erről korábban többször is írtunk: