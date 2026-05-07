Vezető ingatlan-tanácsadók szerint Magyarország a régió második vagy harmadik hullámú piaca a nemzetközi márkák terjeszkedésében.
Meg is van, ki nyeri a focivébét? Komoly elemzést tettek közzé a torna előtt
A Bank of America előrejelzése szerint Franciaország nyeri a soron következő, észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságot. Bár a minden eddiginél nagyobbra bővített torna a FIFA történetének legjövedelmezőbb eseménye lehet, a kezdés közeledtével a magas jegyárak és a beutazási nehézségek komoly aggodalomra adnak okot - jelentette a Portfolio.
A pénzintézet elemzői úgy vélik, a franciák a döntőben a spanyolokat győzik majd le, ezzel megszerezve harmadik világbajnoki címüket. A felmérés alapján a torna gólkirálya Kylian Mbappé, míg a legjobb játékosa a spanyol Lamine Yamal lehet. A végső győzelemre esélyesek listáján Argentína és Brazília követi a franciákat, míg lehetséges meglepetéscsapatként Japánt, Norvégiát és Marokkót emelték ki.
Azt érdemes észben tartani, hogy a bankok sporteseményekkel kapcsolatos jóslatai a múltban a bonyolult szimulációk ellenére is gyakran tévesnek bizonyultak. Az idei esélylatolgatást tovább nehezíti az új lebonyolítási formátum: a tornán ugyanis rekordszámú, 48 nemzet válogatottja vesz részt, és összesen 104 mérkőzést játszanak majd.
A Bank of America szerint a június 11. és július 19. között az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló esemény a valaha volt legnagyobb sportrendezvény lesz. A 16 vendéglátó városba mintegy 6,5 millió szurkolót várnak. Pénzügyi szempontból ez lehet a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) eddigi legsikeresebb tornája. A katari vb 7,6 milliárd dolláros bevételével szemben a mostani üzleti ciklusban közel 50 százalékos növekedéssel, 11 milliárd dollárral számolnak. A FIFA és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) becslései szerint a torna akár 40,9 milliárd dollárral is növelheti a globális GDP-t.
A lenyűgöző gazdasági kilátások ellenére néhány hátráltató tényező beárnyékolja a rendezést. A szállodaipari szereplők már jelezték, hogy egyelőre elmarad a várt foglalási roham. Az Amerikai Utazási Szövetség arra figyelmeztetett, hogy a szigorodó amerikai beutazási szabályok – köztük a megemelt vízumdíjak és a közösségimédia-profilok ellenőrzése – visszatarthatják a külföldi szurkolókat.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ezzel párhuzamosan Gianni Infantino FIFA-elnök is magyarázkodásra kényszerült, miután a szurkolók és az amerikai törvényhozók egyaránt élesen bírálták a kirívóan magas jegyárakat. Erről korábban többször is írtunk:
Május második hetében igazi csemegéket kínál az európai futball: a spanyol bajnokságban példának okáért El Clásicóra készülhetünk.
Alig több mint öt hét van hátra a 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtjáig, de a Föld két legnépesebb országa, India és Kína még mindig nem rendelkezik közvetítési...
A Juventus komoly ajánlatot készül tenni a brazil kapusért, az angol klub pedig már keresi a lehetséges utódokat
Az Egyesült Királyság kormánya megerősítette, hogy megkezdődtek az egyeztetések egy később, a 2040-es években rendezendő olimpiai és paralimpiai játékainak megrendezéséről.
Egyelőre nem világos, pontosan mi történik a teniszezőnővel, újabb visszalépése pedig tovább szaporítja a kérdőjeleket.
Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United résztulajdonosa egyre közelebb kerül a francia OGC Nice labdarúgócsapatának eladásához.
James Harden jelenlegi csapatára komoly szerződéses döntés vár a nyáron, amelyet a fizetési sapka szabályai jelentősen bonyolítanak.
Hetvennyolc éves korában, súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az Újpest és a magyar válogatott legendás labdarúgója.
Van olyan játékos, akinek negyedével emelkedik a fizetése azzal, hogy BL-ben szerepel majd a United a következő idényben.
Saját szurkolói penderítenék ki a Realból Mbappét: vajon miért idegesít egymillió drukkert a francia szupersztár?
Már több mint egymillió Real Madrid-szurkoló követeli online petícióban Kylian Mbappé távozását.
A Bayern München egygólos hátrányból, hazai pályán várja a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-elődöntő szerdai visszavágóját.
A Ferencváros labdarúgócsapata tavaly 21 milliárd forintból gazdálkodott. Ebből 8 milliárdot fordítottak a játékosok fizetésére.
Dave Salo több mint negyven évig foglalkozott úszók felkészítésével, tanítványa volt a háromszoros olimpiai bajnok magyar szupersztár is.
A berlini koncepció a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári játékok megrendezését célozza.
Jutta Leerdam holland olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó a nyári szünetet élvezve osztott meg látványos felvételeket a közösségi médiában.
A Fiorentina, a Cremonese, a Lecce és a Genoa ádáz küzdelmet vív a bennmaradásért, és közülük legalább egy csapat biztosan búcsúzik az élvonaltól.
A Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek elérése gyakorlatilag lehetetlenné vált, a szurkolók és a szakértők pedig egyaránt széthullott klubról beszélnek a Chelsea-nél.
Rengeteg sérülés tizedelte ebben a szezonban az NBA-csapatokat, és egyre többen gondolkodnak azon, hogy valamin változtatni kellene
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n