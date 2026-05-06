Egyre biztosabb, hogy távozik a Liverpooltól a legendás kapus: eljön végre Pécsi Ármin ideje?

A Liverpool nemcsak Mohamed Salah-t és Andy Robertsont veszítheti el a nyáron, hanem Alisson Becker is távozhat. A Juventus komoly ajánlattal készül a brazil kapusért, az angol klub pedig már keresi a lehetséges utódokat - számolt be a Mirror.

A 33 éves Alisson a 2018-as érkezése óta a Liverpool meghatározó játékosa, aki eddig 332 mérkőzésen védett a csapatban. Az idei szezonját azonban súlyos sérülések nehezítették, ami megkérdőjelezi az Anfielden töltött jövőjét. Bár a Liverpool márciusban aktiválta a szerződéshosszabbítási opciót, így a brazil kapus 2027 nyaráig maradna, a hírek szerint mégis nyitott a távozásra.

A Juventus komoly érdeklődőnek számít. A Sky Sports információi szerint az olasz klub 2028 nyaráig szóló szerződést kínálna Alissonnak, amely egy további egyéves opciót is tartalmaz. A torinóiak ráadásul a saját kapusukat, Michele Di Gregoriót is bevonnák az üzletbe, és felkínálnák cserébe a brazil hálóőrért.

A Liverpool tisztában van a helyzettel, és már dolgozik a lehetséges utódok felkutatásán. A kapusposzt jelenleg amúgy is kényes pont a csapatnál. Az Alisson helyettesítésére szánt Giorgi Mamardasvili, aki az idényben tizennyolc meccsen kapott lehetőséget, maga is sérüléssel bajlódik.

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 024,50M € Edző: Arne Slot Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #4 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 3. Manchester United 35 18 10 7 63 48 15 64 4. Liverpool 35 17 7 11 59 47 12 58 5. Aston Villa 35 17 7 11 48 44 4 58 Adatlap létrehozva: 2026.05.06.

Slot a lehetséges távozásról diplomatikusan fogalmazott. Kijelentette, hogy Allison távozása megtörténhet, de csak akkor, ha az tényleg szolgálja a klub érdekeit.

A klubot úgy irányítják, hogy minden döntés az egyesület érdekeit szolgálja. Az átigazolások története azt mutatja, hogy semmi sem történik konkrét cél és alapos megfontolás nélkül

- fogalmazott Arne Slot.

A Juventus érdeklődésére reagálva a holland vezetőedző kiemelte, hogy Alisson rövid távú célja egyértelmű. Mihamarabb szeretne visszatérni a kapuba, majd a brazil válogatottban is újra pályára lépne. A nyári átigazolási időszak sorsdöntő lehet a Liverpool számára, Salah és Robertson ugyanis már biztos távozónak számítanak. Ha pedig Alisson is csatlakozik hozzájuk, az a keret három meghatározó pillérének egyidejű elvesztését jelentené.