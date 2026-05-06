Egyre biztosabb, hogy távozik a Liverpooltól a legendás kapus: eljön végre Pécsi Ármin ideje?
A Liverpool nemcsak Mohamed Salah-t és Andy Robertsont veszítheti el a nyáron, hanem Alisson Becker is távozhat. A Juventus komoly ajánlattal készül a brazil kapusért, az angol klub pedig már keresi a lehetséges utódokat - számolt be a Mirror.
A 33 éves Alisson a 2018-as érkezése óta a Liverpool meghatározó játékosa, aki eddig 332 mérkőzésen védett a csapatban. Az idei szezonját azonban súlyos sérülések nehezítették, ami megkérdőjelezi az Anfielden töltött jövőjét. Bár a Liverpool márciusban aktiválta a szerződéshosszabbítási opciót, így a brazil kapus 2027 nyaráig maradna, a hírek szerint mégis nyitott a távozásra.
A Juventus komoly érdeklődőnek számít. A Sky Sports információi szerint az olasz klub 2028 nyaráig szóló szerződést kínálna Alissonnak, amely egy további egyéves opciót is tartalmaz. A torinóiak ráadásul a saját kapusukat, Michele Di Gregoriót is bevonnák az üzletbe, és felkínálnák cserébe a brazil hálóőrért.
A Liverpool tisztában van a helyzettel, és már dolgozik a lehetséges utódok felkutatásán. A kapusposzt jelenleg amúgy is kényes pont a csapatnál. Az Alisson helyettesítésére szánt Giorgi Mamardasvili, aki az idényben tizennyolc meccsen kapott lehetőséget, maga is sérüléssel bajlódik.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
3.
Manchester United
|
35
|
18
|
10
|
7
|
63
|
48
|
15
|
64
|
4.
Liverpool
|
35
|
17
|
7
|
11
|
59
|
47
|
12
|
58
|
5.
Aston Villa
|
35
|
17
|
7
|
11
|
48
|
44
|
4
|
58
Slot a lehetséges távozásról diplomatikusan fogalmazott. Kijelentette, hogy Allison távozása megtörténhet, de csak akkor, ha az tényleg szolgálja a klub érdekeit.
A klubot úgy irányítják, hogy minden döntés az egyesület érdekeit szolgálja. Az átigazolások története azt mutatja, hogy semmi sem történik konkrét cél és alapos megfontolás nélkül
- fogalmazott Arne Slot.
A Juventus érdeklődésére reagálva a holland vezetőedző kiemelte, hogy Alisson rövid távú célja egyértelmű. Mihamarabb szeretne visszatérni a kapuba, majd a brazil válogatottban is újra pályára lépne. A nyári átigazolási időszak sorsdöntő lehet a Liverpool számára, Salah és Robertson ugyanis már biztos távozónak számítanak. Ha pedig Alisson is csatlakozik hozzájuk, az a keret három meghatározó pillérének egyidejű elvesztését jelentené.
