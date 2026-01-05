Megszólalt a rendőrség Dudás Miklós haláláról: itt találták meg a 34 évesen elhunyt sportolót

Nem bűncselekmény következtében halt meg Dudás Miki, értesült a 24.hu. A 34 éves világbajnok kajakozót hétfőn, nem sokkal fél 12 előtt találták holtan XVIII. kerületi lakásában. A helyszíni szemle még zajlik, a halál pontos okát a boncolás állapítja meg.

Csécsi Soma, a BRFK szóvivője közölte, hogy az ügyben nem merült fel idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a körülményeket.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Dudás a sportolói pályafutása befejezése után rendszeresen szerepelt kereskedelmi televíziós műsorokban.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt van Dudás Miklós világbajnoki aranya videón: nagy egyéniséget veszített a magar sport Dudás Miklós ígéretes sportkarriert tudhatott maga előtt, végül szerzett is világbajnoki aranyat. Évekkel ezelőtt fejezte be az élsportot egy eltiltás után.

2024-ben egy hatfős csoport rátámadt Dudás édesapjára egy benzinkúton. Az 56 éves, rokkantnyugdíjas férfi súlyos sérüléseket szenvedett, éber kómába került, majd fél évvel később belehalt a sérüléseibe. Dudás Miki ezt az időszakot nehezen viselte lelkileg.





