Több százmillió ember maradhat le a vébéről: mi lesz ezekkel a szurkolókkal?

Alig több mint öt hét van hátra a 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtjáig, de India és Kína még mindig nem rendelkezik közvetítési megállapodással. Emiatt a világ két legnépesebb országában több százmillió szurkoló maradhat televíziós közvetítés nélkül - számolt be a Reuters.

A Reuters a tárgyalásokra rálátó két forrásból úgy értesült, hogy Indiában a Mukesh Ambani milliárdos érdekeltségébe tartozó Reliance-Disney vegyesvállalat mindössze 20 millió dolláros ajánlatot tett a FIFA-nak a közvetítési jogokért. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség ezt az összeget visszautasította.

A FIFA eredetileg 100 millió dollárt kért a 2026-os és a 2030-as világbajnokság jogaiért együttesen. Bár az árat később jelentősen csökkentették, a 20 milliós ajánlatot továbbra is elfogadhatatlannak tartják. A Sony szintén tárgyalt a jogokról, de végül úgy döntöttek, hogy gazdaságilag nem éri meg ajánlatot tenniük.

A Reliance-Disney azzal érvel, hogy a tornát az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik meg. Ennek következtében a mérkőzések többsége indiai idő szerint éjfél után kerülne képernyőre, ami borítékolhatóan alacsonyabb nézettséget eredményez. Ráadásul Indiában a labdarúgás népszerűsége messze elmarad a kriketté mögött. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az iráni háborúhoz köthető gazdasági bizonytalanság jelentősen rontotta a reklámpiaci kilátásokat.

Kínában sem született még megállapodás, pedig a FIFA adatai szerint a 2022-es világbajnokság során a digitális és közösségimédia-platformokon mért összes nézési idő csaknem felét, 49,8 százalékát a kínai felhasználók adták. A korábbi tornák esetében a CCTV állami televíziótársaság már jóval a kezdés előtt biztosította a közvetítési jogokat. Sőt, hetekkel a nyitómérkőzés előtt elkezdték sugározni a promóciós tartalmakat. Ezúttal azonban a CCTV nem reagált a Reuters megkeresésére.

A FIFA egy közleményben jelezte, hogy világszerte már több mint 175 régióban megkötötték a közvetítési szerződéseket. Az indiai és a kínai tárgyalások azonban még folyamatban vannak, így azok részletei egyelőre bizalmasnak minősülnek. A 2022-es katari világbajnokság idején ez a két ország együttesen a globális lineáris televíziós elérés mintegy ötödét, míg a digitális streaming 22,6 százalékát biztosította.

A június 11-i rajtig mindössze öt hét maradt. Ez idő alatt nemcsak a szerződéseket kellene véglegesíteni, hanem a közvetítési infrastruktúrát is ki kellene építeni, valamint meg kellene szervezni a reklámidők értékesítését. Ahogy Rohit Potphode, a Dentsu India sportüzletágának vezető partnere fogalmazott: "Nem nevezném patthelyzetnek, inkább a sakkjátszma végén vagyunk, néhány lépéssel a matt előtt."