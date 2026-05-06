2026. május 6. szerda Ivett, Frida
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
futball, foci, gól, kapu, kapus, focikapu, labdarúgás
Sport

Több százmillió ember maradhat le a vébéről: mi lesz ezekkel a szurkolókkal?

Pénzcentrum
2026. május 6. 19:43

Alig több mint öt hét van hátra a 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtjáig, de India és Kína még mindig nem rendelkezik közvetítési megállapodással. Emiatt a világ két legnépesebb országában több százmillió szurkoló maradhat televíziós közvetítés nélkül - számolt be a Reuters.

A Reuters a tárgyalásokra rálátó két forrásból úgy értesült, hogy Indiában a Mukesh Ambani milliárdos érdekeltségébe tartozó Reliance-Disney vegyesvállalat mindössze 20 millió dolláros ajánlatot tett a FIFA-nak a közvetítési jogokért. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség ezt az összeget visszautasította.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A FIFA eredetileg 100 millió dollárt kért a 2026-os és a 2030-as világbajnokság jogaiért együttesen. Bár az árat később jelentősen csökkentették, a 20 milliós ajánlatot továbbra is elfogadhatatlannak tartják. A Sony szintén tárgyalt a jogokról, de végül úgy döntöttek, hogy gazdaságilag nem éri meg ajánlatot tenniük.

A Reliance-Disney azzal érvel, hogy a tornát az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik meg. Ennek következtében a mérkőzések többsége indiai idő szerint éjfél után kerülne képernyőre, ami borítékolhatóan alacsonyabb nézettséget eredményez. Ráadásul Indiában a labdarúgás népszerűsége messze elmarad a kriketté mögött. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az iráni háborúhoz köthető gazdasági bizonytalanság jelentősen rontotta a reklámpiaci kilátásokat.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
0
2.
Czechia
0
3.
Dél-Afrika
0
4.
Dél-Korea
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.06.

Kínában sem született még megállapodás, pedig a FIFA adatai szerint a 2022-es világbajnokság során a digitális és közösségimédia-platformokon mért összes nézési idő csaknem felét, 49,8 százalékát a kínai felhasználók adták. A korábbi tornák esetében a CCTV állami televíziótársaság már jóval a kezdés előtt biztosította a közvetítési jogokat. Sőt, hetekkel a nyitómérkőzés előtt elkezdték sugározni a promóciós tartalmakat. Ezúttal azonban a CCTV nem reagált a Reuters megkeresésére.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A FIFA egy közleményben jelezte, hogy világszerte már több mint 175 régióban megkötötték a közvetítési szerződéseket. Az indiai és a kínai tárgyalások azonban még folyamatban vannak, így azok részletei egyelőre bizalmasnak minősülnek. A 2022-es katari világbajnokság idején ez a két ország együttesen a globális lineáris televíziós elérés mintegy ötödét, míg a digitális streaming 22,6 százalékát biztosította.

A június 11-i rajtig mindössze öt hét maradt. Ez idő alatt nemcsak a szerződéseket kellene véglegesíteni, hanem a közvetítési infrastruktúrát is ki kellene építeni, valamint meg kellene szervezni a reklámidők értékesítését. Ahogy Rohit Potphode, a Dentsu India sportüzletágának vezető partnere fogalmazott: "Nem nevezném patthelyzetnek, inkább a sakkjátszma végén vagyunk, néhány lépéssel a matt előtt."
Címlapkép: Getty Images
#televízió #foci #sport #szerződés #közvetítés #világbajnokság #kína #india #streaming #FIFA #vb 2026 #sportgazdaság #sportközvetítés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:43
19:31
19:12
19:00
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 6.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 6.
Megdöbbentő adatok érkeztek: kilátástalan helyzetbe kerültek a fiatalok Magyarországon, rengetegen érintettek
2026. május 6.
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
2026. május 6.
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
NAPTÁR
Tovább
2026. május 6. szerda
Ivett, Frida
19. hét
Május 6.
A magyar sport napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
2
1 hete
Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak
3
1 hete
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
4
1 hete
F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen
5
10 órája
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Zálogjog ingó vagyontárgyon
Ingó vagyontárgyak biztosítékként való lekötése a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) nyilvántartásba vétele útján lehetséges, a vagyontárgy pontos meghatározásával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 19:00
Megdöbbentő adatok érkeztek: kilátástalan helyzetbe kerültek a fiatalok Magyarországon, rengetegen érintettek
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 18:03
Kvíz: Nagy ínyenc vagy, mindent megkóstolsz? Tedd próbára a fine dining szókincsedet!
Agrárszektor  |  2026. május 6. 19:29
Vége a jó világnak: mindenki azt találgatja, meddig tarthat a drágulás
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!