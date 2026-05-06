Újabb ország szállt be az olimpiarendezési csatába: komoly ellenfelet kaphat Budapest

Az Egyesült Királyság kormánya megerősítette, hogy megkezdődtek az egyeztetések egy később, a 2040-es években rendezendő olimpiai és paralimpiai játékainak megrendezéséről. Az ország emellett több más nagyszabású sportesemény házigazdaságáért is versenybe szállna - jelentette a BBC Sport.

A brit Kulturális, Média- és Sportminisztérium (DCMS) közleménye szerint már folynak az előzetes vizsgálatok arról, rendezhetne-e ismét olimpiát az Egyesült Királyság - várhatóan a 2040-es években valamikor. Az országban legutóbb 2012-ben volt olimpia, amikor London volt a házigazdája a nyári játékoknak.

A megvalósíthatósági elemzés a várható költségekre, a társadalmi-gazdasági hasznokra és a pályázat esélyeire egyaránt kiterjed. A kormány célkitűzése, hogy az ország a nagy nemzetközi sportesemények "első számú célpontjává" váljon.

Az olimpiai pályázat körüli mozgolódás az elmúlt hónapokban erősödött fel. Tavaly Sadiq Khan londoni polgármester bejelentette, hogy a főváros pályázna a 2040-es játékokra. Eközben a brit élsport finanszírozásáért felelős ügynökség, a UK Sport elnöke Liverpoolt és Manchestert emlegette lehetséges társrendezőkként. Idén februárban észak-angliai politikusok egy csoportja arra sürgette a kormányt, hogy az esetleges pályázatot az ország északi régiójára alapozzák.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a 2028-as (Los Angeles) és a 2032-es (Brisbane) játékok helyszínét már kijelölte. A 2036-os és az azt követő olimpiák rendezési jogait azonban még nem ítélték oda.

Az olimpia mellett a kormány azt is mérlegeli, hogy támogassa-e a Ryder-kupa és a Solheim-kupa nagy-britanniai rendezésére irányuló pályázatokat a 2030-as években. A Ryder-kupát legutóbb 2014-ben, a Solheim-kupát pedig 2019-ben rendezte meg az ország, mindkét esetben a skóciai Gleneagles volt a házigazda. Bolton már bejelentette pályázati szándékát a 2035-ös Ryder-kupára, ami több mint harminc év után az első angliai rendezés lenne.

Az új sportesemény-stratégia részeként a kormány azt tervezi, hogy bizonyos események, például a 2028-as labdarúgó-Európa-bajnokság esetében bűncselekménnyé nyilvánítja a jegyek engedély nélküli továbbértékesítését. A cél az, hogy a szurkolók névértéken juthassanak hozzá a belépőkhöz, ezzel kiszorítva a jegyüzéreket a piacról. Novemberben már született egy jogszabály a sportjegyek feláras viszonteladásának betiltására, ez azonban a labdarúgásra nem terjedt ki.

Az Egyesült Királyság sportnaptára már most is sűrű. Anglia, Skócia, Wales és Írország közösen rendezi a 2028-as labdarúgó-Európa-bajnokságot, emellett az ország egyedüli pályázó a 2035-ös női labdarúgó-világbajnokságra. Idén nyáron ráadásul a női T20-as krikett-világbajnokság, az atlétikai Európa-bajnokság és a Nemzetközösségi Játékok is brit helyszíneken zajlik.