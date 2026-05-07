Több kerékpáros is megbetegedett egy belgiumi egynapos verseny után, köztük olyanok is vannak, akik a pénteken rajtoló Giro d'Italiára készülnek.
Vérrákban szenved a volt világbajnok: lesújtó hírt közölt a walesi dartsozó
A volt dartsozóval januárban közölték az orvosok, hogy a vérrák egy ritka fajtáját diagnosztizálták szervezetében, ő maga azonban optimista - írja a BBC Sport.
Mark Webster, a BDO 2008-as darts-világbajnoka és televíziós szakkommentátora bejelentette, hogy ritka vérrákkal diagnosztizálták, és jelenleg kemoterápiás kezelés alatt áll. A 42 éves, Észak-Walesből származó egykori dartsozóval januárban közölték a diagnózist: úgynevezett hajas sejtes leukémiát állapítottak meg nála.
Betegségéről először a Darts World YouTube-csatornájának adott interjúban beszélt nyilvánosan.
Rosszul hangzik, amikor azt mondod, hogy leukémia, de jó a prognózis, az esetek 95 százalékában sikeres a kezelés
– mondta Webster, hozzátéve, hogy a felépülése lassabban halad a vártnál.
A balkezes játékos 2005 és 2019 között versenyzett a BDO-ban és a PDC-ben, majd szakkommentátorként és elemzőként dolgozott a Sky Sportsnál és az ITV-nél. Február óta nem látható a képernyőn – utoljára a Premier League első fordulójának közvetítésében működött közre.
Webster elmondta, hogy a diagnózis előtt rendkívül fáradtnak érezte magát. Jelenleg a fehérvérsejtszáma nem áll helyre megfelelő ütemben, ezért az immunrendszere legyengült, és orvosai egyelőre nem engedik vissza a munkába.
Belül jól érzem magam, és szívesen visszamennék dolgozni, de nem tetszik nekik az a környezet, amelyben dolgozom
– utalt a zsúfolt dartsrendezvények légkörére.
A hajas sejtes leukémia ritka, krónikus vérrák, amely leggyakrabban középkorú felnőtteket érint. Megfelelő kezeléssel a betegek többsége normális élettartamra számíthat. Webster hangsúlyozta, hogy bízik az orvosi csapatában, még ha nem is mindig kapja azokat a válaszokat, amelyeket szeretne hallani.
