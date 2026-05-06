Gyászol a magyar labdarúgás: meghalt az újpesti legenda, Fazekas László
Hetvennyolc éves korában, súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az Újpest és a magyar válogatott legendás labdarúgója.
A szurkolók által csak "Kapának" becézett kiváló futballista az idegrendszert és az izmokat megtámadó ALS-betegséggel küzdött. Az év elején még megadatott neki, hogy utoljára ellátogasson az Antwerpen stadionjába. A belga drukkerek ekkor rendkívül megható és szeretetteljes fogadtatásban részesítették.
A Budapesten született csatár hazai pályafutása kizárólag az Újpesti Dózsához kötődik, bár gyerekként először a Ferencváros toborzóján vett részt. Végül Újpesten nevelkedett. 1965-ben, alig tizennyolc évesen egy távoli bombagóllal debütált az NB I-ben.
A lila-fehérekkel elképesztő sikereket ért el: kilencszeres magyar bajnok és háromszoros kupagyőztes lett. Három alkalommal hódította el a gólkirályi címet. Az 1979–1980-as szezonban szerzett 36 találatával az európai ezüstcipőt is kiérdemelte. Pályafutása egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor 1976-ban öt gólt lőtt a Ferencvárosnak a legendás, 8-3-as újpesti győzelemmel zárult rangadón.
A nemzeti csapatban szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Az 1968-as bemutatkozása évében rögtön olimpiai bajnoki címet ünnepelhetett Mexikóvárosban. Két világbajnokságon vett részt: 1978-ban Argentínában, 1982-ben pedig Spanyolországban lépett pályára. A válogatott címeres mezét 92 alkalommal ölthette magára. Ezeken a mérkőzéseken összesen 24 gólt szerzett.
Fazekas László egyike volt azoknak a magyar labdarúgóknak, akik harmincéves koruk felett legálisan igazolhattak külföldre. 1980-ban a belga Royal Antwerp szerződtette. Itt azonnal felvette a profi ritmust, és gyorsan a csapat sztárjává vált. A belga sajtó "magyar varázslóként" emlegette. A klub legendás edzője, Guy Thys az Antwerp történetének három legjobb csatára közé sorolta. Később a szintén belga Sint-Truiden együttesében is futballozott. Edzőként a kilencvenes évek közepén Mészöly Kálmán segítőjeként dolgozott a magyar válogatott mellett.
