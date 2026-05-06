2026. május 6. szerda Ivett, Frida
27 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyertya elég lánggal fekete háttéren
Sport

Gyászol a magyar labdarúgás: meghalt az újpesti legenda, Fazekas László

Pénzcentrum
2026. május 6. 13:22

Hetvennyolc éves korában, súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az Újpest és a magyar válogatott legendás labdarúgója.

A szurkolók által csak "Kapának" becézett kiváló futballista az idegrendszert és az izmokat megtámadó ALS-betegséggel küzdött. Az év elején még megadatott neki, hogy utoljára ellátogasson az Antwerpen stadionjába. A belga drukkerek ekkor rendkívül megható és szeretetteljes fogadtatásban részesítették.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Budapesten született csatár hazai pályafutása kizárólag az Újpesti Dózsához kötődik, bár gyerekként először a Ferencváros toborzóján vett részt. Végül Újpesten nevelkedett. 1965-ben, alig tizennyolc évesen egy távoli bombagóllal debütált az NB I-ben.

A lila-fehérekkel elképesztő sikereket ért el: kilencszeres magyar bajnok és háromszoros kupagyőztes lett. Három alkalommal hódította el a gólkirályi címet. Az 1979–1980-as szezonban szerzett 36 találatával az európai ezüstcipőt is kiérdemelte. Pályafutása egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor 1976-ban öt gólt lőtt a Ferencvárosnak a legendás, 8-3-as újpesti győzelemmel zárult rangadón.

A nemzeti csapatban szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Az 1968-as bemutatkozása évében rögtön olimpiai bajnoki címet ünnepelhetett Mexikóvárosban. Két világbajnokságon vett részt: 1978-ban Argentínában, 1982-ben pedig Spanyolországban lépett pályára. A válogatott címeres mezét 92 alkalommal ölthette magára. Ezeken a mérkőzéseken összesen 24 gólt szerzett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Fazekas László egyike volt azoknak a magyar labdarúgóknak, akik harmincéves koruk felett legálisan igazolhattak külföldre. 1980-ban a belga Royal Antwerp szerződtette. Itt azonnal felvette a profi ritmust, és gyorsan a csapat sztárjává vált. A belga sajtó "magyar varázslóként" emlegette. A klub legendás edzője, Guy Thys az Antwerp történetének három legjobb csatára közé sorolta. Később a szintén belga Sint-Truiden együttesében is futballozott. Edzőként a kilencvenes évek közepén Mészöly Kálmán segítőjeként dolgozott a magyar válogatott mellett.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #gyász #foci #sport #halál #magyar válogatott #világbajnokság #meghalt #magyar labdarúgás #újpest fc

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:22
13:17
13:04
12:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 6.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 6.
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
2026. május 6.
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
2026. május 5.
Nesze neked szieszta: kiderült, a magyarok pihennek a legtöbbet hétvégén Európában
NAPTÁR
Tovább
2026. május 6. szerda
Ivett, Frida
19. hét
Május 6.
A magyar sport napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
2
1 hete
Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak
3
1 hete
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
4
1 hete
F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen
5
2 hete
Szörnyű tragédia történt: pályán, meccs közben halt meg a korábbi válogatott csatár
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonitásvizsgálat
hitelképesség vizsgálat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 13:04
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 12:01
Itt a hivatalos menetrend az új parlament első napjáról: így választják miniszterelnökké Magyar Pétert május 9-én
Agrárszektor  |  2026. május 6. 12:33
Szigorú lépést tett a hatóság: csúnyán ráfázhat, aki nem így használja a drónt
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!