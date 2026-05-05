A világ legjobb teniszezői közös nyilatkozatban fejezték ki elégedetlenségüket a Roland Garros díjazásával kapcsolatban.
Óriási csatára van kilátás ma este: jön az Arsenal-Atleti visszavágója a BL-ben, ki jut a döntőbe?
Az Arsenal a védelmében bízhat leginkább, Diego Simeone csapata azonban az utolsó szalmaszálba kapaszkodik, ha a szezont trófeával akarja befejezni.
Húsz év után juthat be ismét a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe az Arsenal, ha a keddi elődöntős visszavágón hazai pályán felülmúlja az Atlético Madridot. A madridi 1-1-es első mérkőzés után a párharc teljesen nyílt. A tét hatalmas, hiszen a május 30-i budapesti finálé jelenti az utolsó trófeaszerzési lehetőséget a spanyolok számára ebben az idényben.
A londoni együttes eddig veretlenül menetel a BL mostani kiírásában. Az alapszakaszt meggyőző mérleggel az élen zárták, majd a kieséses szakaszban is stabil játékkal búcsúztatták ellenfeleiket. Mikel Arteta csapata a bajnokságban is túljutott a korábbi hullámvölgyön. Legutóbbi két mérkőzését megnyerve továbbra is vezeti a Premier League-et a Manchester City előtt.
A londoniak leginkább a hazai pályában és szilárd védekezésükben bízhatnak. Az idei hat hazai BL-mérkőzésükből négyszer egyáltalán nem kaptak gólt. Ráadásul az elmúlt huszonnégy nemzetközi kupamérkőzésükből mindössze egyet veszítettek el saját közönségük előtt. Komoly lélektani előnyt jelenthet számukra az is, hogy októberben már találkoztak a spanyolokkal, és akkor az Arsenal sima, 4-0-s győzelmet aratott.
Az Atlético Madrid számára egy újabb döntetlen is elég ahhoz, hogy kiharcolja a hosszabbítást vagy a büntetőpárbajt. Diego Simeone együttese kilenc év után jutott el ismét az elődöntőig. Az angliai vendégjátékok azonban eddig nem sok sikert hoztak számukra az idényben: a Liverpool, a Tottenham és az Arsenal is legyőzte már őket idegenben. A madridiaknak a Bajnokok Ligája maradt az egyetlen megnyerhető sorozat, mivel a Spanyol Kupa döntőjét büntetőkkel elbukták, a bajnokságban pedig már nincs reális esélyük az aranyéremre.
A másik ágon a Bayern München és a Paris Saint-Germain küzd meg a döntőbe jutásért: a szerdai visszavágót a franciák várhatják kedvezőbb helyzetből, miután az első mérkőzést 5-4-re megnyerték. A legrangosabb európai kupasorozat döntőjének a budapesti Puskás Aréna ad otthont május 30-án.
