Óriási csatára van kilátás ma este: jön az Arsenal-Atleti visszavágója a BL-ben, ki jut a döntőbe?

Az Arsenal a védelmében bízhat leginkább, Diego Simeone csapata azonban az utolsó szalmaszálba kapaszkodik, ha a szezont trófeával akarja befejezni.

Húsz év után juthat be ismét a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe az Arsenal, ha a keddi elődöntős visszavágón hazai pályán felülmúlja az Atlético Madridot. A madridi 1-1-es első mérkőzés után a párharc teljesen nyílt. A tét hatalmas, hiszen a május 30-i budapesti finálé jelenti az utolsó trófeaszerzési lehetőséget a spanyolok számára ebben az idényben.

A londoni együttes eddig veretlenül menetel a BL mostani kiírásában. Az alapszakaszt meggyőző mérleggel az élen zárták, majd a kieséses szakaszban is stabil játékkal búcsúztatták ellenfeleiket. Mikel Arteta csapata a bajnokságban is túljutott a korábbi hullámvölgyön. Legutóbbi két mérkőzését megnyerve továbbra is vezeti a Premier League-et a Manchester City előtt.

UEFA Bajnokok Ligája Arsenal Atletico Madrid 2026. május 5. kedd 21:00 | Emirates Stadium, London Egymás elleni statisztika: 6 meccs Győzelem Arsenal: 2 (33.3%) Atletico Madrid: 1 (16.7%) Döntetlen: 3 (50%) Gólok Arsenal: 9 Atletico Madrid: 5 Gólkülönbség: 4 Hazai győzelem Arsenal: 2 Atletico Madrid: 1 Vendéggyőzelem Arsenal: 0 Atletico Madrid: 0 Adatlap létrehozva: 2026.05.05.

A londoniak leginkább a hazai pályában és szilárd védekezésükben bízhatnak. Az idei hat hazai BL-mérkőzésükből négyszer egyáltalán nem kaptak gólt. Ráadásul az elmúlt huszonnégy nemzetközi kupamérkőzésükből mindössze egyet veszítettek el saját közönségük előtt. Komoly lélektani előnyt jelenthet számukra az is, hogy októberben már találkoztak a spanyolokkal, és akkor az Arsenal sima, 4-0-s győzelmet aratott.

Az Atlético Madrid számára egy újabb döntetlen is elég ahhoz, hogy kiharcolja a hosszabbítást vagy a büntetőpárbajt. Diego Simeone együttese kilenc év után jutott el ismét az elődöntőig. Az angliai vendégjátékok azonban eddig nem sok sikert hoztak számukra az idényben: a Liverpool, a Tottenham és az Arsenal is legyőzte már őket idegenben. A madridiaknak a Bajnokok Ligája maradt az egyetlen megnyerhető sorozat, mivel a Spanyol Kupa döntőjét büntetőkkel elbukták, a bajnokságban pedig már nincs reális esélyük az aranyéremre.

A másik ágon a Bayern München és a Paris Saint-Germain küzd meg a döntőbe jutásért: a szerdai visszavágót a franciák várhatják kedvezőbb helyzetből, miután az első mérkőzést 5-4-re megnyerték. A legrangosabb európai kupasorozat döntőjének a budapesti Puskás Aréna ad otthont május 30-án.