Egyre súlyosabb a helyzet a sztárkosarasoknál: ezt nem bírják már sokáig, tenni kéne valamit

Rengeteg sérülés tizedelte ebben a szezonban az NBA-csapatokat, és egyre többen gondolkodnak azon, hogy valamin változtatni kellene - közölte a The Guardian.

Az NBA rájátszásának első körét a sérülések uralták. Szinte minden élcsapatból hiányoztak kulcsjátékosok, és a helyzet egyre inkább azt a kérdést veti fel, hogy a bajnokság jelenlegi lebonyolítási rendszere összeegyeztethető-e a játékosok egészségével

Az Oklahoma City Thunder Jalen Williams nélkül kénytelen boldogulni a rájátszásban, miután a játékos ismét combhajlítóizom-sérülést szenvedett. A Minnesota Timberwolves a Denver Nuggets elleni sorozatban veszítette el Donte DiVincenzót Achilles-ín-szakadás, Anthony Edwardst pedig térd-túlnyújtás miatt.

Közben a Denver Nuggets sem úszta meg: Aaron Gordon vádlisérülés miatt dőlt ki, Peyton Watson pedig végig hiányzott combhajlító-problémák miatt. A Houston Rocketsnél Kevin Durant a nyolcvankettőből hetvennyolc alapszakasz-mérkőzésen pályára lépett, de a Lakers elleni sorozatból térd- és bokasérülés miatt szinte teljesen kiesett. Victor Wembanyama pedig talán a legelképesztőbb módon sérült meg. Saját lábában megbotolva a pályára csapódott, és az állcsontját ütötte be a parkettába.

Jayson Tatum Achilles-ín-szakadásból való rekordgyors visszatérése az évad egyik szívmelengető története volt. Ez azonban csak addig tartott, amíg újabb lábsérülése miatt ki nem hagyta azt a sorsdöntő hetedik mérkőzést, amelyen a Boston Celtics végül kikapott a Philadelphia 76erstől. A Los Angeles-i Lakersnél Luka Dončić a combhajlítóizma miatt továbbra sem áll rendelkezésre, Austin Reaves pedig a Rockets elleni hat meccsből négyet kihagyott. A liga egyetlen sztárja sem úszta meg sérülés nélkül az idényt. Shai Gilgeous-Alexander hasizomsérüléssel hiányzott februárban, Nikola Jokić túlnyújtotta a térdét, Cade Cunningham pedig márciusban kapott légmellet.

A sérüléshullám ellenére a rájátszás nem volt mentes a drámától. A 76ers 1–3-as hátrányból fordítva ejtette ki a Celticset, és a Pistons is hasonló bravúrt mutatott be a Magic ellen. A Toronto Raptors játékosa, RJ Barrett az utolsó pillanatban szerzett hárompontossal döntötte el csapata meccsét. A megfogyatkozott Timberwolves pedig összezárva győzte le a Nuggetset. A 41 éves LeBron James mindeközben továbbra is dacolni látszik az idővel. Mindez nagyon izgalmas, mégis nehéz teljes szívvel élvezni az élményt. A nézőben ugyanis folyamatosan ott motoszkál a félelem, hogy kedvenc játékosa bármelyik pillanatban megsérülhet.

A probléma gyökere egyre nyilvánvalóbb. Tíz, modern edzésprogramokon edződött, rendkívül atlétikus játékos osztozik egy viszonylag kis pályán, miközben folyamatosan sprintel, ugrik és ütközik. A nyolcvankét mérkőzéses alapszakasz fokozatosan felőrli a szervezetüket. A rájátszás pedig a magasabb téttel és a keményebb játékkal csak tovább terheli az amúgy is megviselt testeket. Az eredmény: a sérülés ma már nem kivételes balszerencse, hanem rendszerszintű elkerülhetetlenség.

A Timberwolves edzője, Chris Finch a Nuggets elleni sorozat megnyerése után inkább tűnt fáradtnak, mint diadalmasnak. Tisztában volt vele, hogy a fiatalabb és egészségesebb San Antonio Spurs már várakozik a nyugati főcsoport elődöntőjében. "Már a sorozat előtt gondoltam, hogy az igazi nyertes a San Antonio lesz, mert ez a két csapat szétszedi egymást, és így is lett. Nem tudom, ki marad még talpon, mire odaérünk" - nyilatkozta a szakvezető.

Szinte mindenki egyetért abban, hogy az alapszakaszt rövidíteni kellene, méghozzá esetleg jelentős mértékben. Felvetődött az az ötlet is, hogy az első kör a 2003 óta alkalmazott hétmeccses rendszer helyett újra ötmeccses párharcokból álljon, ezzel is csökkentve a játékosokra nehezedő fizikai terhelést. Azonban amíg az NBA ellenáll a változásoknak, addig a játékosok fizetik meg ennek az árát.