Mozgalmas hétvége a pályákon: bajnok az Inter, a Barcelona viszont még nem

A hétvégi fordulók több európai bajnokságban is számottevő változásokat hoztak. Olaszországban biztosan az Inter a bajnok, a magyar élvonalban és az angol Premier League-ben viszont minimálisra csökkent a különbség az első két helyezett között. Meglepetésekből sem volt hiány: a Bayern München és a PSG is pontot vesztett.
A magyar élvonalban egy pontra zárkózott fel a Ferencváros a Győri ETO mögé, míg az olasz bajnokságban az Inter már 12 pontos előnnyel vezet - ezzel három fordulóval a vége előtt behozhatatlan az előnye.
Hajrá a magyar élvonalban
A Fizz Liga rangadója azt hozta a Ferencvárosnak, amire szüksége volt: a zöld-fehérek 5-0-s, magabiztos győzelmet arattak az Újpest vendégeként. Ezzel egy pontra zárkóztak fel a listavezető Győri ETO mögé.
A győriek sem hibáztak, hazai pályán 4-0-ra verték a Diósgyőrt, így továbbra is 66 ponttal állnak, míg az FTC 65 pontnál jár. Az immár harmadik helyen álló Paks szintén nagy különbséggel nyert: 5-2-re győzte le a Debrecent, és 50 ponttal áll a dobogón. A Puskás Akadémia Zalaegerszegen aratott 3-1-es sikerével 45 pontra javított.
Az Arsenal lépéselőnyben
A Premier League-ben az Arsenal 3-0-s győzelmével a Fulham ellen megszilárdította vezető pozícióját, és már hatpontos előnnyel áll a Manchester City előtt. A City ugyanakkor két mérkőzéssel kevesebbet játszott. A harmadik helyen álló Manchester United egy igazi rangadón 3-2-re nyert a Liverpool ellen, és 64 pontra javította mérlegét.
A Newcastle United 3-1-re verte a Brightont, míg a Bournemouth a Crystal Palace ellen aratott 3-0-s sikerével tovább erősítette hatodik helyét. A tabella végén újra a West Ham van bajban: szombaton simán, 3-0-ra kikaptak Brentfordban, a Spurs viszont vasárnap legyőzte ellenfelét, így most az észak-londoniak kerültek el a kiesőzónából.
Olaszország: az Inter huszonegyedszer bajnok
A Serie A-ban az Inter 2-0-s győzelmet aratott a Parma ellen, és tovább növelte előnyét: már 12 ponttal vezet a második helyen álló Napoli előtt.
Mivel csak három forduló van hátra, az Inter előnye már behozhatatlan: a milánói-kék-feketék történetük során hiszonyegyedszer lettek bajnokok.
A Napoli 0-0-s döntetlent játszott a Como vendégeként. A forduló legnagyobb meglepetését a Sassuolo okozta, amely 2-0-ra legyőzte az AC Milant, ezzel a harmadik helyezett tovább csúszott vissza. A Juventus 1-1-es döntetlent ért el a sereghajtó Hellas Verona ellen, ami csalódást okozott a torinóiaknak.
A Barcelona toronymagasan vezet, de még nem bajnok
A La Ligában a Barcelona folytatta menetelését: 2-1-es győzelmet aratott az Osasuna ellen, és már 88 ponttal áll az élen. Azonban bajnoki címet még nem ünnepelhet: a második Real Madrid szintén nyert, 2-0-ra az Espanyol vendégeként, így 77 ponttal áll a katalánok mögött.
A Villarreal magabiztos, 5-1-es győzelmet aratott a Levante ellen, ezzel 68 ponttal megerősítette harmadik pozícióját. Az Atletico Madrid 2-0-ra győzött a Valencia ellen, míg az Athletic Bilbao 4-2-re nyert az Alavés otthonában.
Meglepetés a Bundesligában
A német élvonalban a Bayern München meglepő, 3-3-as döntetlent játszott a sereghajtó Heidenheim ellen. A Borussia Dortmund kikapott a Mönchengladbachtól 1-0-ra, így a sárga-feketék már 16 ponttal vannak lemaradva a Bayern mögött.
A Bayer Leverkusen magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott az RB Leipzig ellen, és továbbra is szorosan követi az élen álló triót. A Hoffenheim és a Stuttgart 3-3-as, gólgazdag döntetlent játszott, mindkét csapat 58 ponttal áll az ötödik, illetve a hatodik helyen. Az Augsburg fontos, 3-1-es győzelmet aratott a Werder Bremen vendégeként, amivel 40 pontra javította pontszámát.
A PSG botlott Franciaországban
A Ligue 1-ben a listavezető Paris Saint-Germain csak 2-2-es döntetlent ért el a Lorient ellen, így továbbra is hatpontos előnnyel vezet a RC Lens előtt. A Lyon 4-2-es győzelmével a Rennes ellen megszilárdította harmadik helyét, és már 60 ponttal áll.
A Lille 1-1-es döntetlennel zárt a Havre ellen, és 58 pontra növelte pontszámát. A forduló meglepetését az FC Nantes okozta, amely 3-0-ra legyőzte a Marseille-t, és 23 pontra javított. Az AS Monaco 2-1-re nyert a sereghajtó Metz vendégeként, így 54 ponttal őrzi hatodik helyét. A Paris FC magabiztos, 4-0-s győzelmet aratott a Brest ellen, míg az Auxerre 3-1-re verte az Angers-t.
