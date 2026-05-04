Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Mozgalmas hétvége a pályákon: bajnok az Inter, a Barcelona viszont még nem

Pénzcentrum
2026. május 4. 08:15

A hétvégi fordulók több európai bajnokságban is számottevő változásokat hoztak. Olaszországban biztosan az Inter a bajnok, a magyar élvonalban és az angol Premier League-ben viszont minimálisra csökkent a különbség az első két helyezett között. Meglepetésekből sem volt hiány: a Bayern München és a PSG is pontot vesztett.

A magyar élvonalban egy pontra zárkózott fel a Ferencváros a Győri ETO mögé, míg az olasz bajnokságban az Inter már 12 pontos előnnyel vezet - ezzel három fordulóval a vége előtt behozhatatlan az előnye.

Hajrá a magyar élvonalban

A Fizz Liga rangadója azt hozta a Ferencvárosnak, amire szüksége volt: a zöld-fehérek 5-0-s, magabiztos győzelmet arattak az Újpest vendégeként. Ezzel egy pontra zárkóztak fel a listavezető Győri ETO mögé.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
66
2.
Ferencváros
65
3.
Paksi FC
50
4.
Debreceni VSC
50
5.
Zalaegerszegi TE
48
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
16
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
16
3.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
14
4.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
12
5.
Böde Dániel
(Paksi FC)
10
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.04.

A győriek sem hibáztak, hazai pályán 4-0-ra verték a Diósgyőrt, így továbbra is 66 ponttal állnak, míg az FTC 65 pontnál jár. Az immár harmadik helyen álló Paks szintén nagy különbséggel nyert: 5-2-re győzte le a Debrecent, és 50 ponttal áll a dobogón. A Puskás Akadémia Zalaegerszegen aratott 3-1-es sikerével 45 pontra javított.

Az Arsenal lépéselőnyben

A Premier League-ben az Arsenal 3-0-s győzelmével a Fulham ellen megszilárdította vezető pozícióját, és már hatpontos előnnyel áll a Manchester City előtt. A City ugyanakkor két mérkőzéssel kevesebbet játszott. A harmadik helyen álló Manchester United egy igazi rangadón 3-2-re nyert a Liverpool ellen, és 64 pontra javította mérlegét.

A Newcastle United 3-1-re verte a Brightont, míg a Bournemouth a Crystal Palace ellen aratott 3-0-s sikerével tovább erősítette hatodik helyét. A tabella végén újra a West Ham van bajban: szombaton simán, 3-0-ra kikaptak Brentfordban, a Spurs viszont vasárnap legyőzte ellenfelét, így most az észak-londoniak kerültek el a kiesőzónából.

Olaszország: az Inter huszonegyedszer bajnok

A Serie A-ban az Inter 2-0-s győzelmet aratott a Parma ellen, és tovább növelte előnyét: már 12 ponttal vezet a második helyen álló Napoli előtt. 

Mivel csak három forduló van hátra, az Inter előnye már behozhatatlan: a milánói-kék-feketék történetük során hiszonyegyedszer lettek bajnokok.

A Napoli 0-0-s döntetlent játszott a Como vendégeként. A forduló legnagyobb meglepetését a Sassuolo okozta, amely 2-0-ra legyőzte az AC Milant, ezzel a harmadik helyezett tovább csúszott vissza. A Juventus 1-1-es döntetlent ért el a sereghajtó Hellas Verona ellen, ami csalódást okozott a torinóiaknak.

A Barcelona toronymagasan vezet, de még nem bajnok

A La Ligában a Barcelona folytatta menetelését: 2-1-es győzelmet aratott az Osasuna ellen, és már 88 ponttal áll az élen. Azonban bajnoki címet még nem ünnepelhet: a második Real Madrid szintén nyert, 2-0-ra az Espanyol vendégeként, így 77 ponttal áll a katalánok mögött.

A Villarreal magabiztos, 5-1-es győzelmet aratott a Levante ellen, ezzel 68 ponttal megerősítette harmadik pozícióját. Az Atletico Madrid 2-0-ra győzött a Valencia ellen, míg az Athletic Bilbao 4-2-re nyert az Alavés otthonában.

Meglepetés a Bundesligában

A német élvonalban a Bayern München meglepő, 3-3-as döntetlent játszott a sereghajtó Heidenheim ellen. A Borussia Dortmund kikapott a Mönchengladbachtól 1-0-ra, így a sárga-feketék már 16 ponttal vannak lemaradva a Bayern mögött.

A Bayer Leverkusen magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott az RB Leipzig ellen, és továbbra is szorosan követi az élen álló triót. A Hoffenheim és a Stuttgart 3-3-as, gólgazdag döntetlent játszott, mindkét csapat 58 ponttal áll az ötödik, illetve a hatodik helyen. Az Augsburg fontos, 3-1-es győzelmet aratott a Werder Bremen vendégeként, amivel 40 pontra javította pontszámát.

A PSG botlott Franciaországban

A Ligue 1-ben a listavezető Paris Saint-Germain csak 2-2-es döntetlent ért el a Lorient ellen, így továbbra is hatpontos előnnyel vezet a RC Lens előtt. A Lyon 4-2-es győzelmével a Rennes ellen megszilárdította harmadik helyét, és már 60 ponttal áll.

A Lille 1-1-es döntetlennel zárt a Havre ellen, és 58 pontra növelte pontszámát. A forduló meglepetését az FC Nantes okozta, amely 3-0-ra legyőzte a Marseille-t, és 23 pontra javított. Az AS Monaco 2-1-re nyert a sereghajtó Metz vendégeként, így 54 ponttal őrzi hatodik helyét. A Paris FC magabiztos, 4-0-s győzelmet aratott a Brest ellen, míg az Auxerre 3-1-re verte az Angers-t.
