Legendás kommentátor távozott: gyászol a sportvilág, sokat köszönnek meg neki

Elhunyt John Sterling, a New York Yankees legendás rádiókommentátora. A baseballvilág az ikonikus hang elvesztését gyászolja. A 87 éves korában elhunyt Sterling több mint három évtizeden át volt a Yankees állandó hangja a rádióban - tudósított a SportingNews.

Sterling egy olyan korszakban vált az amerikai sport egyik legismertebb hangjává, amikor a televízió egyeduralma miatt a rádiós közvetítés már háttérbe szorult. Sikerének titka a páratlan stílusa volt: jellegzetes szlogenjeivel, köztük a győzelmeket kísérő "Theeeee Yankees win!" felkiáltással, valamint a játékosokhoz társított egyedi hazaütés-bemondásaival az egész sportvilágban ismertté vált.

A Yankees 1989-ben szerződtette vezető rádiós közvetítőként. Ezt követően 2019-ig egyetlen meccset sem hagyott ki, ami elképesztő, 5060 egymást követő közvetített mérkőzést jelent. A mikrofon mögött ülve 35 teljes szezonon át kísérte figyelemmel a csapatot. Ez idő alatt öt World Series-győzelmet közvetített, majd a 2024-es idény elején végleg visszavonult.

Sterling halálhírét a WFAN rádió erősítette meg hétfőn. A pontos okot nem hozták nyilvánosságra, de Sterling élete utolsó éveiben komoly egészségügyi problémákkal küzdött. 2020-ban vérrögképződés miatt kellett szüneteltetnie a munkát. A 2024-es visszavonulásában pedig jelentős szerepet játszott, hogy a közvetítéseket kísérő terhek – például az állandó utazás és a hosszú munkanapok – egyre nehezebbé váltak számára. Idén februárban hozta nyilvánosságra, hogy januárban szívinfarktust kapott. Ez a lábai mozgásképességét is érintette, bár elmondása szerint a felépülése jól haladt.

A baseballvilág számos szereplője emlékezett meg Sterlingről. Egykori kollégái a WFAN-nél a hétfői adásban búcsúztak el tőle. Az ESPN munkatársa, Adam Schefter röviden adózott emlékének, miközben a New York-i sportmédia több neves alakja is meleg szavakkal méltatta páratlan pályafutását. A városi rivális Mets legendás rádiósa, Howie Rose szintén meghatóan emlékezett meg a Yankees ikonikus hangjáról.