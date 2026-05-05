Vörös salak, teniszpálya, teniszütő
Sport

A bírói széken csapta szét ütőjét a begőzölt teniszező: egyre durvább, amit a pályán művel + videó

Pénzcentrum
2026. május 5. 13:44

Tristan Boyer amerikai teniszező botrányos jelenetet rendezett egy Challenger-tornán: miután elveszítette az első szettet, és ellenfele brékelőnybe került, teljesen elvesztette az önuralmát. Dührohamában fizikailag is nekiment a bírói széknek.

A harmadik kiemelt Boyer hétfőn a Francavilla al Mare Openen lépett pályára a világranglistán 938. helyen rangsorolt olasz tinédzser, Daniele Rapagnetta ellen. Amikor a második szett 5:6-os állásánál elveszítette az adogatását, dühében többször is a földhöz csapta az ütőjét.

A bíró ekkor figyelmeztetésben részesítette, ám ez nem hatott a 25 éves amerikaira, aki tovább tombolt. A vezetőbíró végül ütőtörésért játékbüntetéssel sújtotta, amivel Rapagnetta megnyerte a mérkőzést. Boyer ekkor végképp elszabadult. Trágár szavakkal szidalmazta a bírót, majd egy másik ütőt is összetört a bírói széken. Ezután a pálya melletti padon további ütőket zúzott szét. Végül az ajtót hangosan bevágva vonult le a pályáról. Az esetről készült videót itt megmutatjuk:

Nem ez az első ilyen eset az amerikai játékos pályafutásában. Tavaly a San Diego Openen is hasonló jelenetet rendezett, amikor időtúllépés miatt figyelmeztették. Akkor is széttörte az ütőjét, majd dühösen levonult a pályáról.

Boyer tavaly szeptemberben még a világranglista legjobb száz helyezettjének küszöbén állt. Idén azonban mindössze egyetlen ATP-mérkőzést és három Challenger-szintű találkozót nyert meg. Eredményei látványosan visszaestek, miközben a pályán tanúsított viselkedésével egyre nagyobb negatív figyelmet von magára.
