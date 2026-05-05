Miközben a pilóták az elektromos rásegítés elhagyását sürgetik, a sportág vezetői már a belső égésű motorok szerepének növelésén gondolkodnak.
A bírói széken csapta szét ütőjét a begőzölt teniszező: egyre durvább, amit a pályán művel + videó
Tristan Boyer amerikai teniszező botrányos jelenetet rendezett egy Challenger-tornán: miután elveszítette az első szettet, és ellenfele brékelőnybe került, teljesen elvesztette az önuralmát. Dührohamában fizikailag is nekiment a bírói széknek.
A harmadik kiemelt Boyer hétfőn a Francavilla al Mare Openen lépett pályára a világranglistán 938. helyen rangsorolt olasz tinédzser, Daniele Rapagnetta ellen. Amikor a második szett 5:6-os állásánál elveszítette az adogatását, dühében többször is a földhöz csapta az ütőjét.
A bíró ekkor figyelmeztetésben részesítette, ám ez nem hatott a 25 éves amerikaira, aki tovább tombolt. A vezetőbíró végül ütőtörésért játékbüntetéssel sújtotta, amivel Rapagnetta megnyerte a mérkőzést. Boyer ekkor végképp elszabadult. Trágár szavakkal szidalmazta a bírót, majd egy másik ütőt is összetört a bírói széken. Ezután a pálya melletti padon további ütőket zúzott szét. Végül az ajtót hangosan bevágva vonult le a pályáról. Az esetről készült videót itt megmutatjuk:
UNREAL scenes— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 4, 2026
Tristan Boyer receives a game penalty & loses the match
He hits the umpires chair:
‘You’re a f*cking moron’
He smashes his racquet some more
‘That’s un-f*cking believable. Nothing happened. That’s f*cking bullshit. F*ck you man’
😳😳😳 pic.twitter.com/EBaIV0TDpH
Nem ez az első ilyen eset az amerikai játékos pályafutásában. Tavaly a San Diego Openen is hasonló jelenetet rendezett, amikor időtúllépés miatt figyelmeztették. Akkor is széttörte az ütőjét, majd dühösen levonult a pályáról.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Boyer tavaly szeptemberben még a világranglista legjobb száz helyezettjének küszöbén állt. Idén azonban mindössze egyetlen ATP-mérkőzést és három Challenger-szintű találkozót nyert meg. Eredményei látványosan visszaestek, miközben a pályán tanúsított viselkedésével egyre nagyobb negatív figyelmet von magára.
Nem rúgtak bele még egyet a súlyos bajban lévő csapatba: megúszták a pontlevonást, de ebből lett a botrány
Több másodosztályú klub is felháborodott azon, hogy a Sheffield Wednesday megúszta a 15 pontos levonást a tulajdonosváltását követően.
A beszámolók szerint a 84 éves skót edző állapota nem ad okot aggodalomra.
Iszonyatos pénzt fizettek ki a legendás pankrátor csizmájáért: nem semmi, mennyiért kelt el Hulk Hogan relikviája
Hulk Hogan egykori, ringben viselt csizmája több mint 146 ezer dollárért kelt el egy árverésen.
A Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt a Premier League-ben, ezzel a csapat két év után először biztosította a helyét a Bajnokok Ligájában.
Véglegessé vált a Fizz Liga 33., vagyis utolsó fordulójának menetrendje: az ETO és a Fradi szombaton késő délután lépnek pályára.
Kilencvenéves rekord dől meg az idei Tour de France-on: elképesztően fiatal bringás vág bele a körversenybe
A mindössze 19 éves francia kerékpáros, Paul Seixas csapata hétfőn jelentette be, hogy a fiatal tehetség idén először áll rajthoz a Tour de France-on.
Olaszországban biztosan az Inter a bajnok, a magyar élvonalban és az angol Premier League-ben viszont minimálisra csökkent a különbség az első két helyezett között.
A Mercedes olasz pilótája magabiztos győzelmével növelte előnyét a világbajnoki versenyben.
Váratlan személy lépett be a világ 100 legbefolyásosabb embere közé: senki nem gondolta, hogy ekkora hatása lesz
Alysa Liut kivételesen fiatalon kiáltották ki szupertehetségnek. A folyamatos nyomás miatt azonban 16 évesen úgy döntött, hogy a mentális egészsége fontosabb a sportnál.
Itthon a fővárosi derbi, Angliában pedig a szezon egyik leginkább várt összecsapása kerül a középpontba a mai fociműsorban.
Az olasz sportoló két tragikus balesetet is elszenvedett. Hihetetlen akaraterejével azonban az egész világ számára szimbólummá és példaképpé vált.
Május első péntekjén a magyar élvonaltól a spanyol La Ligáig több izgalmas mérkőzés vár a futballrajongókra.
A francia autóversenyző magára haragította a PETA állatvédő szervezetet azzal, hogy elgázolt egy madarat, majd kevésbé sajnálkozóan nyilatkozott az esetről.
Mauricio Pochettino elszomorodva figyeli egykori klubja, a Tottenham Hotspur bennmaradásért vívott küzdelmét a Premier League-ben.
Idén a valaha volt legnagyobb gyűjtemény kerül a boltok polcaira, az album kigyűjtése pedig akár ezer fontba is kerülhet a rajongóknak.
A Football Leaks kiszivárogtatásairól ismert Rui Pintót egy portugál bíróság felmentette a második ellene indított perben.
Parkert tavaly még rekordot jelentő teljesítmény miatt istenítették a szurkolók, a mostani kieséssel viszont elfogyott a vezetőség türelme.
A FIFA a négyéves ciklus végére 13 milliárd dolláros bevétellel számol, ami 73 százalékos növekedést jelent a katari tornához képest.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n