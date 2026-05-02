Elhunyt Alex Zanardi, korábbi Forma-1-es pilóta: még 60 éves sem volt

Ötvenkilenc éves korában elhunyt Alex Zanardi, a Forma–1 egykori versenyzője és négyszeres paralimpiai bajnok. Az olasz sportoló két tragikus balesetet is elszenvedett. Hihetetlen akaraterejével azonban az egész világ számára szimbólummá és példaképpé vált.

Zanardi autóversenyzőként a Forma–1-ben is megfordult. Karrierjét azonban egy szörnyű baleset törte derékba, amelynek következtében mindkét lábát amputálni kellett. A tragédia után lenyűgöző kitartással tért vissza az élsporthoz. Kézikerékpárosként négy paralimpiai aranyérmet és tizenkét világbajnoki címet nyert.

Életét 2020-ban egy újabb drámai ütközés árnyékolta be. Ekkor kézikerékpározás közben balesetet szenvedett, és kómába esett.

Az olasz Eurosport munkatársai megható szavakkal búcsúztak tőle. Hangsúlyozták, hogy Zanardi sokkal több volt egy sikeres sportolónál. Megemlékezésük szerint páratlan kitartásával a legnehezebb pillanatokat is az élet ünnepévé tudta formálni. Ezzel a hozzáállással pedig kivívta mindenki szeretetét, megbecsülését és tiszteletét.