Május első péntekjén a magyar élvonaltól a spanyol La Ligáig több izgalmas mérkőzés vár a futballrajongókra.
Elhunyt Alex Zanardi, korábbi Forma-1-es pilóta: még 60 éves sem volt
Ötvenkilenc éves korában elhunyt Alex Zanardi, a Forma–1 egykori versenyzője és négyszeres paralimpiai bajnok. Az olasz sportoló két tragikus balesetet is elszenvedett. Hihetetlen akaraterejével azonban az egész világ számára szimbólummá és példaképpé vált.
Zanardi autóversenyzőként a Forma–1-ben is megfordult. Karrierjét azonban egy szörnyű baleset törte derékba, amelynek következtében mindkét lábát amputálni kellett. A tragédia után lenyűgöző kitartással tért vissza az élsporthoz. Kézikerékpárosként négy paralimpiai aranyérmet és tizenkét világbajnoki címet nyert.
Életét 2020-ban egy újabb drámai ütközés árnyékolta be. Ekkor kézikerékpározás közben balesetet szenvedett, és kómába esett.
Az olasz Eurosport munkatársai megható szavakkal búcsúztak tőle. Hangsúlyozták, hogy Zanardi sokkal több volt egy sikeres sportolónál. Megemlékezésük szerint páratlan kitartásával a legnehezebb pillanatokat is az élet ünnepévé tudta formálni. Ezzel a hozzáállással pedig kivívta mindenki szeretetét, megbecsülését és tiszteletét.
Idén a valaha volt legnagyobb gyűjtemény kerül a boltok polcaira, az album kigyűjtése pedig akár ezer fontba is kerülhet a rajongóknak.
A Football Leaks kiszivárogtatásairól ismert Rui Pintót egy portugál bíróság felmentette a második ellene indított perben.
Parkert tavaly még rekordot jelentő teljesítmény miatt istenítették a szurkolók, a mostani kieséssel viszont elfogyott a vezetőség türelme.
A FIFA a négyéves ciklus végére 13 milliárd dolláros bevétellel számol, ami 73 százalékos növekedést jelent a katari tornához képest.
Még mindig nem ért véget a sportban sem az amerikai-iráni csörte: vajon most már végleg eldőlt minden?
Az iráni labdarúgó-szövetség küldöttsége kénytelen volt visszafordulni a torontói repülőtérről, miután konfliktusba keveredett a kanadai bevándorlási hatóságokkal.
A Premier League-ben az angol futball legnagyobb presztízsmérkőzése, a Manchester United–Liverpool derbi kerül a fókuszba, a Bundesligában a Leverkusen a Leipziget fogadja.
A Fizz Liga 32. fordulójában a bajnoki címért folyó küzdelem is rendkívül kiélezett, a Győr és a Ferencváros versenyfutása mellett több rangadó is döntő jelentőségű...
A FIFA az utolsó pillanatban harcolhatja ki a szövetségi adómentességet mind a 48 résztvevő nemzeti szövetség számára a nyári világbajnokságra.
Hol áll meg a United brutális költekezése? Tavaly már megvették a fiatal sztárt, de még költeni kell rá
A szlovén csatárért már tavaly nyáron is mélyen a zsebébe nyúlt a manchesteri klub, de a pénzköltés itt nem áll meg.
A West Ham United nem hajlandó átadni a stadionját a verseny idejére, mivel az esemény a labdarúgószezon elejére esne.
Dühöng Guardiola és a csapata is: a finisben szervezik át a bajnoki menetrendet a Premier League-ben
A Manchester City nehéz helyzetbe került a bajnoki hajrában: a klub május közepén mindössze tizenegy nap alatt négy mérkőzést kénytelen lejátszani.
Száz forint a belépő a szombati meccsre: különleges akcióval köszöni meg az NB I-es csapat a szurkolást
Jelképes, 100 forintos jegyárakkal köszöni meg szurkolóinak a kitartást a Kolorcity Kazincbarcika SC.
Kilencvenkét éves korában, Los Angeles-i otthonában április 27-én elhunyt Domján Árpád válogatott vízilabdázó.
Josh Mauro-t nem draftolták, mégis jelentős karriert futott be a profi amerikaifutball-bajnokságban.
A nyári labdarúgó-világbajnokságon azonnali piros lappal sújthatják azokat a játékosokat, akik ellenfelükkel szemben eltakarják a szájukat, vagy tiltakozásul elhagyják a pályát.
Az Atlético Madrid a Bajnokok Ligája idei kiírásában még veretlen Arsenalt fogadja az elődöntő szerdai első mérkőzésén.
Az együttessel kilenc és fél év alatt hat bajnoki címet, egy Bajnokok Ligáját, valamint számos további trófeát nyert
Militão még egy hete sérült meg, és már a műtéten is túl van, de egészen októberig tarthat a felépülése.
