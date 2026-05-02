2026. május 2. szombat Zsigmond
23 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyertya elég lánggal fekete háttéren
Sport

Elhunyt Alex Zanardi, korábbi Forma-1-es pilóta: még 60 éves sem volt

Pénzcentrum
2026. május 2. 12:02

Ötvenkilenc éves korában elhunyt Alex Zanardi, a Forma–1 egykori versenyzője és négyszeres paralimpiai bajnok. Az olasz sportoló két tragikus balesetet is elszenvedett. Hihetetlen akaraterejével azonban az egész világ számára szimbólummá és példaképpé vált.

Zanardi autóversenyzőként a Forma–1-ben is megfordult. Karrierjét azonban egy szörnyű baleset törte derékba, amelynek következtében mindkét lábát amputálni kellett. A tragédia után lenyűgöző kitartással tért vissza az élsporthoz. Kézikerékpárosként négy paralimpiai aranyérmet és tizenkét világbajnoki címet nyert.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Életét 2020-ban egy újabb drámai ütközés árnyékolta be. Ekkor kézikerékpározás közben balesetet szenvedett, és kómába esett.

Az olasz Eurosport munkatársai megható szavakkal búcsúztak tőle. Hangsúlyozták, hogy Zanardi sokkal több volt egy sikeres sportolónál. Megemlékezésük szerint páratlan kitartásával a legnehezebb pillanatokat is az élet ünnepévé tudta formálni. Ezzel a hozzáállással pedig kivívta mindenki szeretetét, megbecsülését és tiszteletét.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #sport #halál #haláleset #forma-1 #tragédia #sportoló #élsport #autóverseny #autósport

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:29
12:14
12:02
11:30
10:58
NAPTÁR
Tovább
2026. május 2. szombat
Zsigmond
18. hét
Május 2.
A meztelenül kertészkedés világnapja
Május 2.
Labirintus világnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm