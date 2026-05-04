Végre megvan az időpont, ekkor dől el a Fizz Liga: itt az utolsó kör sorsolása

2026. május 4. 14:43

Véglegessé vált a Fizz Liga 33., vagyis utolsó fordulójának menetrendje. A bajnokság soron következő mérkőzéseit május 15-én és 16-án rendezik meg, a szombati játéknapon pedig négy találkozóra is egy időben kerül sor. Vasárnap azonban már egyetlen meccset sem rendeznek.

A Fizz Liga utolsó fordulója május 15-én, pénteken kora este veszi kezdetét. Elsőként 17:45-kor a Nyíregyháza Spartacus FC fogadja a Kolorcity Kazincbarcika SC-t. Ezt követően, 20:00 órától a Puskás Akadémia FC és az MTK Budapest csap össze.

Május 16-án, szombaton a maradék négy összecsapást párhuzamosan rendezik meg. A mérkőzéseket egységesen 17:15-ös kezdéssel indítják útjára. A tévénézők a Kisvárda Master Good és az ETO FC meccsét az M4 Sporton, míg a Ferencvárosi TC és a ZTE FC találkozóját az M4 Sport+ csatornán követhetik figyelemmel. Az online közvetítéseket választó szurkolók az m4sport.hu weboldalon nézhetik meg a DVSC–Újpest FC, valamint a DVTK–Paksi FC bajnokikat.

A Ferencváros vasárnap meggyőző, 5-0-s sikert aratott Újpesten, tehát még teljesen nyílt a Fizz Liga aranyérméért zajló csata. Abban az esetben, ha a Győr legyőzi a Kisvárdát, a Fradi hiába nyer a ZTE ellen, mindenképp a dunántúli zöld-fehéreké lesz az aranyérem.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
66
2.
Ferencváros
65
3.
Paksi FC
50
4.
Debreceni VSC
50
5.
Zalaegerszegi TE
48
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
16
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
16
3.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
14
4.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
12
5.
Böde Dániel
(Paksi FC)
10
Teljes lista
#foci #sport #labdarúgás #meccs #magyar labdarúgás #újpest fc #magyar bajnokság #NB I #ferencváros #Fizz liga #Győri ETO FC

Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

