Végre megvan az időpont, ekkor dől el a Fizz Liga: itt az utolsó kör sorsolása

Véglegessé vált a Fizz Liga 33., vagyis utolsó fordulójának menetrendje. A bajnokság soron következő mérkőzéseit május 15-én és 16-án rendezik meg, a szombati játéknapon pedig négy találkozóra is egy időben kerül sor. Vasárnap azonban már egyetlen meccset sem rendeznek.

A Fizz Liga utolsó fordulója május 15-én, pénteken kora este veszi kezdetét. Elsőként 17:45-kor a Nyíregyháza Spartacus FC fogadja a Kolorcity Kazincbarcika SC-t. Ezt követően, 20:00 órától a Puskás Akadémia FC és az MTK Budapest csap össze.

Május 16-án, szombaton a maradék négy összecsapást párhuzamosan rendezik meg. A mérkőzéseket egységesen 17:15-ös kezdéssel indítják útjára. A tévénézők a Kisvárda Master Good és az ETO FC meccsét az M4 Sporton, míg a Ferencvárosi TC és a ZTE FC találkozóját az M4 Sport+ csatornán követhetik figyelemmel. Az online közvetítéseket választó szurkolók az m4sport.hu weboldalon nézhetik meg a DVSC–Újpest FC, valamint a DVTK–Paksi FC bajnokikat.

A Ferencváros vasárnap meggyőző, 5-0-s sikert aratott Újpesten, tehát még teljesen nyílt a Fizz Liga aranyérméért zajló csata. Abban az esetben, ha a Győr legyőzi a Kisvárdát, a Fradi hiába nyer a ZTE ellen, mindenképp a dunántúli zöld-fehéreké lesz az aranyérem.