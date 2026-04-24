Szörnyű tragédia történt: pályán, meccs közben halt meg a korábbi válogatott csatár

Pénzcentrum
2026. április 24. 19:44

Michael Eneramo, a nigériai válogatott egykori csatára 40 éves korában életét vesztette, miután egy barátságos mérkőzésen összeesett a pályán. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet az afrikai labdarúgók körében feltűnően gyakori kardiológiai problémákra - jelentette a BBC Sport.

A Nigériai Labdarúgó-szövetség (NFF) közleménye szerint Eneramo a pénteki, kadunai barátságos meccs második félidejének ötödik percében esett össze, feltehetően hirtelen szívmegállás következtében. Az NFF főtitkára, Mohammed Sanusi "lesújtónak" nevezte a hírt.

Eneramo tíz alkalommal szerepelt a Super Eagles mezében, első válogatott mérkőzését 2009-ben Jamaica ellen játszotta. Egyik legemlékezetesebb pillanata a 2010-es labdarúgó-világbajnokság selejtezőjéhez kötődik. Gólt szerzett a Tunézia elleni 2–2-es hazai döntetlen során, amely végül kulcsfontosságúnak bizonyult Nigéria dél-afrikai tornára való kijutásában. A világbajnoki keretbe ugyanakkor már nem kapott meghívást.

Klubszinten Tunéziában, Algériában, Szaúd-Arábiában és Törökországban is megfordult. Különösen a tunéziai Espérance csapatánál szerzett hírnevet magának. A szurkolók itt az Al Dababa, azaz "A Tank" becenévvel illették, kiemelkedő fizikai ereje és határozott támadójátéka miatt. A négyszeres afrikai bajnok klub a közleményében úgy fogalmazott: "Az erő, az elszántság és a kitartás szimbóluma volt, emellett felejthetetlen pillanatokat teremtett a szurkolóknak."

Eneramo halála újabb szomorú fejezet az afrikai labdarúgókat érintő szívbetegségek történetében. A kameruni Marc-Vivien Foé, az elefántcsontparti Cheick Tioté és a ghánai Raphael Dwamena is hasonló körülmények között hunyt el a futballpályán. Egy, a FIFA által támogatott kutatócsoport már 2009-ben megállapította, hogy a fekete-afrikai sportolók körében statisztikailag magasabb a sportolás közbeni hirtelen szívhalál kockázata. Didier Drogba, az elefántcsontparti válogatott és a Chelsea egykori csatára azóta is a kötelező kardiológiai szűrővizsgálatok bevezetését szorgalmazza hazája profi játékosai számára.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #halál #kutatás #betegség #afrika #labdarúgás #szűrővizsgálat #tragédia #sportoló

