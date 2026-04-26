F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen

Öt hét szünet után tér vissza a 2026-os F1 világbajnokság, a következő nagydíjhétvégét Miamiban, az Egyesült Államokban rendezik. Ebből a cikkből most megtudhatod, mikor rendezik az időmérőt, a sprintversenyt és magát a Miami Nagydíjat: görgess lejjebb a legfontosabb infókért!

Az 2026-os Forma 1-es világbajnokság negyedik futama, az F1 Miami Nagydíj helyszíne Miami, USA. A pálya hossza 5.412 km, a versenytáv 57 kör, összesen 308.326 km. A versenyt 2025-ben a McLaren színeiben versenyző Oscar Piastri nyerte csapattársa, Lando Norris és a mercedeses George Russell előtt.

Japán után öthetes szünet következett a programban, ugyanis a közel-keleti háborús helyzet miatt mind a bahreini, mind a szaúdi nagydíjat törölte az FIA, és a helyére nem állítottak be pótversenyeket.

F1 menetrend: Formula-1 miami nagydíj, az M4 Forma 1-közvetítés időpontja

A Miami, USA helyszínen rendezett F1 nagydíj dátuma: 2026. május 1-2-3. (péntek, szombat és vasárnap). A 2026-os F1 Miami Nagydíjon sprintfutamot is rendeznek, tehát a program ezúttal kissé eltér a megszokottól. Itt a Forma 1 menetrendje:

Péntek, május 1.

Első F1 szabadedzés: 18:30-19:30

Sprint időmérő: 22:30-23:14

Szombat, május 2.

Sprintfutam: 18:00-19:00

F1 időmérő edzés: 22:00-23:00

Vasárnap, május 3.

F1 Miami Nagydíj: 22:00

F1 versenynaptár 2026-ban: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2026-os szezonja 22 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon március elején indult Ausztráliában, és decemberben zárul majd Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2026-ban:

F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.

F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.

F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.

F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.

F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.

F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.

F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.

F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.

F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.

F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.

F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.

F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.

F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.

F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.

F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.

F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.

F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.

F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.

F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.

F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.

F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.

F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.

Formula-1 szabályváltozások 2026-ban

A 2026-os Forma 1-világbajnokság új technikai korszakot nyit: a sportág történetének talán legnagyobb szabályátalakítása lép életbe.

Az autók teljes aerodinamikai csomagja, karosszéria-méretei és erőforrásai is átdolgozásra kerülnek: a járművek kisebbek és könnyebbek lesznek, kevesebb légellenállással és lecsökkentett leszorítóerővel, miközben bevezetik az aktív aerodinamikát. Ez azt jelenti, hogy az első- és hátsó szárnyak automatikusan állíthatóak lesznek verseny közben a nagyobb egyenesbeli sebesség és jobb tapadás érdekében: két úgynevezett X- (egyenes) és Z-mód között váltva lehet mindezt elérni.

A korábbi DRS-rendszer eltűnt, ehelyett a pilóták ún. „overtake” modult is használhatnak a gyorsításhoz. Az új hibrid erőforrásokban a belső égésű motor és az elektromos rész aránya megváltozik – a villamos energia részaránya növekszik, a csapatok pedig minden versenyhétvégén 100 %-ban fenntartható üzemanyagot használnak majd.

Emellett jelentős átalakulások érintik a versenyzési és professzionális sportbeli szabályokat is. A Sprint-hétvégék esetében a sportfelügyelők és a versenyigazgató új eljárásokat kapnak a versenyszituációk kezelésére, miközben a szabályzatot átdolgozták, hogy világosabban elkülönítsék a sporting, technical és financial szekciókat.

A költségvetési plafon is emelkedik 215 millió dollárra, ami az új technikai előírások miatt növekvő fejlesztési igényekre reagál. A versenyautók rajtprocedúrája is módosul: a start előtt a kék lámpák öt másodpercig maradnak aktívak, így a pilóták több időt kapnak a megfelelő fordulatszám elérésére. Emellett finomítják a motorkompressziós és energiahasználati előírásokat is a tesztek tapasztalatai alapján, hogy biztosítsák a szabályok betartását és a versenyzés fair feltételeit.

Mi történt eddig 2026-ban a Forma 1-es világbajnokságon?

A 2026-os F1-világbajnokság - nem kis részben a szabályváltozások miatt - alaposan felrúgta az eredeti papírformát. A tavaly a vb-pontversenyben harmadik helyen végző McLarenes pilóta, Oscar Piastri az első két futamon egyetlen szabályos versenykört sem teljesített: Ausztráliában a felvezető körön vágta falba a kasztnit, Kínában pedig műszaki hiba miatt el sem tudott indulni. Japánban már jobb volt a helyzet, itt dobogóra tudott állni.

A három versenyen eddig jelentős Mercedes-fölényt láthattunk: George Russel megnyerte az idénnyitó Ausztrál Nagydíjat, és második lett Kínában: csapattársa, a mindössze 19 éves Kimi Antonelli éppen fordítva csinálta, a szezonnyítón második lett, Kínában pedig megszerezte első győzelmét. Erre még rátett egy lapáttal: a fiatal olasz pilóta nyerni tudott Japánban is, és máris az egyik bajnokesélyesként emlegetik 2026-ban.

Az évek óta gyengélkedő, tavaly saját bevallása szerint is rettenetes szezont futó Ferrari eddig igyekszik tartani a lépés a Mercedesekkel: Ausztráliában Leclerc, Kínában pedig Hamilton tudott harmadik lenni a verseny végén. A Ferrari hétszeres világbajnokának 27 nagydíj óta sikerült újra dobogóra állnia.