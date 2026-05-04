2026. május 4. hétfő Mónika, Flórián
26 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
tour de france, bicikliverseny, kerékpár, bicikli[url=http://italiano.istockphoto.com/file_closeup.php?id=6630025/][img]http://italiano.istockphoto.com/file_thumbview_approve.php?size=1&id=6630025[/img][/url] [url=http://italiano
Sport

Kilencvenéves rekord dől meg az idei Tour de France-on: elképesztően fiatal bringás vág bele a körversenybe

Pénzcentrum
2026. május 4. 13:23

A mindössze 19 éves francia kerékpáros, Paul Seixas csapata hétfőn jelentette be, hogy a fiatal tehetség idén először áll rajthoz a Tour de France-on. Ezzel 89 éve nem látott korrekordot állít fel a mezőnyben - írta a The Guardian.

A Decathlon–CMA CGM színeiben versenyző, mindössze 19 éves Paul Seixas a csapata közösségi oldalán maga osztotta meg a hírt. Egy videóban a nagyszüleinek újságolta el, hogy júliusban ott lesz a francia körversenyen. A lyoni születésű bringás soha nem titkolta, hogy a legnagyobb álma a Tour megnyerése. Az idei szezonban mutatott teljesítménye alapján ez az álom egyáltalán nem tűnik irreálisnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Seixas 2026 eleje óta szédületes formát mutat. Áprilisban megnyerte a baszk körversenyt, amivel 2007 óta ő az első francia kerékpáros, aki World Tour-szintű szakaszversenyen diadalmaskodott. Legutóbb ez Christophe Moreau-nak sikerült, aki akkor a Critérium du Dauphinét nyerte meg. Az ardenneki klasszikusokon tovább folytatta remeklését, és elsőként ért célba a Flèche Wallonne-on. A Liège–Bastogne–Liège-en pedig csak a világbajnok Tadej Pogačar tudta megelőzni.

A csapat vezetése korábban jelezte, hogy az ardenneki klasszikusok után döntenek Seixas programjáról. A döntés során mérlegelték a Tour nyújtotta tapasztalatszerzés előnyeit, valamint a túlterhelés kockázatát is. A fiatal versenyző számára ez lesz az első háromhetes körverseny. Sőt, eddig még nyolc napnál hosszabb viadalon sem indult.

Franciaországban hatalmas várakozás övezi Seixas fellépését. A férfiaknál ugyanis 1985, vagyis Bernard Hinault győzelme óta nem volt hazai Tour-győztes. A női mezőnyben tavaly Pauline Ferrand-Prévot törte meg a hosszú böjtöt a Tour de France Femmes megnyerésével, 36 évvel Jeannie Longo diadala után. A 2026-os Tour de France július 4-én rajtol el Barcelonából, és július 26-án, Párizsban ér véget.
Címlapkép: Getty Images
#kerékpár #sport #verseny #párizs #franciaország #fiatalok #kerékpárosok #francia #tour de france #körverseny #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:40
14:27
14:00
13:58
13:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 4.
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
2026. május 4.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
2026. május 3.
Súlyos százezreket bukhatnak a kisgyerekes családok 2026-ban: ezt a hibát rengetegen elkövetik, veszélybe is kerülhetnek
NAPTÁR
Tovább
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
2
1 hete
Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak
3
6 napja
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
4
1 hete
F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen
5
1 hete
Szörnyű tragédia történt: pályán, meccs közben halt meg a korábbi válogatott csatár
PÉNZÜGYI KISOKOS
BBP-biztosítás
külföldi utazás vagy tartózkodás idejére szóló betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás. A biztosítási kötvény felmutatása ellenében a külföldi orvos - sürgős szükség esetén - a beteget ellátja, és honoráriumát később a biztosítóval számolja el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 14:27
Elképesztő lottónyereményéről vallott a viszkis rabló, Ambrus Attila: ez volt ám a mázli a 6 milliárdos Ötöslottó sorsoláson
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 12:57
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
Agrárszektor  |  2026. május 4. 13:31
Egy este alatt úszott el 30 milliárd forint: végzetes csapás érte a magyar borászokat
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm