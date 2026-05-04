Kilencvenéves rekord dől meg az idei Tour de France-on: elképesztően fiatal bringás vág bele a körversenybe
A mindössze 19 éves francia kerékpáros, Paul Seixas csapata hétfőn jelentette be, hogy a fiatal tehetség idén először áll rajthoz a Tour de France-on. Ezzel 89 éve nem látott korrekordot állít fel a mezőnyben - írta a The Guardian.
A Decathlon–CMA CGM színeiben versenyző, mindössze 19 éves Paul Seixas a csapata közösségi oldalán maga osztotta meg a hírt. Egy videóban a nagyszüleinek újságolta el, hogy júliusban ott lesz a francia körversenyen. A lyoni születésű bringás soha nem titkolta, hogy a legnagyobb álma a Tour megnyerése. Az idei szezonban mutatott teljesítménye alapján ez az álom egyáltalán nem tűnik irreálisnak.
Seixas 2026 eleje óta szédületes formát mutat. Áprilisban megnyerte a baszk körversenyt, amivel 2007 óta ő az első francia kerékpáros, aki World Tour-szintű szakaszversenyen diadalmaskodott. Legutóbb ez Christophe Moreau-nak sikerült, aki akkor a Critérium du Dauphinét nyerte meg. Az ardenneki klasszikusokon tovább folytatta remeklését, és elsőként ért célba a Flèche Wallonne-on. A Liège–Bastogne–Liège-en pedig csak a világbajnok Tadej Pogačar tudta megelőzni.
A csapat vezetése korábban jelezte, hogy az ardenneki klasszikusok után döntenek Seixas programjáról. A döntés során mérlegelték a Tour nyújtotta tapasztalatszerzés előnyeit, valamint a túlterhelés kockázatát is. A fiatal versenyző számára ez lesz az első háromhetes körverseny. Sőt, eddig még nyolc napnál hosszabb viadalon sem indult.
Franciaországban hatalmas várakozás övezi Seixas fellépését. A férfiaknál ugyanis 1985, vagyis Bernard Hinault győzelme óta nem volt hazai Tour-győztes. A női mezőnyben tavaly Pauline Ferrand-Prévot törte meg a hosszú böjtöt a Tour de France Femmes megnyerésével, 36 évvel Jeannie Longo diadala után. A 2026-os Tour de France július 4-én rajtol el Barcelonából, és július 26-án, Párizsban ér véget.
